Ташуев о работе в «Краснодаре»: «Любовь к атаке у Галицкого была заложена природой. Я не завел стиль, а только показал, как это делать» 

Сергей Ташуев высказался о своей работе в «Краснодаре».

- Я разговаривал с Евгением Калешиным и Олегом Фоменко – они говорили, что вы стояли у истоков краснодарского стиля. Можете назвать себя прародителем стиля «Краснодара»?

– В «Салюте» мы играли против «Краснодара» – они оборонялись очень низко. Они спаслись от вылета из Первой лиги только в последнем туре.

Перед назначением разговаривали с Галицким два дня, двигали стаканы на столе, ему было все очень интересно, он одержим футболом, как и я. Объяснил ему, что мое кредо – давление, прессинг, атака большими силами, голы. Это было внутри него, но он не знал, как это сделать, до этого тренеры играли в другой футбол.

Я лишь дал направление – любовь к атаке у Галицкого была заложена природой. Так что я не завел стиль, а только показал, как это делать. На «Краснодар» сначала ходила тысяча зрителей, затем – пять. Ходили и болельщики «Кубани», говорили: «Мы переживаем за «Кубань», это наша команда, а на «Краснодар» мы приходим любоваться».

– Человеку, показавшему направление, нравился «Краснодар» Ивича?

– Да. Она и атаковала, и очень хорошо оборонялась – это современный футбол. В нем побеждает не тот, кто играет и дает играть сопернику, а тот, кто сам играет и не дает играть сопернику. Ивич двигался как раз в этом направлении, я тоже пытаюсь развиваться в нем. Пропускать по два-три гола за матч мне не нравится, – сказал экс-тренер « » и «Факела».

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева