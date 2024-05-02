«Челси» связался с Конте. Боули считает его идеальным тренером для перестройки (La Repubblica)

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Антонио Конте Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

В «Челси» может вернуться Антонио Конте.

По сведениям La Repubblica, совладелец «синих» Тодд Боули уже связался с итальянским тренером, возглавлявшим команду с 2016 по 2018 год. Первые контакты охарактеризованы как плодотворные.

Бизнесмен считает, что Конте идеально подходит для того, чтобы перестроить «Челси». Боули готов создать для 54-летнего специалиста хорошие финансовые условия.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Антонио ушел из него весной 2023 года.

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35 комментариев
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Ответ Alexander Kiselev
Уже ж даже Романо опроверг, а спортс решил все равно написать))
так они написали, а через пару часов опровержение будет отдельной новостью
+20
0
+20
Всё равно хочу увидеть возвращение Жозе
+22
-7
+15
Роман Абрамович может вернуться в Челси. Тодд Боули считает, что бизнесмен идеально подходит для того, чтобы перестроить Челси
+14
0
+14
Уже ж даже Романо опроверг, а спортс решил все равно написать))
+16
-5
+11
Поздно
Тратить Челси не сможет как раньше,а Конте из-за этого в миланский клуб не пошел
+2
0
+2
Ответ Jan Paskel
так они написали, а через пару часов опровержение будет отдельной новостью
Идеальная схема! Как я не догадался)
+2
0
+2
Только если для идеальной перестройки в стиле Горбачёва
+2
0
+2
Ответ QWertY
Так то отличный вариант для Челси.
отвратительный. для Конте не смогут купить нужных игроков банально из за ффп, а он опять истерику закатит
+3
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+2
Ответ dafaka13
Роман Абрамович может вернуться в Челси. Тодд Боули считает, что бизнесмен идеально подходит для того, чтобы перестроить Челси
Отдать Челси в аренду Абрамовичу )))
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Ответ Николай Бойко
Только если для идеальной перестройки в стиле Горбачёва
Распадутся на много маленьких "Челси"?
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Ответ Alexander Kiselev
Уже ж даже Романо опроверг, а спортс решил все равно написать))
клики сами себя не сделают)
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Ну если так, то Конте его разденет еще на лярд)
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Oh shit, here we go again!
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На год самый идеальный вариант.
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В Наполи не?
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Канте лучше
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Ответ Акер
Конте то тренер супер, с характеров и победитель, что и требуется молодой команде, а вот только Боэли в курсе про его характер? Конте что не понравится - в лицо скажет или интервью даст.
Лишь бы не наоборот — в лицо даст или в интервью скажет.)
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А Поча потом в Тоттенхэм. Будет некий круговорот
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Конте то тренер супер, с характеров и победитель, что и требуется молодой команде, а вот только Боэли в курсе про его характер? Конте что не понравится - в лицо скажет или интервью даст.
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Ответ corazon blanco
Конте скорее всего уже одной ногой в Наполи. Но даже если бы пришел и Челси бы потратил миллиард на его хотелки, то клуб никак бы не пострадал. Заблокировали бы пару трансферных окон ( так можно затариться под завязку), в еврокубках и так не участвуют, поэтому бан там не страшен)
Английский ФФП: существует
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Ответ Андрей Калинин
отвратительный. для Конте не смогут купить нужных игроков банально из за ффп, а он опять истерику закатит
Конте скорее всего уже одной ногой в Наполи. Но даже если бы пришел и Челси бы потратил миллиард на его хотелки, то клуб никак бы не пострадал. Заблокировали бы пару трансферных окон ( так можно затариться под завязку), в еврокубках и так не участвуют, поэтому бан там не страшен)
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Слабо верится.
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Антошка, Антошка, давай контракт на трёшку! )
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Скоро уже и Канте как тренер может вернуться...
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Лимон выжат и уже не нужен
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Паоло ди Канио мб?
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Конте - специалист по отработке 1.5-2 года.
Какая перестройка ?
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Дада, Конте просто идеальный вариант для долгосрочного проекта)
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але , Антонио выручай брат , иначе , иначе мне край
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Хорошо бы)))) Это все должно таки утонуть.
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