Давыдов о Промесе: «Человечище! Для меня он не преступник, а друг и товарищ на поле»
Денис Давыдов рассказал о своем отношении к Квинси Промесу.
– Какое у вас отношение к Промесу сейчас?
– Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой – к нам в Россию!
Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище! – сказал экс-игрок «Спартака».
Напомним, футболист красно-белых Промес находится в тюрьме в ОАЭ. Вчера стало известно, что дело о побеге Квинси с места ДТП в Дубае уже закрыто.
В Нидерландах Квинси заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.
Ребров о Давыдове: "Он был как маленький мальчик: то плохо себя ведет в общественном месте, то херню неуместную сморозит"
Так что тут ничего удивительного)
Так что не совсем "все ошибаются" получается
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Ну, после таких слов он должен предложить нидерландской Фемиде себя вместо Промеса
Чтобы хоть какую-то пользу принести Спартаку
Никотинище
Стыдобище