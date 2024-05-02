Амарал о Промесе: «Невозможно его заменить. Но рынок изучается скаутами»

Томаш Амарал считает, что Квинси Промеса невозможно заменить в «Спартаке».

— Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?

— Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.

— При каких условиях с расторгнут контракт?

— Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать, — сказал спортивный директор « ».

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