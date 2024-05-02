«Челси» связался с Конте. Боули считает его идеальным тренером для перестройки (La Repubblica)

В «Челси» может вернуться Антонио Конте.

По сведениям La Repubblica, совладелец «синих» уже связался с итальянским тренером, возглавлявшим команду с 2016 по 2018 год. Первые контакты охарактеризованы как плодотворные.

Бизнесмен считает, что идеально подходит для того, чтобы перестроить « ». Боули готов создать для 54-летнего специалиста хорошие финансовые условия.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Антонио ушел из него весной 2023 года.