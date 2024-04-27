Джо Коул: «У Почеттино самая сложная работа в мировом футболе. И он великолепно работает»
Джо Коул считает, что работа главным тренером «Челси» – самая сложная в футболе.
«Можно ли сказать, что он ни в чем не виноват? Ведь «Челси» не на том месте, на котором хочет быть. Это факт, команда действительно не там, где должна быть.
Учитывая потраченные деньги и футболистов, которые пришли и ушли, Маурисио, думаю, работает великолепно. Думаю, у него самая сложная работа в мировом футболе, потому что, очевидно, он не полностью контролирует, кого подписывают и продают.
Ожидания колоссальные, и это справедливо, потому что так было последние 20 лет. В это время «Челси» был не хуже любого другого клуба Европы, кроме, пожалуй, «Реала», в плане завоевания трофеев.
«Челси» нужно оставлять Почеттино и двигаться вперед. Смена тренера, уверяю, не тот путь, которым нужно следовать», – сказал в эфире TNT Sports бывший полузащитник «синих».
молодежь при нем не прогрессирует
структуры нет
прессинга налаженного нет
позиционки внятной нет
стандартов нет
даже стартового состава понятного - и того нет
работа в перерыве - мрак
замены порой лишены всякого смысла
дисциплина в команде оставляет желать лучшего
да, ему в оправдание может служить аномальная реализация синих перед воротами соперников и реализация соперников. плюс тот факт, что владелец по какой-то причине решил отдать мед штаб на аутсорс и теперь 11 потенциально игроков основы регулярно в лазарете. не удивлюсь, если по пути наименьшего сопротивления в следующем сезоне вернут в состав лукаку, но не думаю что это сильно поможет делу. интересно, какое решение примет владелец, но пока он не поставит победы на поток - фанбаза его явно не примет и он все равно будет оставаться в тени абрамовича, хотя мы не знаем его планов на будущее - может ему это и не надо.