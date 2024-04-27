Джо Коул: «У Почеттино самая сложная работа в мировом футболе. И он великолепно работает»

Джо Коул считает, что работа главным тренером «Челси» – самая сложная в футболе.

«Можно ли сказать, что он ни в чем не виноват? Ведь «Челси» не на том месте, на котором хочет быть. Это факт, команда действительно не там, где должна быть.

Учитывая потраченные деньги и футболистов, которые пришли и ушли, , думаю, работает великолепно. Думаю, у него самая сложная работа в мировом футболе, потому что, очевидно, он не полностью контролирует, кого подписывают и продают.

Ожидания колоссальные, и это справедливо, потому что так было последние 20 лет. В это время «Челси» был не хуже любого другого клуба Европы, кроме, пожалуй, «Реала», в плане завоевания трофеев.

« » нужно оставлять Почеттино и двигаться вперед. Смена тренера, уверяю, не тот путь, которым нужно следовать», – сказал в эфире TNT Sports бывший полузащитник «синих».