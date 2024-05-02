Ташуев о критике: «Я 32 года в профессии, без блата, связей, агентов, все время пытаюсь внедрить инновации, воспитал кучу народу, имею авторитет. Возьмите свисточек – и потренируйте 32 года»

Сергей Ташуев рассказал о своем отношении к словам Федора Кудряшова и к критике.

– Бывший защитник «Факела» Федор Кудряшов, зимой закончивший карьеру, в эфире «Коммент.Шоу» сказал: «Ташуев разъединил коллектив. У него было одиннадцать-двенадцать человек, тренировал только их. Остальные работали на другой стороне поля, делали другие упражнения. Игроки, выходившие вместо Якимова и Божина, не были встроены в механизм. Остальные игроки не знали, как играет соперник, к нему готовились одиннадцать человек. Только после того, как попросили, у второй группы игроков появилась отдельная установка».

– Кудряшов говорит о модельной тренировке – она одна на неделе, происходит за два дня до матча. Основной состав что-то наигрывает, условный второй моделирует игру соперника. То, что к игре готовились одиннадцать-двенадцать игроков, – неправда, через основу прошло большее количество футболистов.

Феде нужно стать тренером, чтобы понять, что это такое. Разве можно смешать все в кучу? Игра – это взаимодействие, тем, кто не попадает в старт, приходится раз в неделю моделировать соперника, чтобы отладить взаимодействие основы. Это нормальное явление, так я делал всегда, в том числе выигрывая чемпионат и Кубок Беларуси. Что-то там никто не разъединялся.

– Еще одна цитата Кудряшова: «Против «Крыльев» играли не в схему Ташуева. Перед игрой на флэш-интервью он сказал: «Неважно, какая схема, играют футболисты». Хотя пока он был тренером, я такого не слышал, для него схема была первоочередна. В первый день он сказал, что мы никогда не будем играть в три центральных защитника».

– Да, я никогда не играл в три центральных защитника, но я же не догматик. Кроме того, нужно говорить не о схеме, а о стиле игры. Стиль я менять не хочу и не меняю, учите матчасть.

– Очевидно, Кудряшов намекает, что решение о смене схемы не ваше.

– Это неверная информация. Это мое решение.

– Вас удивляют эти слова Кудряшова?

– Если бы ты их сейчас не зачитал, я, возможно, их бы и не услышал.

Возможно, это ему рассказал кто-то из игроков, не получающих много игрового времени. Я очень доволен, что игроки «Факела», которые, по моему мнению, спрогрессировали, мне написали и поблагодарили за работу.

Кудряшов резко закончил с футболом, причину этого решения я не знаю. Я на него рассчитывал.

– Он сказал: «Если бы не Ташуев был главным, скорее всего, продолжил бы карьеру. Не на сто процентов, но возможно».

– Первый раз такое слышу, мне он об этом не говорил. Мы разговаривали на сборах, когда он решил закончить. Федя признался, что устал.

Я стараюсь не обращать внимания на разные высказывания. В целом у меня один ответ: я 32 года в профессии, без блата, без связей, без агентов, все время пытаюсь внедрить какие-то инновации, воспитал кучу народу, имею авторитет. Возьмите свисточек – и потренируйте 32 года, – сказал бывший главный тренер «Факела» в интервью Sports.

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