Рангник отказал «Баварии», так как не хотел резко менять жизнь и работать «на два фронта». Нахождение в топ-клубе «немыслимо» для Ральфа в его возрасте (Bild)

Озвучены причины отказа Ральфа Рангника «Баварии».

Сегодня стало известно, что 65-летний специалист решил остаться на посту главного тренера сборной Австрии.

По информации Bild, объяснил свое решение боссам «Баварии» во время телефонного звонка в среду вечером.

Он не хочет делать резких изменений в своей нынешней жизни и работать «на два фронта». Так, если бы он принял предложение «Баварии», ему бы пришлось заниматься планированием состава клуба перед и во время Евро-2024.

Кроме того, Ральф знает обратные стороны работы в топ-клубе. В этом возрасте это «немыслимо для него», пишет источник.