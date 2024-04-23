Фердинанд против увольнения Почеттино из «Челси»: «Это было бы преступлением. Ему нужно время, чтобы создать культуру – с таким количеством новичков этого нельзя достичь в одночасье»
Рио Фердинанд высказался о возможном увольнении Маурисио Почеттино из «Челси».
«Я думаю, что это было бы преступлением после того, как они вложили средства и подписали всех этих молодых талантов.
Потенциал, который они имеют, феноменален. У них фантастическая академия, которая работает очень хорошо. То, что они пригласили Маурисио и дали ему всего один сезон, чтобы интегрировать все это и при этом добиваться результатов, – это все равно, что ждать чудес. Я думаю, [Боули] должен дать ему время.
Они должны дать ему время, чтобы он заложил фундамент. Мы видели, что временами у команды была плохая дисциплина, была ситуация с пенальти и так далее. Он пытается сократить количество таких ситуаций.
Ему нужно время не только для того, чтобы внедрить тактику, но и создать культуру и прочее. С таким количеством новых игроков нельзя ожидать, что все это будет достигнуто в одночасье», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
Сегодня Фердинанд защищает Поча.
Человек сливает всё, что можно.
0 трофеев.
Нет игры за сезон с предсезонкой.
Слитый финал кубка.
Слитый полуфинал другого кубка.
Уничтожение от принципиального соперника.
Никаких идей.
Никаких реакций на очевидные проблемы игроков.
0 футболистов развилось (даже не надо говорить про Палмера и Гюсто, эти бы везде заиграли).
> дать побольше времени.
Для, твою мать, чего?
Какая академия?
Галлахер, который через раз играет, деревянный чалоба и сегодняшний правый защитник?
Играет сброд негров, ни паса, ни удара
Там потенциала ноль, пас на три метра отдать не могут, дисциплины нет от слова совсем
Разве у Порту лучше состав чем у Поча? Вот и ответ.Да даже Лутон не смотрелся так беспомощно на Эмирейтс и Энфилде
+ как верно заметил комментатор на другой ветке на состав Челси без слез не взглянешь, от Петровича в раме и переплаченного Кукурельи до безголового Мадуэке и деревянного Джексона. Это состав уровня Кристал Пэлас условных
Надеюсь в конце сезона уберут , и купят нормального цз на замену Сильве иначе еще один сезон на клоунов в обороне будет тяжко смотреть