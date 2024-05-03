Эрик тен Хаг: «МЮ» – самый большой или второй-третий клуб мира, может быть. Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя»
Эрик тен Хаг высказался о трансферных возможностях «МЮ».
«В этом клубе должны быть только выдающиеся игроки, потому что ожидания очень высоки. «Манчестер Юнайтед» – самый большой или, может быть, второй или третий по величине клуб в мире, с самой крупной фанбазой, поэтому ожидания всегда будут высоки.
У каждого есть свое мнение о «Манчестер Юнайтед», но здесь должны быть только выдающиеся игроки. Игроки, которые обладают всеми необходимыми навыками, физическими и особенно психологическими, чтобы выступать и вносить свой вклад, потому что мы должны побеждать в каждой игре. От нас ждут победы в каждом матче, поэтому оправдывать ожидания можно только когда у тебя есть такие футболисты.
Но в последние 10 лет мы не всегда могли заполучить тех футболистов, которых хотели. Тогда нужно развиваться и смириться с тем, что к нам приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя», – сказал главный тренер «МЮ».
Эрик тен Хаг: «Каждое лето говорят, что «МЮ» продает всех своих игроков и интересуется еще 200 футболистами. Это неправда»
Его адептам все труднее и труднее его оправдывать.
Выдающиеся Антони и Онана !
И абсолютно никчемные обладатель 4 ЛЧ, Чемпион и вицечемпион Мира Рафаэль Варан и обладатель 5 ЛЧ Каземиро
Ну да, ну да...
Просто его выпускают во впех матчах плей-офф ЛЧ и признают лучшим игроком полуфинала ЛЧ
И как, например, Антони подходит под- «в этом клубе должны быть только выдающиеся игроки, потому что ожидания очень высоки"?
По-моему без относительно даже этого полуфинала, любому зрячему понятно, кто есть Санчо (далеко не самый великий игрок, да), а кто есть протеже Хага Антони - человек, который бы даже в нынешней РПЛ не имел стату больше 7+4 каких-нибудь. Да он и в Голландии низовую стату имел, где просто добротные игроки выбивают 10+10 и больше
сэру Алексу это ничуть не мешало.
И что значит его команда. Команда, в которой он зажигал в 2020, изменилась если не полностью, то процентов на 80. И тренер сменился уже 2 раза
Бруно, Варан, Каземиро , Роналду , Санчо , Мартинес , Рэшфорд , Де Хеа, Кавани - это все наверное перспективные юнцы , которых гигант тренерск мысли вынужден был доводить до ума