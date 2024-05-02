Амарал о Промесе: «Невозможно его заменить. Но рынок изучается скаутами»
Томаш Амарал считает, что Квинси Промеса невозможно заменить в «Спартаке».
— Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?
— Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.
— При каких условиях с Квинси расторгнут контракт?
— Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать, — сказал спортивный директор «Спартака».
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