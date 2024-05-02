«Зенит» 4 матча подряд не побеждает ЦСКА в основное время

«Зениту» не удается обыграть ЦСКА на протяжении четырех матчей .

Последняя победа « » (2:1) в основное время приходится на матч чемпионата России в августе 2022 года.

Сегодня команды сыграли вничью (1:1) в рамках 1-го матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч первого круга Мир РПЛ текущего сезона закончился аналогичным результатом.

До этого команда из Санкт-Петербурга одержала победу над армейцами в финале Суперкубка России 2023 года. Это произошло в серии пенальти после счета 0:0 – 5:4.



В марте прошлого года одержал победу в матче Мир РПЛ со счетом 1:0.

11 мая команды встретятся во втором круге Премьер-лиги, 15 мая – в ответном матче Кубка России.