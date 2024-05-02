«Пари НН» и Илич подпишут контракт в пятницу. Сербский тренер покинул «Атромитос»

Теги премьер-лига Россия Атромитос высшая лига Греция отставки Саша Илич Пари НН Футбол

Саша Илич готов возглавить «Пари НН».

Сегодня «Атромитос» объявил о том, что сербский тренер покидает команду и продолжит карьеру в «российской команде».

Инсайдер Иван Карпов отмечает, что этой ночью 46-летний специалист ночью вылетает в Москву. В пятницу он подпишет с нижегородским клубом контракт до конца сезона-2024/25, пункт о расторжении в случае вылета из Мир РПЛ не предусмотрен.

Первой игрой «Пари НН» при новом тренере станет встреча со «Спартаком» (5 мая).

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3 комментария
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ждём Ивича в РПЛ: противостояние Ивича и Илича будет эпическим)
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Какой Илич Саша?
пишется как Ивич только через Л 🤣
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