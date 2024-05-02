Ташуев о жалобах Абаскаля на поле в Воронеже: «Факел» на нем тоже не тренировался. Но у чужой штрафной комбинировал, в отличие от «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Sports.ru Факел Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Ташуев прокомментировал жалобы Гильермо Абаскаля на поле в Воронеже.

В 13-м туре Мир РПЛ «Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Абаскаль, занимавший пост главного тренера красно-белых, раскритиковал состояние поля.

– Как на показатели «Факела» влияет качество поля в Воронеже?

– Для «Факела» в этом поле нет ничего хорошего, как и для соперников. По ходу сезона мы в основном работаем на качественном поле на базе, на котором можно быстро работать с мячом. Поле на стадионе медленное, болотистое. На нем очень сложно делать большие пробегания с мячом, играть в короткий пас – мяч тормозит. 

– Как установка на игру корректируется в зависимости от качества поля?

– В Воронеже мы понимали, что выход из обороны нужно немного упростить, а прессинг, наоборот, сделать интенсивнее, потому что из-под него выходить через короткий пас очень непросто.  

– Почему поле медленное?

– Высокая трава. Если ее сделать низкой, можно вообще все вырвать. Сколько лет этому полю? Но это объяснимо: достраивается новый стадион, на котором будет современный искусственный газон. Так что скоро эта проблема уйдет. 

А так, например, перед «Спартаком» мы вообще два дня нормально не тренировались из-за ливня – за день до игры крутили велосипед в зале. Так что мы были даже в худшем положении, чем «Спартак», который перед матчем спокойно потренировался в Москве. 

– После той игры Абаскаль сказал: «При таком состоянии поля «Факел», наверное, лучшая команда чемпионата». Асхабадзе ответил: «Это слова слабого человека, который не умеет проигрывать». Вы говорили, что слова Абаскаля – эмоции. Почему «Факел» не перевел реплику тренера «Спартака» в комплимент? 

– Если Абаскаль такое говорил, значит, он плохо смотрел предыдущие матчи «Факела». Во-первых, мы уже играли в другой футбол. Во-вторых, мы точно так же, как и «Спартак», не тренировались на этом поле.

В-третьих, да, на своей половине мы упростили игру, но у чужой штрафной комбинировали. В отличие от «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Факела» в интервью Sports

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева

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15 комментариев
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Кто бы что не говорил, но поле было просто отвратительным в том матче.
Другое дело, что при таких условиях надо было биться/бороться, а Спартак зачем-то решил сыграть в техничный футбол через пас, вот мяч у них и застревал.
+20
-2
+18
Ответ ArtMen
Есть такой спорт, болотный футбол, там тоже игроки "комбинируют") Выйграли , и выйграли, теперь сколько будем вспоминать?
Где вы это "й" находите? В кладовке у вас что ли?
+10
0
+10
Есть такой спорт, болотный футбол, там тоже игроки "комбинируют") Выйграли , и выйграли, теперь сколько будем вспоминать?
+11
-4
+7
Все, у Ташуева в резюме будет отдельная страница - обыграл Спартак 2 раза. Вот игрокам Факела это и помешало, потому что после победы над Спартаком 2 недели кукарекали, забыв, что еще треть сезона впереди. А сейчас желаю воронежской перди вылететь в ФНЛ
+7
-1
+6
Докомбинировал)
+5
-1
+4
Калешин с Акроном тоже выигрывал у Спартака, где теперь они?
+2
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для кривоногих такое поле конечно лучше
+2
-2
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В истории остаётся результат, статистика.
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Ответ ArtMen
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