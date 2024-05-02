Рангник отказал «Баварии», так как не хотел резко менять жизнь и работать «на два фронта». Нахождение в топ-клубе «немыслимо» для Ральфа в его возрасте (Bild)
Озвучены причины отказа Ральфа Рангника «Баварии».
Сегодня стало известно, что 65-летний специалист решил остаться на посту главного тренера сборной Австрии.
По информации Bild, Рангник объяснил свое решение боссам «Баварии» во время телефонного звонка в среду вечером.
Он не хочет делать резких изменений в своей нынешней жизни и работать «на два фронта». Так, если бы он принял предложение «Баварии», ему бы пришлось заниматься планированием состава клуба перед и во время Евро-2024.
Кроме того, Ральф знает обратные стороны работы в топ-клубе. В этом возрасте это «немыслимо для него», пишет источник.
Куда спокойнее работать со сборной.
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