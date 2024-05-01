Зарема Салихова: «Почему бы руководству «Спартака» не дать шанс Слишковичу?»

Зарема Салихова считает, что можно дать шанс Владимиру Слишковичу в «Спартаке».

Сегодня « » обыграл «Динамо» (2:0) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Это победа имени Луки Каттани. Кто знает, тот поймет. А кого? Эшуорта? Или Амарала? Столько миллионов было потрачено практически за два года и всего два новых игрока в старте.

Если Слишкович будет и дальше выпускать состав максимально приближенный к трофейному кубковому, «Спартак» пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля.