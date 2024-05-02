Давыдов о Промесе: «Человечище! Для меня он не преступник, а друг и товарищ на поле»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Денис Давыдов Футбол

Денис Давыдов рассказал о своем отношении к Квинси Промесу.

– Какое у вас отношение к Промесу сейчас?

– Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой – к нам в Россию!

Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище! – сказал экс-игрок «Спартака».

Напомним, футболист красно-белых Промес находится в тюрьме в ОАЭ. Вчера стало известно, что дело о побеге Квинси с места ДТП в Дубае уже закрыто

В Нидерландах Квинси заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

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28 комментариев
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Одно из интервью Давыдова: "Я не учился: ни делить не умею в столбик, ни прибавлять. Знал, что стану футболистом"

Ребров о Давыдове: "Он был как маленький мальчик: то плохо себя ведет в общественном месте, то херню неуместную сморозит"

Так что тут ничего удивительного)
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+40
Ишь ты, Промеса сам Месси похвалил
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-2
+13
Какой стыд
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+11
Ответ Aleksey Yashin
Одно из интервью Давыдова: "Я не учился: ни делить не умею в столбик, ни прибавлять. Знал, что стану футболистом" Ребров о Давыдове: "Он был как маленький мальчик: то плохо себя ведет в общественном месте, то херню неуместную сморозит" Так что тут ничего удивительного)
Скажи мне, кто твой друг...
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Блин я вот всех знакомых вспомнил-что то нет никого, кто родственников ножом пырял и на наркотрафик бабло переводил.
Так что не совсем "все ошибаются" получается
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Правильно говорит. Все мы ошибаемся. Неужели никто никогда случайно тонну кокаина не возил с собой? Все святые что-ли
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Просто позорище…
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Ответ Владимир Вологодский
И в чём ? Он судье не платил как Барса, он не спал с женой как Терри. И в чём же позорище ? Поддержка человека- это позорище ?
Ну конечно, пырнуть ножом человека и заниматься контрабандой наркотиков - это же гордость, а не позорище!🙈
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Слишком много Давыдова стало. Вспоминаются слова Карпина про Шешукова во время интервью.
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Что то часто ошибки совершает Промес. Ножички, наркота, поведение в полицейском участке, С ДТП смылся. Кто то переживает за него , а он по барам тусит. Такое себе человечище.Без царя в голове гангста репер.
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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!
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Ответ Владимир Вологодский
Сейчас у поборников морали полыхнёт
а вы полагаете,что можно машиной переехать пешехода и отделаться устным внушением,что так делать не хорошо.
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Ответ Владимир Вологодский
Говорит фанат клуба , где играл шантажист бензема и уклонисты от налогов Модрич, Анчелотти и Роналду😂
Если они все такие уклонисты, что же ими прокуратура не занимается, где ордер на аресты?!
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Ответ JENNINGS
Ну конечно, пырнуть ножом человека и заниматься контрабандой наркотиков - это же гордость, а не позорище!🙈
Говорит фанат клуба , где играл шантажист бензема и уклонисты от налогов Модрич, Анчелотти и Роналду😂
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Интересно, кбдебилами рождаются или становятся?
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Давыдов: "Нет-нет, я не курю, только нюхаю."
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Сейчас у поборников морали полыхнёт
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человечище... ну да, наркоту толкал, ножом другого человека порезал. Но, это же другое, а так, да, прям образец друга и товарища
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Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище! – сказал экс-игрок «Спартака».

_____

Ну, после таких слов он должен предложить нидерландской Фемиде себя вместо Промеса

Чтобы хоть какую-то пользу принести Спартаку
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Человечище
Никотинище
Стыдобище
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Свободу черному
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