«Челси» связался с Конте. Боули считает его идеальным тренером для перестройки (La Repubblica)
В «Челси» может вернуться Антонио Конте.
По сведениям La Repubblica, совладелец «синих» Тодд Боули уже связался с итальянским тренером, возглавлявшим команду с 2016 по 2018 год. Первые контакты охарактеризованы как плодотворные.
Бизнесмен считает, что Конте идеально подходит для того, чтобы перестроить «Челси». Боули готов создать для 54-летнего специалиста хорошие финансовые условия.
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Антонио ушел из него весной 2023 года.
Тратить Челси не сможет как раньше,а Конте из-за этого в миланский клуб не пошел
Какая перестройка ?