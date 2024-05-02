«Зенит» и ЦСКА не пробили в створ в 1-м тайме. У питерцев 1 попытка, у москвичей – 4

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Игорь Дивеев Вендел Виллиан да Силва Роша Футбол

ЦСКА в 4 раза чаще «Зенита» бил по воротам в 1-м тайме.

Команда Владимира Федотова в первой половине игры Фонбет Кубка России нанесла 4 удара, но ни разу не попала в створ.

У петербуржцев один удар – заблокированный. На 28-й минуте его нанес Вендел – мяч попал в Игоря Дивеева, а затем угодил в Виллиана Рошу.

Также ЦСКА подал больше угловых (3 против 1) и больше времени владел мячом (52% против 48%).

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Финал. ЦСКА принимает «Зенит» в 1-м матче. 0:0 – гол Чалова отменен из-за офсайда. Онлайн-трансляция

8 комментариев
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Вы видели состав Зенита? Всего 6 бразильцев
как в таких условиях жестоких можно требовать от Семака каких-то там ударов в створ?
+29
-6
+23
За три последних матча тоже самое )
+4
0
+4
Ща Богданыч выпустит Ерохина с Коваленко. И удары кончатся вообще
+3
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+2
Может ну этих бразильцев,вон Ерохин вышел и забил.Старая добрая силовая манера.
+1
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Статистика совсем не очень, особенно у Зенита.
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