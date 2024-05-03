Тен Хаг о критике «МЮ»: «Несправедливо говорить, что все плохо – некоторые молодые игроки сильно прогрессируют, мы можем выиграть кубок. В атакующей игре мы стали лучше по ходу сезона»

Эрик тен Хаг высказался о критике в адрес «МЮ».

«Я должен защитить команду от некоторой несправедливости [на последних пресс-конференциях]. Мы можем принять это, мы знаем стандарты клуба и недовольны сезоном, но мы знаем, что можем выиграть кубок, так что будьте позитивны.

Все оценивают с негативом, но в атакующей игре мы стали лучше по ходу сезона. Некоторые молодые игроки очень сильно прогрессируют, поэтому несправедливо говорить, что все плохо.

Кроме того, молодым игрокам нужно время, чтобы выйти на свой лучший уровень, но у них есть потенциал, который они демонстрируют в этом сезоне, и это положительный момент», – сказал главный тренер «МЮ».

Тен Хаг о травмах защитников «МЮ»: «Мы проводим исследования, но многое зависит и от простого невезения. Когда результаты не лучшие, травм всегда больше»