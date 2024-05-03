Сергей Ташуев: «Дайте возможность тренерам поработать. У «Факела» – третий за сезон, разве это нормально? И это один из самых бедных клубов лиги»

Сергей Ташуев высказался о текучке тренеров в Мир РПЛ.

– В этом сезоне вы поработали в двух клубах. Когда вас спрашивали о теоретической заинтересованности «Пари НН», сказали, что готовы к любым предложениям. Не считаете, что это перебор? Не нужно ли ввести правило, по которому тренер может работать только в одном клубе в сезоне?

– Это вопрос не к тренерам, а к менеджерам. Дайте возможность тренерам поработать. У «Факела» – третий тренер за сезон, разве это нормально? И это один из самых бедных клубов лиги, – сказал экс-тренер « ».

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева