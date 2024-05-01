Зарема Салихова: «Почему бы руководству «Спартака» не дать шанс Слишковичу?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Владимир Слишкович Футбол

Зарема Салихова считает, что можно дать шанс Владимиру Слишковичу в «Спартаке».

Сегодня «Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Это победа имени Луки Каттани. Кто знает, тот поймет. А кого? Эшуорта? Или Амарала? Столько миллионов было потрачено практически за два года и всего два новых игрока в старте.

Если Слишкович будет и дальше выпускать состав максимально приближенный к трофейному кубковому, «Спартак» пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля.

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16 комментариев
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Спортс, а сделайте материал как вообще создаются вот такие новости, очень интересно узнать, кто то прям реально звонит и спрашивает или что, тут написано что "сказала", но кому и зачем? Кто то же все это искусство создаёт получается всю эту чушь про Мостового, Зарему.
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А ещё лучше Моуриньо. Ну а чё он без работы сидит
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Легко давать советы и распоряжаться чужим.
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Ответ fabr-25
Спортс, а сделайте материал как вообще создаются вот такие новости, очень интересно узнать, кто то прям реально звонит и спрашивает или что, тут написано что "сказала", но кому и зачем? Кто то же все это искусство создаёт получается всю эту чушь про Мостового, Зарему.
Бабки, ****, бабки. Байт на клики ради трафика. Видишь, твой коммент и меня сбайтил🤣
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Мостовой: «А как же я?»😓
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Ближе к полуночи Зарема превращается в футбольного эксперта. Боюсь представить, что с ней происходит в полнолуние
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Нет буквы, Р,, в фамилии. И не овен, а рыба. Забыла, что ли. Какая же она .... Не завидую болельщикам Спартака.
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Слишковича нужно рассматривать, но не нужно ограничиваться одним выбором...
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Федун! Ты позоришь Спартак. Замолчи свою эскортницу.
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Ответ Leon Petov
Мы помним, как ты дала шанс Ваноли🤡
Слово "шанс" нужно убрать)
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Ответ Этот Райола хочет денег
Ближе к полуночи Зарема превращается в футбольного эксперта. Боюсь представить, что с ней происходит в полнолуние
В полнолуние она по привычке превращается в голову....)
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