Рангник о продолжении работы в сборной Австрии: «Это не отказ «Баварии», а решение на благо моей команды»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник объяснил отказ от работы в «Баварии».

65-летний специалист решил остаться на посту главного тренера сборной Австрии. 

«Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии. Мне очень нравится эта работа, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ «Баварии», а скорее решение на благо моей команды и ради наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше!» – сказал Рангник.

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22 комментария
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Лучшее тренерское решение в карьере Рангника
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Очевидно если бы дело было в сборной Австрии, то он бы отказал Баварии сразу. Но раз он несколько недель мялся, значит банально не договорились по условиям. Наверное руководство баварии не захотело, чтобы он работал на удаленке, пока тренировки проводит какой-нибудь гиздоль
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Фаны Баварии радуются. Вы бы лучше задумались почему вам каждый второй тренер отказывает
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Ответ Дмитрий Якушевич
Очевидно если бы дело было в сборной Австрии, то он бы отказал Баварии сразу. Но раз он несколько недель мялся, значит банально не договорились по условиям. Наверное руководство баварии не захотело, чтобы он работал на удаленке, пока тренировки проводит какой-нибудь гиздоль
почему он не мог несколько недель думать, стоит ли оставаться в сборной или нет?
тоже не самое просто решение, не каждый день зовут в Баварию, второго раза в его случае почти наверняка не будет
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Блин, хотел сегодня провести день без пива, придется отказаться от этой безумной идеи
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Бавария не разрешила подтянуть Рагнику Цорна..
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Сразу видно, что болельщик Баварии)
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решение на благо Баварии
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Болельщики Баварии радостно выдохнули после этой новости.
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пронесло мюнхенцев
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это отказ для блага Баварии
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Ждем Зидана тогда ну или Де Дзерби.
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Интересный персонаж, этот Рангник! Человек-загадка.
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Походу, коменты про себя на спортс почитал
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Ответ Zalupechkin
то есть в Баварии явно , что-то не так , раз все отказывают . Но отказ Рангника это скорее положительный момент , нежели отрицательный
а кто кроме него успел?
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