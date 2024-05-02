Ерохин про 1:1 с ЦСКА: «Ничья для «Зенита» сродни поражению, большую часть игры контролировали. Будем стараться выложиться больше, чем на 100% в ответном матче»

Александра Ерохин оценил матч с ЦСКА (1:1) в Фонбет Кубке России.

Полузащитник вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 84-минуте.

– На что рассчитывали в этом матче?

– О поражении речь вообще не идет, ничья тоже для «Зенита» сродни поражению. Настраивались только на победу.

Сегодня были небольшие изменения в составе, вышли несколько ребят посвежее. Поэтому большую часть игры контролировали. Но, к сожалению, не так много создали моментов. В конце их немножко поддавили, но забили только один.

Все в наших руках. Второй матч мы играем дома. Сегодня «вираж» нас поддерживал, и я уверен, что на домашнем стадионе поддержка будет больше. Будем стараться выложиться больше, чем на 100%.

– Посыл главному тренеру: сколько надо забить , чтобы выйти в стартовом состав?

– Я бы так не говорил. Все мы делаем общее дело, мы одна команда. Естественно, хочется всегда играть, но выбирать только главному тренеру. Нужно работать и ждать своего шанса, – сказал полузащитник « ».

Ответная игра состоится 15 мая в Санкт‑Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в Суперфинале Кубка России.