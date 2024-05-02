Ерохин про 1:1 с ЦСКА: «Ничья для «Зенита» сродни поражению, большую часть игры контролировали. Будем стараться выложиться больше, чем на 100% в ответном матче»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Ерохин Матч ТВ Футбол

Александра Ерохин оценил матч с ЦСКА (1:1) в Фонбет Кубке России.

Полузащитник вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 84-минуте.

– На что рассчитывали в этом матче?

– О поражении речь вообще не идет, ничья тоже для «Зенита» сродни поражению. Настраивались только на победу.

Сегодня были небольшие изменения в составе, вышли несколько ребят посвежее. Поэтому большую часть игры контролировали. Но, к сожалению, не так много создали моментов. В конце их немножко поддавили, но забили только один.

Все в наших руках. Второй матч мы играем дома. Сегодня «вираж» нас поддерживал, и я уверен, что на домашнем стадионе поддержка будет больше. Будем стараться выложиться больше, чем на 100%.

– Посыл главному тренеру: сколько надо забить Ерохину, чтобы выйти в стартовом состав?

– Я бы так не говорил. Все мы делаем общее дело, мы одна команда. Естественно, хочется всегда играть, но выбирать только главному тренеру. Нужно работать и ждать своего шанса, – сказал полузащитник «Зенита».

Ответная игра состоится 15 мая в Санкт‑Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в Суперфинале Кубка России.

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9 комментариев
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Ерохин, конечно, молодец. Но матчи с ним мы смотрели разные :)
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-2
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Ничья с ЦСКА удача для Вас)
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Ну, честно говоря, не очень-то вы контролировали
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Цска, только Цска!!!
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А он вкурсе что больше чем 100% не бывает?
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Саша умница, выходит когда команду лихорадит и вытаскивает
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Сидел на трибуне и когда увидел готовящегося выйти Ерохина задумался, что давно он не забивал, и если не сегодня, то когда? Когда-то он должен был отличиться + спасительные и решающие голы всегда забивают отнюдь не звездные игроки. Предположил, что если кто и забьет в ворота ЦСКА, то Ерохин. Еще даже задумался при его выходе на замену, а каков был, интересно, кэф на его гол в этом матче…
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Уж постарайтесь. Хотелось бы видеть Ерохина в старте в Воронеже. Вместе с Кассьеррой.
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Это не гол Ерохина, это очередной привоз Торопа. Так же он лоханулся в игре с Ахматом........В данном моменте играл бы в воротах, гола бы не было.
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