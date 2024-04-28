Ташуев про РПЛ: «Зачем выдумывать с Кубком, когда можно сделать 18 команд? Это будет интереснее для страны»

Сергей Ташуев считает, что Мир РПЛ необходимо расширить.

– Верите ли вы, что разговоры о расширении Премьер-Лиги могли начаться из-за желания сохранить « » и « » в высшем дивизионе?

– Я не думал об этом, но, если брать мое мнение, о расширении говорилось еще больше года назад, когда стало понятно, что нас исключили.

Зачем делать такой сложнейший, не всегда справедливый кубковый путь? Давайте лучше расширим лигу. Будет интереснее для страны – две новые команды, стадионы хорошие у нас есть. Можно строить, что-то улучшать в каком-то городе. Зачем нам выдумывать с кубком, когда можно сделать 18 команд? А в кубке можно оставить прежний формат, как во всем цивилизованном футбольном мире – проиграл, вылетел.

Надо было расширить лигу, когда мы поняли, что Европа для нас закрыта и этим шансом можно воспользоваться. Да, будет больше молодых футболистов, но что в этом такого. Обратите внимание, что и сейчас стало много российских ребят играть в стартовых составах, и у нас интересная молодая сборная. Многие легионеры уехали и в такой ситуации это правильный шаг.

Поэтому я не думаю, что есть какой-то заговор. Кто-то мог об этом подумать, но идея расширения давно витает в воздухе, потому что в европейских чемпионатах играет по 18-20 команд, а мы входим в топ-6-7 лиг. Тогда почему в такой огромной стране играет 16 клубов? В Белоруссии, относительно небольшой стране, сейчас 16 участников, – заявил бывший тренер «Факела».