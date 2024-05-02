«Зенит» 4 матча подряд не побеждает ЦСКА в основное время

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зениту» не удается обыграть ЦСКА на протяжении четырех матчей .

Последняя победа «Зенита» (2:1) в основное время приходится на матч чемпионата России в августе 2022 года.

Сегодня команды сыграли вничью (1:1) в рамках 1-го матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч первого круга Мир РПЛ текущего сезона закончился аналогичным результатом.

До этого команда из Санкт-Петербурга одержала победу над армейцами в финале Суперкубка России 2023 года. Это произошло в серии пенальти после счета 0:0 – 5:4.

В марте прошлого года ЦСКА одержал победу в матче Мир РПЛ со счетом 1:0.

11 мая команды встретятся во втором круге Премьер-лиги, 15 мая – в ответном матче Кубка России.

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9 комментариев
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А ЦСКА выиграл 3 раза за 10 лет.
+6
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+6
Ну шо теперь делать, раз не забиваем целых 300 минут в основное время? Придётся сняться с Чемпионата и расформироваться. Какие могут быть другие варианты?

#irony
+2
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+2
А как всё резко может измениться через пару недель)))
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Ключница Антохина новость делала, бочкой отдаёт.
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Потому что ЦСКА это топ клуб с характеристиками
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Для меня главный итог матча: Мойзеса Барбозу не удалили. А то был бы полный швах!
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А Цска нужен Головин. Кстати, сейчас на них цена одинаковая - 30 млн.
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Сегодня спасибо что не проиграли,хотя моменты два очень опасных были.
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