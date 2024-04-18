«Арсеналу» интересны Исак, Влахович и Олисе. Трансфер форварда «Ньюкасла» может обойтись в 100 млн фунтов, отступные вингера «Кристал Пэлас» – 65 млн
«Арсенал» изучает несколько вариантов укрепления атаки.
Как пишет The Guardian, лондонский клуб планирует приобрести нападающего и вингера этим летом. Владельцы клуба осознают, что команде Микеля Артеты требуется серьезное усиление, чтобы сделать следующий шаг в своем развитии.
Одной из трансферных целей «канониров» на позицию центрфорварда является Александер Исак из «Ньюкасла», его подписание может обойтись клубу в 100 миллионов фунтов. Ранее также сообщалось об интересе лондонцев к Виктору Дьокерешу из «Спортинга».
Еще одним альтернативным вариантом для «Арсенала» может стать нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Интерес к Айвену Тоуни из «Брентфорда» охладел.
В качестве усиления правого фланга атаки лондонцы рассматривают Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». В его контракте указана сумма отступных – 65 миллионов фунтов. За 22-летним футболистом также следят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Говорят Артета его очень хочет. Но Ньюкасл выложил за него около 80М, и за меньше не отдаст его в принципе