Амарал о Промесе: «Невозможно его заменить. Но рынок изучается скаутами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал считает, что Квинси Промеса невозможно заменить в «Спартаке».

— Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?

— Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.

— При каких условиях с Квинси расторгнут контракт?

— Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать, — сказал спортивный директор «Спартака».

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5 комментариев
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Ответ mr.snooker
В Чёрный Дельфин сгоняйте рынок изучить 😂 Хуже не будет: ни потенциальным игрокам ни действующим.
Ты вообще отдупляешь, что сказал?
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