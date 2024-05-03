Федотов об 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА был ближе к победе» 

Владимир Федотов оценил ничью ЦСКА с «Зенитом» (1:1).

Команды провели 1-й матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы были ближе к победе. Хотя после обрезки, когда Вендел попал в штангу, был неприятный момент. В основном очень надежно сыграли сзади. Был момент, когда при счете 1:0 мы были очень близки, чтобы увеличить счет. Прижали соперника…

Но этот злосчастный угловой, после которого мы пропустили мяч… Что здесь сказать… Обидно. Нельзя терять концентрацию до конца», – сказал главный тренер .