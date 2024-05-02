«Зенит» и ЦСКА не пробили в створ в 1-м тайме. У питерцев 1 попытка, у москвичей – 4

ЦСКА в 4 раза чаще «Зенита» бил по воротам в 1-м тайме.

Команда Владимира Федотова в первой половине игры Фонбет Кубка России нанесла 4 удара, но ни разу не попала в створ.

У петербуржцев один удар – заблокированный. На 28-й минуте его нанес – мяч попал в Игоря , а затем угодил в .

Также ЦСКА подал больше угловых (3 против 1) и больше времени владел мячом (52% против 48%).

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Финал. ЦСКА принимает «Зенит» в 1-м матче. 0:0 – гол Чалова отменен из-за офсайда. Онлайн-трансляция