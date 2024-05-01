Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля («РБ Спорт»)

Определены даты начала следующего сезона в России.

По информации «РБ Спорт», следующий сезон стартует 13 июля матчем за Суперкубок страны. Первый тур Мир РПЛ состоится в уикенд 21 июля, а первый тур группового этапа Фонбет Кубка России пройдет 31 июля.

В матче за Суперкубок сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Если эти трофеи возьмет одна команда, то в игре за ей будет противостоять серебряный призер .