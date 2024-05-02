Рангник о продолжении работы в сборной Австрии: «Это не отказ «Баварии», а решение на благо моей команды»

Ральф Рангник объяснил отказ от работы в «Баварии».

65-летний специалист решил остаться на посту главного тренера сборной Австрии.

«Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии. Мне очень нравится эта работа, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ «Баварии», а скорее решение на благо моей команды и ради наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше!» – сказал .