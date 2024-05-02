«Пари НН» и Илич подпишут контракт в пятницу. Сербский тренер покинул «Атромитос»

Саша Илич готов возглавить «Пари НН».

Сегодня « » объявил о том, что сербский тренер покидает команду и продолжит карьеру в «российской команде».

Инсайдер Иван Карпов отмечает, что этой ночью 46-летний специалист ночью вылетает в Москву. В пятницу он подпишет с нижегородским клубом контракт до конца сезона-2024/25, пункт о расторжении в случае вылета из Мир не предусмотрен.

Первой игрой «Пари НН» при новом тренере станет встреча со «Спартаком» (5 мая).

«Пари НН» уволил Юрана: 1:5 в Грозном и уже шесть поражений подряд