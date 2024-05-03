Эрик тен Хаг: «МЮ» – самый большой или второй-третий клуб мира, может быть. Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя»

Эрик тен Хаг высказался о трансферных возможностях «МЮ».

«В этом клубе должны быть только выдающиеся игроки, потому что ожидания очень высоки. « » – самый большой или, может быть, второй или третий по величине клуб в мире, с самой крупной фанбазой, поэтому ожидания всегда будут высоки.

У каждого есть свое мнение о «Манчестер Юнайтед», но здесь должны быть только выдающиеся игроки. Игроки, которые обладают всеми необходимыми навыками, физическими и особенно психологическими, чтобы выступать и вносить свой вклад, потому что мы должны побеждать в каждой игре. От нас ждут победы в каждом матче, поэтому оправдывать ожидания можно только когда у тебя есть такие футболисты.

Но в последние 10 лет мы не всегда могли заполучить тех футболистов, которых хотели. Тогда нужно развиваться и смириться с тем, что к нам приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя», – сказал главный тренер «МЮ».

Эрик тен Хаг: «Каждое лето говорят, что «МЮ» продает всех своих игроков и интересуется еще 200 футболистами. Это неправда»