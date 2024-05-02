«МЮ» – главный претендент на вингера «Кристал Пэлас» Олисе. Отступные – до 60 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Майкла Олисе.

По данным ESPN, манкунианцы являются главными претендентами на вингера, который может покинуть « » ближайшим летом.

В контракте 22-летнего игрока предусмотрены отступные, но точной информации о них нет. По сведениям одного из источников, речь идет о сумме в промежутке от 50 до 60 млн фунтов. Пункт о выкупе француза станет доступен по окончании сезона.

В числе интересующихся клубов упоминаются « », « » и «Ливерпуль».

В текущем сезоне вингер провел 16 матчей в и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.