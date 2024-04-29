Невилл о «Челси»: «Восьмилетние контракты – это плохо, а для молодежи вообще не годятся. В чем мотивация? Молодой игрок будет думать: «Я действительно богат» – это влияет на мышление»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл считает, что «Челси» не стоило заключать долгосрочные контракты.

«Им нужны хорошие, опытные игроки, и они не могут идти по пути заключения восьмилетних контрактов. Восьмилетние контракты плохи во многих отношениях, я вообще считаю, что в них нет смысла. Но для молодого игрока они вообще не годятся.

Там и огромные деньги. Вы молодой игрок и думаете о том, что заключили контракт на восемь лет. Клуб может считать, что у него теперь есть гарантии, но молодой игрок будет думать: «Я богат, я действительно богат». В случае с некоторыми футболистами это проблема, влияющая на их мышление.

В чем мотивация? Ты находишь мотивацию в том, что играешь ради себя и своей семьи, ради своих партнеров, ради тренера, делаешь правильную вещь. И спустя год или восемь месяцев ты начинаешь думать: «Мне нужно биться за новый контракт, у меня осталось три или два года по старому».

А тут у некоторых остается еще семь лет! Эти контракты безумны во всех отношениях.

Забудьте о ФФП, о том, что в том случае, если вы ошиблись в игроке, он останется надолго. Тут дело в самих молодых игроках, в том, что они считают, что теперь в комфортном положении», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

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6 комментариев
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Боули просто думал, что обманывает систему. На деле же всё вышло только хуже для Челси
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Ответ <CRISTIANO>
Если контракт на 5 лет, то будет думать, что он бедный?
5 лет и 8 лет разница огромная. После 3 лет (какой никакой цикл) игрок уже понимает, что остаётся пару сезонов и надо газон грызть, а в случае с 8летним контактом, после 3 лет у него ещё целые 5 лет, и можно ещё 3-4 года чилить спокойно))
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Это ноу-хау Боули... Как так, человек с такими ресурсами, недооценил риски, внедряя систему американского спорта в АПЛ? Ведь там нет понижения, команды могут 2-3 сезона сливать, поэтому молодых подписывают на долгосрочный контракт, если не выстрелит, тогда обменивают на пики или на другого игрока. Думаю, Челси еще долго будет ностальгировать по временам Абрамовича
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Если контракт на 5 лет, то будет думать, что он бедный?
+5
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Ну это как сразу сходу женится на первой попавшейся.
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