Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля («РБ Спорт»)

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Определены даты начала следующего сезона в России.

По информации «РБ Спорт», следующий сезон стартует 13 июля матчем за Суперкубок страны. Первый тур Мир РПЛ состоится в уикенд 21 июля, а первый тур группового этапа Фонбет Кубка России пройдет 31 июля.

В матче за Суперкубок сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Если эти трофеи возьмет одна команда, то в игре за Суперкубок ей будет противостоять серебряный призер РПЛ

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