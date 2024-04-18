«Арсеналу» интересны Исак, Влахович и Олисе. Трансфер форварда «Ньюкасла» может обойтись в 100 млн фунтов, отступные вингера «Кристал Пэлас» – 65 млн

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«Арсенал» изучает несколько вариантов укрепления атаки.

Как пишет The Guardian, лондонский клуб планирует приобрести нападающего и вингера этим летом. Владельцы клуба осознают, что команде Микеля Артеты требуется серьезное усиление, чтобы сделать следующий шаг в своем развитии. 

Одной из трансферных целей «канониров» на позицию центрфорварда является Александер Исак из «Ньюкасла», его подписание может обойтись клубу в 100 миллионов фунтов. Ранее также сообщалось об интересе лондонцев к Виктору Дьокерешу из «Спортинга». 

Еще одним альтернативным вариантом для «Арсенала» может стать нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Интерес к Айвену Тоуни из «Брентфорда» охладел. 

В качестве усиления правого фланга атаки лондонцы рассматривают Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». В его контракте указана сумма отступных – 65 миллионов фунтов. За 22-летним футболистом также следят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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30 комментариев
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Исак Влахович Олисе - это один человек ?)
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-1
+16
Ответ alex.18.11
100 миллионов фунтов за Исака? Как подорожала древесина
Древесина?:) Да это лютый топ, он еще в Испании играл великолепно, а сейчас в не самом сильном Ньюкасле генерирует гол за голом, ты точно футбол смотришь?:) Исак игрок с потрясающей техникой, если кто-то и стоит сейчас 100, то это он:))
+13
-4
+9
Влахович точно не нужен «Арсеналу»
+13
-7
+6
я бы еще Соланке посмотрел
+6
-2
+4
Сони плейстейшн - 1)))) Удар Олисе (9)
+4
-1
+3
Ответ savik-A.M.
Исак Влахович Олисе - это один человек ?)
Русский композитор))
+3
0
+3
Ответ alex.18.11
100 миллионов фунтов за Исака? Как подорожала древесина
Почему-то напомнило как Бензема в первые его годы за Реал называли "элитной французской древесиной"😄 что было дальше мы знаем)
+3
0
+3
В других источниках пишут ещё и о Шешко как кандидате на острие. Саке тоже нужна конкуренция и подмена.
+3
-1
+2
Ответ savik-A.M.
Исак Влахович Олисе - это один человек ?)
Таки да
+2
0
+2
Ответ Gunner_14
Влахович точно не нужен «Арсеналу»
еще как нужен
+3
-1
+2
Ответ alex.18.11
100 миллионов фунтов за Исака? Как подорожала древесина
Древесина в голове у комментатора, а Исак - в полном порядке
+2
0
+2
Ответ Амин Чич
Сони плейстейшн - 1)))) Удар Олисе (9)
Вспомнил тоже)) Нигерия была читерской командой. Бабангида, Амокачи. Там скорость и стеночки решали!
+2
0
+2
Ответ Амин Чич
Сони плейстейшн - 1)))) Удар Олисе (9)
То был другой Олисе и в другое время. Да и в воротах был лысеющий старикан.))
+3
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+2
Вот Арсенал удивится, когда от Влаховича мяч каждый раз будет отлетать на 1-2 метра во время приёма
+6
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Ответ alex.18.11
100 миллионов фунтов за Исака? Как подорожала древесина
У него 20 голов за Ньюкасл в сезоне
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Ответ alex.18.11
100 миллионов фунтов за Исака? Как подорожала древесина
Он в подыгрыше отлично играет для своих габаритов
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Ответ Amalfitano
Блаховича покупайте!) Топарь жеж! Ну а Олисе мне бы хотелось видеть в ТТХ или Ливерпуле. Он там больше ко двору будет, как мне кажется.
Олис - хрустальный товарищ, и будет таким пока не наберет мышечную массу.
+2
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Влахович, это больше для Баварии, строгий уф.
+1
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Исак хорошо бы подошел, Уоткинс на него тоже нужно присмотрется
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Олиссе вместо Мартинелли вполне
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Ответ rigobersong
Древесина?:) Да это лютый топ, он еще в Испании играл великолепно, а сейчас в не самом сильном Ньюкасле генерирует гол за голом, ты точно футбол смотришь?:) Исак игрок с потрясающей техникой, если кто-то и стоит сейчас 100, то это он:))
А сколько тогда стоит Тоуни и Уоткинс? С учётом того, что они паспортисты.)
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Ну какой Дьокереш? Исак - топ, плюс адаптированный. Минусов нет, кроме хрустальности - играет с обеих ног, вверху, бежит, топ реализация. Еще плюс - возраст.
Говорят Артета его очень хочет. Но Ньюкасл выложил за него около 80М, и за меньше не отдаст его в принципе
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чем Водкинс плох, почему не рассматривается?
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Ответ Любезный Коссутий
чем Водкинс плох, почему не рассматривается?
Много водки пьёт
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Ответ Любезный Коссутий
чем Водкинс плох, почему не рассматривается?
Он уже возрастной. Правда остальные тоже
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Ответ Attikus
Он уже возрастной. Правда остальные тоже
Ничего себе возрастной) А кто не возрастной?) В детском саду тогда искать нужно не возрастных) Водкинсу 28 всего, Ишаку 24, Влаховичу тоже 24, ещё играть и играть. Где ты углядел возрастных нападающих?)
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Ответ ta-tosha
Ну какой Дьокереш? Исак - топ, плюс адаптированный. Минусов нет, кроме хрустальности - играет с обеих ног, вверху, бежит, топ реализация. Еще плюс - возраст. Говорят Артета его очень хочет. Но Ньюкасл выложил за него около 80М, и за меньше не отдаст его в принципе
За Исака так-то и сотки было бы не жалко, но травматичность слишком большой минус, чтобы выкладывать такие суммы за игрока, который и 30 матчей за сезон в чемпионате не проводит.
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Блаховича покупайте!) Топарь жеж! Ну а Олисе мне бы хотелось видеть в ТТХ или Ливерпуле. Он там больше ко двору будет, как мне кажется.
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