Ташуев об уходе из «Факела»: «Домашние проблемы действительно были. Как говорил Конфуций: «Ничего не бывает рано или поздно, все происходит вовремя». Я никого не обманываю»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Sports.ru Факел Роман Асхабадзе Футбол

Сергей Ташуев высказался об уходе из «Факела».

Воронежский клуб объявил об уходе 65-летнего специалиста «по семейным обстоятельствам» 26 апреля. На следующий день Ташуев заявил, что семейные проблемы решились. 

– «Факел» объявил, что вы ушли из клуба по семейным обстоятельствам. Эту версию вы подтвердили в интервью «Матч ТВ». 

– Когда мы договаривались с руководством «Факела» о расставании, я говорил: «Мне будут звонить журналисты, я должен что-то отвечать». Но домашние проблемы действительно были. Они очень быстро решились, а могли качнуться и в другую сторону. 

В пятницу мы разошлись с «Факелом», в субботу я приехал домой в Москву – и все разрешилось. 

– Вы не можете не понимать, как это выглядит со стороны.

– Как?

– Вы договорились с клубом о такой официальной версии, чтобы разойтись нормально и получить компенсацию.
 
– Мне что, рассказывать о семейных проблемах? Так получилось. Как говорил Конфуций: «Ничего не бывает рано или поздно, все происходит вовремя». Я никого не обманываю.

– Общественная реакция на эти заявления вас не интересует? 

– Я ничего не могу изменить, потому что не блефовал. Ситуация разрешилась, а желание работать у меня было всегда. 
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе был в курсе моих проблем, я ему говорил: «В принципе, мне лучше уехать в Москву».

– Если бы этих проблем не было, вы продолжили бы тренировать «Факел»?

– Думаю, элемент совпадения – мои проблемы и желание «Факела» расстаться – был. У меня нет претензий к Асхабадзе, решения руководства тренер принимает как данность, – сказал Ташуев в интервью Sports.

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева

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7 комментариев
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лжец
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>>Но домашние проблемы действительно были. Они очень быстро решились, а могли качнуться и в другую сторону.

Судя по хронологии, они решились буквально за вечер. Вопрос об отставке решается не за 5 минут. По-любому там было бы несколько дней предварительных переговоров. Это что ж за такие дикие проблемы, которые длились несколько дней и потенциально не оставляли время на работу, которые потом бах и исчезли сразу после отставки?
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Семейные проблемы Ташуева - как дедушка Симпсон, заходящий в бордель.
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Все знают что это Стейтем говорил
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Да всем насрать

Одноразового уволили
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Ответ igo sarSM
лжец
Так положено !
Что поделаешь
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