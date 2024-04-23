Фердинанд против увольнения Почеттино из «Челси»: «Это было бы преступлением. Ему нужно время, чтобы создать культуру – с таким количеством новичков этого нельзя достичь в одночасье»

Теги Рио Фердинанд Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Рио Фердинанд высказался о возможном увольнении Маурисио Почеттино из «Челси».

«Я думаю, что это было бы преступлением после того, как они вложили средства и подписали всех этих молодых талантов.

Потенциал, который они имеют, феноменален. У них фантастическая академия, которая работает очень хорошо. То, что они пригласили Маурисио и дали ему всего один сезон, чтобы интегрировать все это и при этом добиваться результатов, – это все равно, что ждать чудес. Я думаю, [Боули] должен дать ему время.

Они должны дать ему время, чтобы он заложил фундамент. Мы видели, что временами у команды была плохая дисциплина, была ситуация с пенальти и так далее. Он пытается сократить количество таких ситуаций.

Ему нужно время не только для того, чтобы внедрить тактику, но и создать культуру и прочее. С таким количеством новых игроков нельзя ожидать, что все это будет достигнуто в одночасье», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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29 комментариев
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Вчера болелы Реала просили Хави остаться.
Сегодня Фердинанд защищает Поча.
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Мне иногда кажется, что в Англии у прессы и экспертов есть какая-то интересная разновидность стокгольмского синдрома, связанная с тренерами-бездарями и переоценёнными футболистами.

Человек сливает всё, что можно.
0 трофеев.
Нет игры за сезон с предсезонкой.
Слитый финал кубка.
Слитый полуфинал другого кубка.
Уничтожение от принципиального соперника.
Никаких идей.
Никаких реакций на очевидные проблемы игроков.
0 футболистов развилось (даже не надо говорить про Палмера и Гюсто, эти бы везде заиграли).

> дать побольше времени.
Для, твою мать, чего?
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Ну менталитет неудачников он уже смог привить. 😆
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Даже не знаю какой тренер способен был бы с этим Челси в первый же год начать бороться пусть не за победу, но как минимум за медали АПЛ. Думаю такого не существует. Другое дело что с кем-то возможно клуб мог бы бороться за 4 место или например играть в более привлекательный футбол, но всё это ЕСЛИ и ВОЗМОЖНО
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Что ты несёшь, Рио?
Какая академия?
Галлахер, который через раз играет, деревянный чалоба и сегодняшний правый защитник?
Играет сброд негров, ни паса, ни удара
Там потенциала ноль, пас на три метра отдать не могут, дисциплины нет от слова совсем
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Какая культура, если нет даже минимальной защитной схемы и выхода из обороны?

Разве у Порту лучше состав чем у Поча? Вот и ответ.Да даже Лутон не смотрелся так беспомощно на Эмирейтс и Энфилде
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Рио Фердинанд : «Что, уже 0:5 горят? Ладно, так и быть, увольняйте»
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Ага, хорошая попытка
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Понимаю Рио. Если бы я болел за МЮ, то тоже очень сильно желал бы Почу остаться в Челси ещё хотя бы года на два.
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Чего путного ожидать от тренера,который проигрывал чемпионства Лестеру и Лиллю
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Конечно оставляйте.. чисто поржать)
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Там этот безхребетный лузер горит 0-5🙄
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Челси это трагикомедия во 2 сезоне Боэли. в 3м будет фарс
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Его новое прозвище не Поч ,а Конч
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Мне иногда кажется, что в Англии у прессы и экспертов есть какая-то интересная разновидность стокгольмского синдрома, связанная с тренерами-бездарями и переоценёнными футболистами. Человек сливает всё, что можно. 0 трофеев. Нет игры за сезон с предсезонкой. Слитый финал кубка. Слитый полуфинал другого кубка. Уничтожение от принципиального соперника. Никаких идей. Никаких реакций на очевидные проблемы игроков. 0 футболистов развилось (даже не надо говорить про Палмера и Гюсто, эти бы везде заиграли). > дать побольше времени. Для, твою мать, чего?
Я не то чтобы защищаю Поча, но вспомните первый сезон Артеты в Арсенале
+ как верно заметил комментатор на другой ветке на состав Челси без слез не взглянешь, от Петровича в раме и переплаченного Кукурельи до безголового Мадуэке и деревянного Джексона. Это состав уровня Кристал Пэлас условных
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Можно хотя бы структуры игры создать , а он абсолютно нечего не создал , не будь Палмера , Челси в зоне вылета боролся бы
Надеюсь в конце сезона уберут , и купят нормального цз на замену Сильве иначе еще один сезон на клоунов в обороне будет тяжко смотреть
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Самый тупой «эксперт» Англии
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Не смотрел игры Челси. Но видел как не забивал во многих матчах Джексон. Забей хоть треть мячей, если был бы не в 4, но на 5-6 уж точно. Реализация Джексона, сделала Почеттино в глазах людей бездаря, причём я считаю не обосновано.
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Да вроде уже создание культуры полным ходом идет.
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От манка другого и не ожидал услышать. В ответ скажу, что дайте также Тену поработать в след сезоне. На то он и цирк, чтобы развлекать и в Лондоне, и в Манчестере
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Почетино лузер в футболе и у команд которые он тренирует то же самое. К сожалению, Челси хотели уложить и наказать показательно, и им это удалось.
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Что скажет Рио после сегодняшнего матча
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Вот тут соглашусь с Рио. Культура унижений середняка потребует времени.
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похоже Поча переоценили
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Рио просто хочет, чтобы хоть кто-то был хуже чем МЮ
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