Невилл о «Челси»: «Восьмилетние контракты – это плохо, а для молодежи вообще не годятся. В чем мотивация? Молодой игрок будет думать: «Я действительно богат» – это влияет на мышление»

Гари Невилл считает, что «Челси» не стоило заключать долгосрочные контракты.

«Им нужны хорошие, опытные игроки, и они не могут идти по пути заключения восьмилетних контрактов. Восьмилетние контракты плохи во многих отношениях, я вообще считаю, что в них нет смысла. Но для молодого игрока они вообще не годятся.

Там и огромные деньги. Вы молодой игрок и думаете о том, что заключили контракт на восемь лет. Клуб может считать, что у него теперь есть гарантии, но молодой игрок будет думать: «Я богат, я действительно богат». В случае с некоторыми футболистами это проблема, влияющая на их мышление.

В чем мотивация? Ты находишь мотивацию в том, что играешь ради себя и своей семьи, ради своих партнеров, ради тренера, делаешь правильную вещь. И спустя год или восемь месяцев ты начинаешь думать: «Мне нужно биться за новый контракт, у меня осталось три или два года по старому».

А тут у некоторых остается еще семь лет! Эти контракты безумны во всех отношениях.

Забудьте о ФФП, о том, что в том случае, если вы ошиблись в игроке, он останется надолго. Тут дело в самих молодых игроках, в том, что они считают, что теперь в комфортном положении», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.