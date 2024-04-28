Ташуев про РПЛ: «Зачем выдумывать с Кубком, когда можно сделать 18 команд? Это будет интереснее для страны»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Сергей Ташуев Факел календарь Сочи Футбол

Сергей Ташуев считает, что Мир РПЛ необходимо расширить.

– Верите ли вы, что разговоры о расширении Премьер-Лиги могли начаться из-за желания сохранить «Сочи» и «Ахмат» в высшем дивизионе?

– Я не думал об этом, но, если брать мое мнение, о расширении говорилось еще больше года назад, когда стало понятно, что нас исключили.

Зачем делать такой сложнейший, не всегда справедливый кубковый путь? Давайте лучше расширим лигу. Будет интереснее для страны – две новые команды, стадионы хорошие у нас есть. Можно строить, что-то улучшать в каком-то городе. Зачем нам выдумывать с кубком, когда можно сделать 18 команд? А в кубке можно оставить прежний формат, как во всем цивилизованном футбольном мире – проиграл, вылетел.

Надо было расширить лигу, когда мы поняли, что Европа для нас закрыта и этим шансом можно воспользоваться. Да, будет больше молодых футболистов, но что в этом такого. Обратите внимание, что и сейчас стало много российских ребят играть в стартовых составах, и у нас интересная молодая сборная. Многие легионеры уехали и в такой ситуации это правильный шаг.

Поэтому я не думаю, что есть какой-то заговор. Кто-то мог об этом подумать, но идея расширения давно витает в воздухе, потому что в европейских чемпионатах играет по 18-20 команд, а мы входим в топ-6-7 лиг. Тогда почему в такой огромной стране играет 16 клубов? В Белоруссии, относительно небольшой стране, сейчас 16 участников, – заявил бывший тренер «Факела».

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9 комментариев
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Может ещё проводить отбор в РПЛ по наличию стадионов и их комфортабельности, а не по результатам игры ...
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Верните Мордовию!
Овечкин мордвин, Ничушкин мордвин. Где мордовские футболисты?
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я думаю оптимально - 32 команды. Страна большая, надо развивать футбол в регионах. И никаких дивизионов - всем по 62 матча играть.

в Кубке же надо сделать каждый этап до 4 побед.
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Да нормально с кубком всё. Есть место для экспериментов.
Но это не мешает расширить и лигу до 18 команд. Матчей нужно больше. Почаще играть в середине недели.
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Я всегда был за два этапа на ЧР. Разделение на две 8 - ки. В одном борьба за выживание, в одном за медали. Всего-то 7 игр. И как раз был бы уровень европейских чемпионатов по количеству игр.
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Ответ Jan Paskel
я думаю оптимально - 32 команды. Страна большая, надо развивать футбол в регионах. И никаких дивизионов - всем по 62 матча играть. в Кубке же надо сделать каждый этап до 4 побед.
Смешно.. Надеюсь это сарказм.)
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