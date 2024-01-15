«МЮ» хочет подписать вингера «Кристал Пэлас» Олисе летом и включить Уан-Биссаку в сделку. Аарона купили у «Пэлас» за 50 млн фунтов в 2019-м

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Майкл Олисе Футбол

«МЮ» заинтересован в подписании вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» обсуждает переход Олисе предстоящим летом. В сделку планируется включить Аарона Уан-Биссаку, который перешел в «МЮ» из «Кристал Пэлас» в 2019 году за 50 млн фунтов. Сообщается, что в подписании Олисе также заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».

Отмечается, что часть людей в руководстве «МЮ» сомневаются в трансфере Олисе, поскольку Уилфрид Заа и Аарон Уан-Биссака, ранее перешедшие в клуб из «Кристал Пэлас», не смогли адаптироваться к более высоким требованиям. Однако в данный момент Олисе является одной из основных целей клуба в летнее трансферное окно для усиления атаки.

В текущем сезоне Олисе провел в составе «Кристал Пэлас» 9 матчей, отметившись 5 голами и ассистом. Статистика 22-летнего вингера – здесь.

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10 комментариев
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Галя, у нас отмена. Уан-Биссаку возвращают
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Если перейдет, то будет Олисе в стране чудес: безумный лысый шляпник, странные королевы в руководстве и тому подобное
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А потом Олисе через несколько сезонов обратно в тот же клуб ещё за кого то с мощной доплатой. Уникальные, они берут игрока не для того чтобы развиваться, брать трофеи, а для того чтобы обратно вернуть
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Бесконечное разводилово
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Ответ Ебздрогыч
Если перейдет, то будет Олисе в стране чудес: безумный лысый шляпник, странные королевы в руководстве и тому подобное
А так же депутат ракфор, сломанный спиннер и скандинавский голеодор
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Галя, у нас отмена. Уан-Биссаку возвращают
Когда проводят отмену, то и деньги как бы возвращают.
Тут скорее кэшбэк Кристалл Пэласу вернулся)
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"Уилфрид Заа и Аарон Уан-Биссака, ранее перешедшие в клуб из «Кристал Пэлас», не смогли адаптироваться к более высоким требованиям."

Ну сейчас-то требования и аппетиты как раз таки само -то)
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Хорош уже ленивых негров коллекционировать и латиносов, надо брать белых британцев и азиатов (японцев/корейцев), тогда и успехи придут.
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Какой смысл менять одного негра на другого? Они же на одно лицо
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"поскольку Уилфрид Заа и Аарон Уан-Биссака, ранее перешедшие в клуб из «Кристал Пэлас», не смогли адаптироваться к более высоким требованиям. "

А из Аякса после Ван дер бека забирать Антони было норм? сомнений не было?
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