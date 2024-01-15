«МЮ» хочет подписать вингера «Кристал Пэлас» Олисе летом и включить Уан-Биссаку в сделку. Аарона купили у «Пэлас» за 50 млн фунтов в 2019-м

«МЮ» заинтересован в подписании вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По информации ESPN, « » обсуждает переход Олисе предстоящим летом. В сделку планируется включить , который перешел в «МЮ» из « » в 2019 году за 50 млн фунтов. Сообщается, что в подписании также заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».

Отмечается, что часть людей в руководстве «МЮ» сомневаются в трансфере Олисе, поскольку Уилфрид Заа и Аарон Уан-Биссака, ранее перешедшие в клуб из «Кристал Пэлас», не смогли адаптироваться к более высоким требованиям. Однако в данный момент Олисе является одной из основных целей клуба в летнее трансферное окно для усиления атаки.

В текущем сезоне Олисе провел в составе «Кристал Пэлас» 9 матчей, отметившись 5 голами и ассистом. Статистика 22-летнего вингера – здесь.

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