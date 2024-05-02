Давыдов о Промесе: «Человечище! Для меня он не преступник, а друг и товарищ на поле»

Денис Давыдов рассказал о своем отношении к Квинси Промесу.

– Какое у вас отношение к сейчас?

– Он навсегда останется легендой « ». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой – к нам в Россию!

Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище! – сказал экс-игрок «Спартака».

Напомним, футболист красно-белых Промес находится в тюрьме в ОАЭ. Вчера стало известно, что дело о побеге Квинси с места ДТП в Дубае уже закрыто.

В Нидерландах Квинси заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.