Тен Хаг о критике «МЮ»: «Несправедливо говорить, что все плохо – некоторые молодые игроки сильно прогрессируют, мы можем выиграть кубок. В атакующей игре мы стали лучше по ходу сезона»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о критике в адрес «МЮ».

«Я должен защитить команду от некоторой несправедливости [на последних пресс-конференциях]. Мы можем принять это, мы знаем стандарты клуба и недовольны сезоном, но мы знаем, что можем выиграть кубок, так что будьте позитивны.

Все оценивают с негативом, но в атакующей игре мы стали лучше по ходу сезона. Некоторые молодые игроки очень сильно прогрессируют, поэтому несправедливо говорить, что все плохо.

Кроме того, молодым игрокам нужно время, чтобы выйти на свой лучший уровень, но у них есть потенциал, который они демонстрируют в этом сезоне, и это положительный момент», – сказал главный тренер «МЮ».

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10 комментариев
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52 гола забили со своими хейлундами-фернандешами. Лутон забил 48.
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Надо команду защитить?
Т.е. он продолжает снимать ответственность с себя?
Включите ему матчи МЮ.
Может с бровки не видно какое УГ он натренировал
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«Несправедливо говорить, что все плохо - все ОЧЕНЬ плохо», - добавил ЭТХ.
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опять у него несправедливости одни
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Уверен он имел ввиду Антони)
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Тен Хагкат?
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он в другой реальности живёт?
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инфоцыган
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Ответ ОттоДракула
52 гола забили со своими хейлундами-фернандешами. Лутон забил 48.
надо признать Фернандеш при хааге очень сдал.
Самое главное что ментально сдал.
Он и до этого не особо был боевым. Сейчас же у Хаага он стал просто соплежуем.
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Ответ Дима
Надо команду защитить? Т.е. он продолжает снимать ответственность с себя? Включите ему матчи МЮ. Может с бровки не видно какое УГ он натренировал
Он себя защищает, такой жирный контракт ему нигде больше не дадут, отсюда его речи в стиле чиновников: "надо подождать, потерпеть, верьте в меня, скоро все получится." Ну многие верят, значит не зря.))
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