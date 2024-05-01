Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля («РБ Спорт»)
Определены даты начала следующего сезона в России.
По информации «РБ Спорт», следующий сезон стартует 13 июля матчем за Суперкубок страны. Первый тур Мир РПЛ состоится в уикенд 21 июля, а первый тур группового этапа Фонбет Кубка России пройдет 31 июля.
В матче за Суперкубок сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Если эти трофеи возьмет одна команда, то в игре за Суперкубок ей будет противостоять серебряный призер РПЛ.