Сергей Ташуев: «Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Sports.ru Факел Футбол

Сергей Ташуев считает, что заслуживает тренировать топ-клуб.

«Включишь «Матч ТВ» – слышишь: «Вот, бокс-ту-бокс...» Это что? Мы же сильные, мы же умные люди.

То же самое – с тренерами. Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» 2:0 беднейшим «Факелом».

Почему я не могу работать в топ-клубе? Если я беру бедный клуб и провожу там неплохую работу, почему не ставите меня в большой? Там я сделаю еще лучше.

Надеюсь, мне когда-нибудь это объяснят», – сказал бывший главный тренер воронежской команды в интервью Sports.

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева

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33 комментария
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Гордиться тепер будет тем что Спартак обыграл и в резюме писать
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+32
Кто так говорит? Впервые слышу.
Да и кто только Спартак не обыгрывал. Это не показатель
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То же самое – с тренерами. Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него?

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Конечно, дурнее

Нигде больше года не работал. Никогда нигде не играл вообще!

С 2005 замазан с шишкановскими по уши, они его и суют для распила госбабла куда попало. Потому что он дешёвый и от контракта просит максимум 10%
+13
0
+13
Ага,круговорот отечественного тренерства и виртуозы мысли
+11
-1
+10
Ответ Семен Романов
Ага,круговорот отечественного тренерства и виртуозы мысли
А что в Испании, Италии, Германии не так? Там иностранных тренеров почти не бывает. Одних и тех же юзают по кругу десятилетиями.
+13
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+9
Спартак, обыграл два раза. Но потом проиграл 6 раз и ушёл по семейным обстоятельствам. Гончаренко, тоже обыграл Реал два раза . Что теперь его надо назначить в Мадрид на место Анчелотти?
+8
-1
+7
Ответ Amalfitano
А что в Испании, Италии, Германии не так? Там иностранных тренеров почти не бывает. Одних и тех же юзают по кругу десятилетиями.
И комментарии скорее всего там такие же))
+7
-1
+6
Ответ Amalfitano
Как не крути, а у нас в сознании крепко засела условная румынская стенка, финские сапоги и гдровские магнитофоны. Европоцентризм и преклонение перед всем западным у нас в крови. Мы одновременно это ненавидим и подспудно это же выбираем. Кто бы что не говорил. Так что да, при прочих равных у нас выберут иностранное.
Тоже факт. Недавно узнал, что фирма Эрих Краузе полностью российская. А название сделано с целью привлечения внимания клиентов, ибо немецкое выберут в первую очередь
+5
-1
+4
Как не крути, а у нас в сознании крепко засела условная румынская стенка, финские сапоги и гдровские магнитофоны. Европоцентризм и преклонение перед всем западным у нас в крови. Мы одновременно это ненавидим и подспудно это же выбираем. Кто бы что не говорил. Так что да, при прочих равных у нас выберут иностранное.
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-9
+3
И сбежал при первых трудностях... как всегда, в принципе
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Потому что семейные обстоятельства
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Тренер большого клуба решает задачу завоевания трофеев, а не обыгрывания кого либо один или дважды в сезоне
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Ответ Рома Политов
Дело не в западнофильстве, а в том, что Ташуев тренер уровня фнл и подвала рпл. Никогда не работал с футболистами высокого уровня, не ездит на стажировки к топовым тренерам, работает по совестким методичкам. Если бы у нас десятками выпускали тренеров хотя бы уровня Семака, молодого Слуцкого или Карпина, то такой потребности в иностранцах бы не было.
Карпин тут лишний. Его возили мордой по асфальту всякие Легии и Санкт-Галлены. А недавний позор против Маккабби показал, что этот Карпин никаких выводов из своих еврокубковых провалов не сделал и так и остался местечковым бездарем для внутреннего пользования.
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"Нууу вооозьмите меня"! Почти по царски.
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Полное разочарование в человеке.
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Я так понял,что бедный Факел немного помог тебе обыграть Спартак.Самолюбие так и прёт.Скромнее надо быть товарищ.
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Тоже мне достижение. Кто только Спартак не обыгрывал.
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Ответ Александр Кожевников
Я так понял,что бедный Факел немного помог тебе обыграть Спартак.Самолюбие так и прёт.Скромнее надо быть товарищ.
Он обыграл Спартак, игроки которого сливали тренера и этим гордится.
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Ответ Святослав Федорович
И сбежал при первых трудностях... как всегда, в принципе
И так раз 30(тридцать), приблизительно.
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Ответ Чумасик
Карпин тут лишний. Его возили мордой по асфальту всякие Легии и Санкт-Галлены. А недавний позор против Маккабби показал, что этот Карпин никаких выводов из своих еврокубковых провалов не сделал и так и остался местечковым бездарем для внутреннего пользования.
И все же как тренер он гораздо сильнее Ташуева, который за 30 лет карьеры нигде дольше 1-2 лет не задерживался.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ещё можно сказать, вот там ведь в Италии не говорят надо брать иностранца, например, Ташуева в условную Пьяченцу)
Ведь всем давно известно, что Россия это кузница топовых тренеров и находится в авангарде тактической мысли.
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Ответ Рома Политов
Ведь всем давно известно, что Россия это кузница топовых тренеров и находится в авангарде тактической мысли.
Ага
0
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Ответ Amalfitano
Как не крути, а у нас в сознании крепко засела условная румынская стенка, финские сапоги и гдровские магнитофоны. Европоцентризм и преклонение перед всем западным у нас в крови. Мы одновременно это ненавидим и подспудно это же выбираем. Кто бы что не говорил. Так что да, при прочих равных у нас выберут иностранное.
Дело не в западнофильстве, а в том, что Ташуев тренер уровня фнл и подвала рпл. Никогда не работал с футболистами высокого уровня, не ездит на стажировки к топовым тренерам, работает по совестким методичкам. Если бы у нас десятками выпускали тренеров хотя бы уровня Семака, молодого Слуцкого или Карпина, то такой потребности в иностранцах бы не было.
+2
-2
0
Ответ Amalfitano
А что в Испании, Италии, Германии не так? Там иностранных тренеров почти не бывает. Одних и тех же юзают по кругу десятилетиями.
Ахах

Бавария, видимо, не из Германии

Там кого только не было
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Ответ Amalfitano
А что в Испании, Италии, Германии не так? Там иностранных тренеров почти не бывает. Одних и тех же юзают по кругу десятилетиями.
Да, как в анекдоте про отечественные автомобили в Германии и России.
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Осенью у Ташуева Факел играл в содержательный футбол как и Терек весной. Так что Ташуев точно не физрук. Другое дело, что через полгода у него всегда все начинает разваливаться во всех командах в которых он работал. Как и у Талалаева, кстати. Поэтому и не зовут в топ-клубы.
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Чего уж мелочиться. Ташуев дважды обыграл Спартак, а как мы помним из недавних новостей Реал после ничьи только раз оступился в плей-офф, против Спартака. Давайте тогда Ташуева в Реал? Сделает супер игрока из Винисиуса
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О боже, ты то куда?)))
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Никто так не говорит, в Зените Семак спокойно работает, в ЦСКА Федотов, в Краснодаре Мусаев. Проблема в том, что Ташуев физрук.
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Потому что игры с участием Факела смотреть было невозможно, если ты не болельщик команды конечно.
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