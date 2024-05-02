«МЮ» – главный претендент на вингера «Кристал Пэлас» Олисе. Отступные – до 60 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Майкла Олисе.

По данным ESPN, манкунианцы являются главными претендентами на вингера, который может покинуть «Кристал Пэлас» ближайшим летом.

В контракте 22-летнего игрока предусмотрены отступные, но точной информации о них нет. По сведениям одного из источников, речь идет о сумме в промежутке от 50 до 60 млн фунтов. Пункт о выкупе француза станет доступен по окончании сезона.

В числе интересующихся Олисе клубов упоминаются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне вингер провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария
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Ответ Arnold Reality
Братан Секу?)
я не секу
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Перейдет и перестанет играть ((
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+10
Ответ Qarasik
Если маню и дальше будет такой шлак подписывать, то борьба за шестёрочку покажется сладким сном.
Олисе - топ. И по стате, и по оценкам, и по качеству, и по физ данным, очередной талант Франко-Английского конвейера. Адаптирован под АПЛ. Ну точно сильнее Антони. 50-60 миллионов - справедливая цена. Сможет играть и на фланге, и в центре. И ему всего 22. Подойдёт для любого стиля игры.
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+8
Ответ Угараю_с_вас
Перейдет и перестанет играть ((
Да он вроде и так не постоянно играет, все время лечится) Придет и составит компанию Люку Шоу в лазарете
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Братан Секу?)
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Секу Олисе
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почему Диало не дать шанс? некуда 60 миллионов потратить - потратьте на левого защитника. не травмата, желательно.
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Ответ Writer 1
Олисе - топ. И по стате, и по оценкам, и по качеству, и по физ данным, очередной талант Франко-Английского конвейера. Адаптирован под АПЛ. Ну точно сильнее Антони. 50-60 миллионов - справедливая цена. Сможет играть и на фланге, и в центре. И ему всего 22. Подойдёт для любого стиля игры.
Один такой топ уже переходил из КП в МЮ - Заа. В итоге уехал обратно, а в 30 лет докатился до Галатасарая
+3
-2
+1
Ответ Угараю_с_вас
Перейдет и перестанет играть ((
Через пару лет будут говорить, что он сам виноват, по тусовкам ходил, гол+пас плохой и тп.
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Ответ Helge
Один такой топ уже переходил из КП в МЮ - Заа. В итоге уехал обратно, а в 30 лет докатился до Галатасарая
Ну ты сравнил, его брал ещё Фергюсон под свои планы, и в итоге его слил ЛВГ, но вместе с ним ушло человек 15. Заа добросовестно отработал контракт с КП и уехал что бы играть в ЛЧ. Осуждать его не стоит. МЮ отбил часть трансфера Заа и остался в минусе на 6.5 миллионов, что как бы не провал на фоне других подписаний)
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Ответ Writer 1
Олисе - топ. И по стате, и по оценкам, и по качеству, и по физ данным, очередной талант Франко-Английского конвейера. Адаптирован под АПЛ. Ну точно сильнее Антони. 50-60 миллионов - справедливая цена. Сможет играть и на фланге, и в центре. И ему всего 22. Подойдёт для любого стиля игры.
Заа тоже был..
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Ответ Егор Трушников
Да он вроде и так не постоянно играет, все время лечится) Придет и составит компанию Люку Шоу в лазарете
МЮ стал настолько велик при Тен Хаге, что даже за место в лазарете теперь есть конкуренция
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Круто в свое время за ЦСКА играл, были времена. Ну, камон.
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Лучше бы уж Головина купили, и дешевле и какчественее
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Вот Эзе, Олисе и Матета реально могли бы усилить топ клубы за относительно не огромные деньги.
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зная трансферную политику МЮ, не удивлюсь, что оказавшись там, он начнёт играть, как Секу Олисе
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Надо начинать с Де Хеа, Гринвуд, Санчо, и Киммиха, хочу я потом уже думать о Трансферах я сомневаюсь Олисе и Эзе.
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На примере Санчо не стал бы идти в МЮ. Вчера Санчо отлично сыграл, а в МЮ коловерт этот играл
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Что-то слишком адекватно для МЮ:)
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