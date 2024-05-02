Зарема о Слишковиче: «Может, «Краснодар» прозреет и пригласит главным тренером. Владимир – стрессоустойчивый, знает РПЛ и говорит по-русски»

Зарема Салихова поделилась мнением о будущем Владимира Слишковича.

Боснийский специалист занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Думаю, если Амарал не сможет найти и привезти тренера даже к июню, как и не удалось договориться весной (отсюда и сильно запоздалое увольнение Абаскаля), то помпезно заявит, что Слишковичу дали шанс, он им воспользовался, и пожелания болельщиков были услышаны.

А если все-таки найдет хоть кого-то, то, несмотря на все беспроигрышные серии, Слишковича поблагодарят и, в лучшем случае, оставят при клубе на «черный день», что в корне неверно по отношению к новому тренеру и изначально внесет ненужную нервозность и недоверие.

Если Слишкович чувствует в себе силы стать главным тренером, как это было у , который не отправился в «Тоттенхем» с Конте, взял Кубок и успешно выводит «Венецию» в Серию А, то ему не нужно оставаться как вечно запасному варианту. Может, тот же « » прозреет и пригласит главным тренером – Слишкович РПЛ знает, по-русски говорит и стрессоустойчивый», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»