Генсек РФС о расширении РПЛ: «Даже при 16 клубах много споров: декабрь, когда играть 1/4 финала Кубка. Календарь перегруженный. Природу не обманем, несмотря на все системы подогрева»

Максим Митрофанов высказался против расширения Мир РПЛ.

— Разговоры о расширении лиги — кем они инициированы, на ваш взгляд?

— Разговоры о расширении лиги до 18 команд возникают каждый год весной. Сначала где-то в феврале, когда много клубов, которые гипотетически могут покинуть чемпионат. Затем в апреле таких становится меньше – те, кто обезопасился, говорят: «Нет, не надо». Тех, кто действительно хочет расширения, остается парочка.

Их можно понять. Но совершенно необязательно расширять лигу за счет тех, кто не выбывает. Это можно сделать за счет клубов, выходящих в . В каком-то смысле это спортивно более справедливо.

Во-вторых, надо оценивать вопросы, связанные с экономической возможностью клубов, которые придут в лигу, со стратегией развития лиги, которая начнет платить другой размер отчислений. Надо смотреть возможности календаря. Даже сейчас при 16 клубах есть большое количество споров: декабрь, дни недели, когда играть 1/4 финала Кубка.

Календарь очень сложный, перегруженный. Мы природу не обманем, несмотря на все системы подогрева. Все это в комплексе надо оценивать. И самое главное — делать это заранее. Неверно менять правила по ходу сезона.

— То есть никто из представителей клубов и лиги не говорил о расширении?

— Нет, – сказал генеральный секретарь РФС.