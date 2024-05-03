Сергей Ташуев: «Дайте возможность тренерам поработать. У «Факела» – третий за сезон, разве это нормально? И это один из самых бедных клубов лиги»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Sports.ru Факел Футбол

Сергей Ташуев высказался о текучке тренеров в Мир РПЛ.

 – В этом сезоне вы поработали в двух клубах. Когда вас спрашивали о теоретической заинтересованности «Пари НН», сказали, что готовы к любым предложениям. Не считаете, что это перебор? Не нужно ли ввести правило, по которому тренер может работать только в одном клубе в сезоне?

– Это вопрос не к тренерам, а к менеджерам. Дайте возможность тренерам поработать. У «Факела» – третий тренер за сезон, разве это нормально? И это один из самых бедных клубов лиги, – сказал экс-тренер «Факела».

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева

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5 комментариев
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Так вы же сами сбежали Сергей? По семейным обстоятельствам. Или всё-таки нет?
+9
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Ташуев разошелся
+3
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>>Сергей Ташуев: «Дайте возможность тренерам поработать.

Сказал чел, который третий день всех уверяет, что сам ушел по личным причинам. Дайте работодателям шанс дать возможность тренерам поработать, Сергей!
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И этот человек ушел из клуба «по семейным обстоятельствам».
Юран из НН похоже тоже ушел по ним же.
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Ответ Детрит
>>Сергей Ташуев: «Дайте возможность тренерам поработать. Сказал чел, который третий день всех уверяет, что сам ушел по личным причинам. Дайте работодателям шанс дать возможность тренерам поработать, Сергей!
эти формулировки специально придуманы, чтобы домохозяйки не волновались
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