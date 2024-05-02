Ташуев о жалобах Абаскаля на поле в Воронеже: «Факел» на нем тоже не тренировался. Но у чужой штрафной комбинировал, в отличие от «Спартака»

Сергей Ташуев прокомментировал жалобы Гильермо Абаскаля на поле в Воронеже.

В 13-м туре Мир «Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Абаскаль, занимавший пост главного тренера красно-белых, раскритиковал состояние поля.

– Как на показатели «Факела» влияет качество поля в Воронеже?

– Для «Факела» в этом поле нет ничего хорошего, как и для соперников. По ходу сезона мы в основном работаем на качественном поле на базе, на котором можно быстро работать с мячом. Поле на стадионе медленное, болотистое. На нем очень сложно делать большие пробегания с мячом, играть в короткий пас – мяч тормозит.

– Как установка на игру корректируется в зависимости от качества поля?

– В Воронеже мы понимали, что выход из обороны нужно немного упростить, а прессинг, наоборот, сделать интенсивнее, потому что из-под него выходить через короткий пас очень непросто.

– Почему поле медленное?

– Высокая трава. Если ее сделать низкой, можно вообще все вырвать. Сколько лет этому полю? Но это объяснимо: достраивается новый стадион, на котором будет современный искусственный газон. Так что скоро эта проблема уйдет.

А так, например, перед « » мы вообще два дня нормально не тренировались из-за ливня – за день до игры крутили велосипед в зале. Так что мы были даже в худшем положении, чем «Спартак», который перед матчем спокойно потренировался в Москве.

– После той игры Абаскаль сказал: «При таком состоянии поля «Факел», наверное, лучшая команда чемпионата». Асхабадзе ответил: «Это слова слабого человека, который не умеет проигрывать». Вы говорили, что слова Абаскаля – эмоции. Почему «Факел» не перевел реплику тренера «Спартака» в комплимент?

– Если Абаскаль такое говорил, значит, он плохо смотрел предыдущие матчи «Факела». Во-первых, мы уже играли в другой футбол. Во-вторых, мы точно так же, как и «Спартак», не тренировались на этом поле.

В-третьих, да, на своей половине мы упростили игру, но у чужой штрафной комбинировали. В отличие от «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Факела» в интервью .

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева