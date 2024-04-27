Джо Коул: «У Почеттино самая сложная работа в мировом футболе. И он великолепно работает»

Теги Челси Джо Коул премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Джо Коул считает, что работа главным тренером «Челси» – самая сложная в футболе.

«Можно ли сказать, что он ни в чем не виноват? Ведь «Челси» не на том месте, на котором хочет быть. Это факт, команда действительно не там, где должна быть.

Учитывая потраченные деньги и футболистов, которые пришли и ушли, Маурисио, думаю, работает великолепно. Думаю, у него самая сложная работа в мировом футболе, потому что, очевидно, он не полностью контролирует, кого подписывают и продают.

Ожидания колоссальные, и это справедливо, потому что так было последние 20 лет. В это время «Челси» был не хуже любого другого клуба Европы, кроме, пожалуй, «Реала», в плане завоевания трофеев.

«Челси» нужно оставлять Почеттино и двигаться вперед. Смена тренера, уверяю, не тот путь, которым нужно следовать», – сказал в эфире TNT Sports бывший полузащитник «синих».

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3 комментария
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Это троллинг что ли такой?С чем он там справляется,бьёт все антирекорды.
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один из любимейших игроков челси, к сожалению, превращается просто в говорящую голову на зп у клуба. мантра про успешный клуб в последние 20 лет потихоньку начинает устаревать - уже 2 года просрочки, еще через пять лет принятия подобных стандартов - и без приколов до шипа может быть ближе, чем до чемпионства. на каком месте эмери принял клуб - и за какие места вилла борется сейчас? да, у поча сложнейшая работа в мире, которую уже не потянули поттер и лэмпард, но если взглянуть объективно - что ему удалось за сезон?
молодежь при нем не прогрессирует
структуры нет
прессинга налаженного нет
позиционки внятной нет
стандартов нет
даже стартового состава понятного - и того нет
работа в перерыве - мрак
замены порой лишены всякого смысла
дисциплина в команде оставляет желать лучшего

да, ему в оправдание может служить аномальная реализация синих перед воротами соперников и реализация соперников. плюс тот факт, что владелец по какой-то причине решил отдать мед штаб на аутсорс и теперь 11 потенциально игроков основы регулярно в лазарете. не удивлюсь, если по пути наименьшего сопротивления в следующем сезоне вернут в состав лукаку, но не думаю что это сильно поможет делу. интересно, какое решение примет владелец, но пока он не поставит победы на поток - фанбаза его явно не примет и он все равно будет оставаться в тени абрамовича, хотя мы не знаем его планов на будущее - может ему это и не надо.
+2
-1
+1
Ответ DolJun
один из любимейших игроков челси, к сожалению, превращается просто в говорящую голову на зп у клуба. мантра про успешный клуб в последние 20 лет потихоньку начинает устаревать - уже 2 года просрочки, еще через пять лет принятия подобных стандартов - и без приколов до шипа может быть ближе, чем до чемпионства. на каком месте эмери принял клуб - и за какие места вилла борется сейчас? да, у поча сложнейшая работа в мире, которую уже не потянули поттер и лэмпард, но если взглянуть объективно - что ему удалось за сезон? молодежь при нем не прогрессирует структуры нет прессинга налаженного нет позиционки внятной нет стандартов нет даже стартового состава понятного - и того нет работа в перерыве - мрак замены порой лишены всякого смысла дисциплина в команде оставляет желать лучшего да, ему в оправдание может служить аномальная реализация синих перед воротами соперников и реализация соперников. плюс тот факт, что владелец по какой-то причине решил отдать мед штаб на аутсорс и теперь 11 потенциально игроков основы регулярно в лазарете. не удивлюсь, если по пути наименьшего сопротивления в следующем сезоне вернут в состав лукаку, но не думаю что это сильно поможет делу. интересно, какое решение примет владелец, но пока он не поставит победы на поток - фанбаза его явно не примет и он все равно будет оставаться в тени абрамовича, хотя мы не знаем его планов на будущее - может ему это и не надо.
Надо понимать с чем приходится работать ему. Да не самая успешная работа проведена. Но кто бы справлялся лучше? Состав совсем зеленый и не сыгранный. Играли в финале и очень даже не плохо. Дали бой Сити, Вилле и несколько игр просто классных. Последние 3 игры очень хорошие включая 5-0 с Арсеналом. Не плохо играли. Надо понимать что Арсенал сейчас топ. Расклеились во втором тайме. Но играли не плохо. С Виллой не повезло с ранним автоголом. Но дожали 2-2. И 6-0 победа была вообще отличная игра. Хотя все испортил эпизод с спорами за мяч. Мне кажется Челси прибавляет. При назначении Почи все понимали что это не за сезон он все исправит. Так почему сейчас уже требуют от него результата? Когда состав вообще собран по новой, не было костяка основных даже. Надо дать еще поработать Почу. Смена тренера сделает только хуже.
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