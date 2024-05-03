Эрик тен Хаг: «МЮ» – самый большой или второй-третий клуб мира, может быть. Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о трансферных возможностях «МЮ».

«В этом клубе должны быть только выдающиеся игроки, потому что ожидания очень высоки. «Манчестер Юнайтед» – самый большой или, может быть, второй или третий по величине клуб в мире, с самой крупной фанбазой, поэтому ожидания всегда будут высоки.

У каждого есть свое мнение о «Манчестер Юнайтед», но здесь должны быть только выдающиеся игроки. Игроки, которые обладают всеми необходимыми навыками, физическими и особенно психологическими, чтобы выступать и вносить свой вклад, потому что мы должны побеждать в каждой игре. От нас ждут победы в каждом матче, поэтому оправдывать ожидания можно только когда у тебя есть такие футболисты.

Но в последние 10 лет мы не всегда могли заполучить тех футболистов, которых хотели. Тогда нужно развиваться и смириться с тем, что к нам приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя», – сказал главный тренер «МЮ».

Эрик тен Хаг: «Каждое лето говорят, что «МЮ» продает всех своих игроков и интересуется еще 200 футболистами. Это неправда»

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64 комментария
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Да, особенно Варан и Каземиро ноунеймы пришли откуда то
+56
-3
+53
Какой же он 🤡
Его адептам все труднее и труднее его оправдывать.
Выдающиеся Антони и Онана !
И абсолютно никчемные обладатель 4 ЛЧ, Чемпион и вицечемпион Мира Рафаэль Варан и обладатель 5 ЛЧ Каземиро
+50
-9
+41
Онана, Каземиро, Варан, Ван де Бек, Кавани, Ибра, Санчо, Санчес, Погба, Швайнштайгер, Ди Мария, Фалькао
Ну да, ну да...
+31
-3
+28
Ответ Stereophonics89
Ой, ну что уже там Санчо показал?) Сколько матчей с ним в последнее время вы смотрели? Я уже про голы и передачи не говорю Просто: насколько он был полезен в данный период в Дортмунде, чтобы говорить, что он что-то там кому-то показал?
он абсолютно бесполезен.
Просто его выпускают во впех матчах плей-офф ЛЧ и признают лучшим игроком полуфинала ЛЧ
+25
-4
+21
Самый слабый тренер на моей памяти в МЮ
+13
-1
+12
Нытик. Санчо показал, кто есть кто!
+16
-5
+11
Ответ Rio de Janeiro
Онана, Каземиро, Варан, Ван де Бек, Кавани, Ибра, Санчо, Санчес, Погба, Швайнштайгер, Ди Мария, Фалькао Ну да, ну да...
Но самый больший ноунейм это конечно же талантливый юнец, как его, Роналду 😃
+9
-1
+8
Кто-нибудь может перевести на русский, что он сказал?
И как, например, Антони подходит под- «в этом клубе должны быть только выдающиеся игроки, потому что ожидания очень высоки"?
+7
0
+7
Ответ Footballeur
Да, особенно Варан и Каземиро ноунеймы пришли откуда то
Роналду, кстати, тоже ноунеймом в 2021 пришел...
+7
-1
+6
Тренер уровня Вест Бромвича рассуждает о Маню.
+7
-1
+6
Ответ Детрит
>>Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя сэру Алексу это ничуть не мешало.
Ди Мария, Мата, Кавани, Варан, Бруну Фернандеш и прочие прям молокососами приходили)
+6
-1
+5
Ответ Jan Paskel
хм, а есть ещё адепты Тен Хага?
Полным полно, как показали комментарии к новости про то, что он останется в клубе)
+6
-1
+5
Ответ Дима
Какой же он 🤡 Его адептам все труднее и труднее его оправдывать. Выдающиеся Антони и Онана ! И абсолютно никчемные обладатель 4 ЛЧ, Чемпион и вицечемпион Мира Рафаэль Варан и обладатель 5 ЛЧ Каземиро
хм, а есть ещё адепты Тен Хага?
+6
-1
+5
Ответ Rio de Janeiro
Онана, Каземиро, Варан, Ван де Бек, Кавани, Ибра, Санчо, Санчес, Погба, Швайнштайгер, Ди Мария, Фалькао Ну да, ну да...
Роналду еще. Да и Фернандеш в 26 лет пришел не совсем "молодым талантом".
+5
0
+5
Ответ BobbySe7en
Ты видел как он крутится?
Тен Хаг? Как уж на сковородке?
+4
0
+4
Ответ CHELSEA_2008
Я думаю то просто боты и мессибои, им пофиг на МЮ.
да. факт) самый любимый тренер месибоев сейчас это 7Хааг)
+5
-1
+4
Ответ Stereophonics89
Никто не говорит, что он бесполезен и есть кто-то в Дортмунде на его позицию лучше Он не заиграл при трёх тренерах в МЮ, которые пытались найти его игру на 3-х позициях Он что показал что-то из ряда вон выходящее сейчас в Дортмунде?Летнее ТО покажет как его оценивают топ-клубы
он не заиграл при трёх тренерах исключительно потому что никто из списка Сульшер, Рангник и Хаг тренерами не является. Первый сидит безработный третий сезон, другие два просто на трансферах бабки пилят, им до развития игроков как до лампочки. Как только к тренерам Санчо попадает, сразу результаты на лицо.
+4
0
+4
Ответ Stereophonics89
Ой, ну что уже там Санчо показал?) Сколько матчей с ним в последнее время вы смотрели? Я уже про голы и передачи не говорю Просто: насколько он был полезен в данный период в Дортмунде, чтобы говорить, что он что-то там кому-то показал?
настолько, что его выпускают в основе, в том числе в полуфинале ЛЧ.
По-моему без относительно даже этого полуфинала, любому зрячему понятно, кто есть Санчо (далеко не самый великий игрок, да), а кто есть протеже Хага Антони - человек, который бы даже в нынешней РПЛ не имел стату больше 7+4 каких-нибудь. Да он и в Голландии низовую стату имел, где просто добротные игроки выбивают 10+10 и больше
+6
-2
+4
А что мешает Эрику вместо Антони за сотку взять несколько ветеранов? Человека вроде Жиру, который даст и опыт, и голы.
+3
0
+3
Я так и не понял из этого опуса, кто к нему должен прийти, что бы уверенно забрать 6 место, а не в упроной борьбе занимать 10 ое
+3
0
+3
>>Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя

сэру Алексу это ничуть не мешало.
+4
-1
+3
Ответ Hans Castorp
Тут даже 10 лет не надо смотреть , достаточно и того времени что лысый провел в МЮ Бруно, Варан, Каземиро , Роналду , Санчо , Мартинес , Рэшфорд , Де Хеа, Кавани - это все наверное перспективные юнцы , которых гигант тренерск мысли вынужден был доводить до ума
Роналду он точно довёл.
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
Онана в 27 лет - это оказывается ещё талант, и Каземиро с Вараном ни фига себя не зарекомендовали. Сказочный..... , конечно.
Вспомни, сколько Кокорин в перспективных ходил)
+2
0
+2
Ответ Footballeur
Да, особенно Варан и Каземиро ноунеймы пришли откуда то
Ну так он про это и говорит , что приходит раз в 2 трансферных окна игрок с именем или хорошо имеющимся бэкграундом . Выше уже перечислили имена таких футболистов .
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Полным полно, как показали комментарии к новости про то, что он останется в клубе)
Я думаю то просто боты и мессибои, им пофиг на МЮ.
+4
-2
+2
На нашему ̶Б̶у̶н̶ш̶у̶ Федотова похож, смешной тип
+2
0
+2
Он реально неадекват 🤦🏾‍♂️
+3
-1
+2
Ответ Stereophonics89
Ну, это пока просто твои размышления По факту: Пеп отказался от Санчо в пользу других игроков, Санчо хорошо заиграл в Дортмунде и уехал в МЮ, где был откровенно слаб даже на фоне конкурентов Санчо уехал в Дортмунд Дортмунд - его команда И не стоит в своих косяках обвинять других Уж кто-кто, а Тен Хаг старался его привести в чувства, но...
Может просто Терзич и Фавр норм тренеры, а не упоротые физруки?
И что значит его команда. Команда, в которой он зажигал в 2020, изменилась если не полностью, то процентов на 80. И тренер сменился уже 2 раза
+2
0
+2
Тут даже 10 лет не надо смотреть , достаточно и того времени что лысый провел в МЮ
Бруно, Варан, Каземиро , Роналду , Санчо , Мартинес , Рэшфорд , Де Хеа, Кавани - это все наверное перспективные юнцы , которых гигант тренерск мысли вынужден был доводить до ума
+2
0
+2
Нужно смириться с тем, что к нам приходит голландский сброд за 100 лямов под распил тенхаговского агента
+2
0
+2
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