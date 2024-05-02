Сергей Ташуев: «Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом»
Сергей Ташуев считает, что заслуживает тренировать топ-клуб.
«Включишь «Матч ТВ» – слышишь: «Вот, бокс-ту-бокс...» Это что? Мы же сильные, мы же умные люди.
То же самое – с тренерами. Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» 2:0 беднейшим «Факелом».
Почему я не могу работать в топ-клубе? Если я беру бедный клуб и провожу там неплохую работу, почему не ставите меня в большой? Там я сделаю еще лучше.
Надеюсь, мне когда-нибудь это объяснят», – сказал бывший главный тренер воронежской команды в интервью Sports.
«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева
Да и кто только Спартак не обыгрывал. Это не показатель
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Конечно, дурнее
Нигде больше года не работал. Никогда нигде не играл вообще!
С 2005 замазан с шишкановскими по уши, они его и суют для распила госбабла куда попало. Потому что он дешёвый и от контракта просит максимум 10%
Бавария, видимо, не из Германии
Там кого только не было