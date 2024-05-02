Рангник отказал «Баварии», так как не хотел резко менять жизнь и работать «на два фронта». Нахождение в топ-клубе «немыслимо» для Ральфа в его возрасте (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Евро-2024 Футбол

Озвучены причины отказа Ральфа Рангника «Баварии».

Сегодня стало известно, что 65-летний специалист решил остаться на посту главного тренера сборной Австрии. 

По информации Bild, Рангник объяснил свое решение боссам «Баварии» во время телефонного звонка в среду вечером.

Он не хочет делать резких изменений в своей нынешней жизни и работать «на два фронта». Так, если бы он принял предложение «Баварии», ему бы пришлось заниматься планированием состава клуба перед и во время Евро-2024.

Кроме того, Ральф знает обратные стороны работы в топ-клубе. В этом возрасте это «немыслимо для него», пишет источник. 

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42 комментария
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Отвела мюнхенцев Богородица
+37
-7
+30
В общем то верная логика.
Куда спокойнее работать со сборной.
+14
-3
+11
Ответ Spiker1606
Пепа выгнали за неудачи в ЛЧ
Кто его выгонял?
Пеп сам ушел,Румминиге с удовольствием бы его оставил
+10
-1
+9
Кейн настолько проклятый, что даже физруки уже не идут в Баварию
Кейн настолько проклятый,что даже Марко Ройс возьмёт трофей
+21
-13
+8
Ответ Pucheslav
В ТТХ прихватил для него трофей ?
Его уволили до финала кубка лиги
+8
-2
+6
После его отказа я поверил в бога
+6
-3
+3
Ответ Ностальгическое
Кейн настолько проклятый, что даже физруки уже не идут в Баварию Кейн настолько проклятый,что даже Марко Ройс возьмёт трофей
У Ройса есть трофеи, причем 5
+11
-8
+3
Ответ Мафусаил Бен
Это крайне смешно! Но будь готов получить обиженых минусов!
честно?)я взрослый дядя,мне на эти минусы...не важно(мягко говоря))).я смеюсь с этих пацанов,которым дали попользоваться интернетом после уроков и они тут гадят,ну это очень смешно))).там с рождения за парижскую канистру,самое смешное,что как шейх пришел,эти дети тут же стали за нее))).а когда Бавария их в единственном финале выкинула,там горит до сих пор)))
+2
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Ответ che kaif
Пора создавать подборку топ 10 тренеров которые отказали баварии
пора создавать подборку топ 30 унижений парижского мешка
+7
-6
+1
По тому как руководство Баварии ищет тренера, возникает устойчивое ощущение что с тренером опять не угадают.
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Ответ che kaif
Пора создавать подборку топ 10 тренеров которые отказали баварии
Это на канал Мяч Production
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Ответ che kaif
Унижали баварский мешок от зенита до ростова до сабрюкенов из 3 лиг🤣💪 за Парижем такого не видать
Вас там Дортмунд как детей разносит
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Пощадил, решил не разваливать ещё один клуб.
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Карпин: «Ха, слабак»😎
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Один плюс от него будет, трофей точно зацепит для Кейна
В ТТХ прихватил для него трофей ?
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0
пора создавать подборку,как фанаты парижского нефте-проекта сидять на ветках Баварии и не могут успокоиться,что это команды разного уровня,пусть смотрят фото музея Баварии с кубками ЛЧ))
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Ответ Pucheslav
В ТТХ прихватил для него трофей ?
он вывел команду в финал, не факт что выиграл бы но....
+1
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Ответ BLADER
пора создавать подборку,как фанаты парижского нефте-проекта сидять на ветках Баварии и не могут успокоиться,что это команды разного уровня,пусть смотрят фото музея Баварии с кубками ЛЧ))
Аминь, брат)
+2
-2
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Ответ Мафусаил Бен
Аминь, брат)
разве нет?)).это так смешно выглядит)).можно только ради этого сюда заходить,им наверное даже не свой проект наплевать,лишь бы нагадить кому-то))
+2
-2
0
Ответ BLADER
разве нет?)).это так смешно выглядит)).можно только ради этого сюда заходить,им наверное даже не свой проект наплевать,лишь бы нагадить кому-то))
Это крайне смешно! Но будь готов получить обиженых минусов!
+2
-2
0
Этот Остап Бендер ещё и не соглашается, ахахах
+1
-1
0
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