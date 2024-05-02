Зарема о Слишковиче: «Может, «Краснодар» прозреет и пригласит главным тренером. Владимир – стрессоустойчивый, знает РПЛ и говорит по-русски»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Зарема Салихова Паоло Ваноли Олег Малышев Владимир Слишкович Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова поделилась мнением о будущем Владимира Слишковича.

Боснийский специалист занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. 

«Думаю, если Амарал не сможет найти и привезти тренера даже к июню, как и не удалось договориться весной (отсюда и сильно запоздалое увольнение Абаскаля), то Малышев помпезно заявит, что Слишковичу дали шанс, он им воспользовался, и пожелания болельщиков были услышаны.

А если Амарал все-таки найдет хоть кого-то, то, несмотря на все беспроигрышные серии, Слишковича поблагодарят и, в лучшем случае, оставят при клубе на «черный день», что в корне неверно по отношению к новому тренеру и изначально внесет ненужную нервозность и недоверие.

Если Слишкович чувствует в себе силы стать главным тренером, как это было у Ваноли, который не отправился в «Тоттенхем» с Конте, взял Кубок и успешно выводит «Венецию» в Серию А, то ему не нужно оставаться как вечно запасному варианту. Может, тот же «Краснодар» прозреет и пригласит главным тренером – Слишкович РПЛ знает, по-русски говорит и стрессоустойчивый», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»

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16 комментариев
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Дать Слишковичу поработать!
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Круговорот Слишковичей в природе
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Ответ Посторонним В
Краснодар или нет, но кто-то может пригласить. Сидеть вторым после успеха глупо. и сам время теряешь и первого нервирует. В целом все верно сказано.
После чего? Успеха? Какого? Еще ничего не заняли и не выиграли, а уже успех?
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Галицкий доволен работой Мусаева.
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с детства за слишковича!
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Я знаю такого же. Он еще и чеканить умеет!
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А может и федун прозреет и разведется с этой неуёмной

Дома срач, дети не кормлены, а она втюхивает неликвид Краснодару
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если спартак его не подпишет, то скорее всего, в рамках рпл, его кто то да подпишет. тоже пари нн например.
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Ответ Djavadovic
На мой взгляд, если в Спартаке не получится ,то в Краснодаре мог бы начать работать главным тренером ,порядка там больше и эмоционально давить на него никто не будет как в Спартаке ,другой вопрос как он справится именно главным тренером ,понятное дело что сейчас на него особо ничего и никто не давит
После увольнения Ивича, надо 10 раз подумать прежде чем ехать в Краснодар
+2
-2
0
Ответ Djavadovic
На мой взгляд, если в Спартаке не получится ,то в Краснодаре мог бы начать работать главным тренером ,порядка там больше и эмоционально давить на него никто не будет как в Спартаке ,другой вопрос как он справится именно главным тренером ,понятное дело что сейчас на него особо ничего и никто не давит
Давить не будут только если ты готов транслировать "виденье" Галицкого, но ответственность за неудачи будут на тебе.
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Ответ Djavadovic
На мой взгляд, если в Спартаке не получится ,то в Краснодаре мог бы начать работать главным тренером ,порядка там больше и эмоционально давить на него никто не будет как в Спартаке ,другой вопрос как он справится именно главным тренером ,понятное дело что сейчас на него особо ничего и никто не давит
это галицкий то не будет? похоже в краснодаре, должность гт, расстрельная.
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Ответ Djavadovic
На мой взгляд, если в Спартаке не получится ,то в Краснодаре мог бы начать работать главным тренером ,порядка там больше и эмоционально давить на него никто не будет как в Спартаке ,другой вопрос как он справится именно главным тренером ,понятное дело что сейчас на него особо ничего и никто не давит
Там Галицкий - лицо российского футбола- по своей дурости переплюнул Федуна( это Федун по мнению всех спецов, журналистов, ветеранов являлся отрицательным героем нашего футбола) так что и там не спокойно, а может быть ещё хуже чем в Спартаке!
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Ответ Peter Parker
После чего? Успеха? Какого? Еще ничего не заняли и не выиграли, а уже успех?
После какого? После возможного. Мы тут разве про сегодня говорим? Сегодня о приглашении Слишковича в Краснодар или еще куда речи вроде не идет? Мы говорим о том дне, когда Спартак назначит нового тренера. И о том, кто это будет в случае успеха Слишковича. А не будет успеха, так и речи не будет ни о назначении в Спартак, ни о приглашении в Краснодар. Я доступно пояснил?
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