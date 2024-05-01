«Слишкович не будет главным в «Спартаке». Ищут иностранца, у Амарала карт-бланш». Генич о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Константин Генич Владимир Слишкович Томаш Амарал Футбол

Константин Генич поделился информацией о поиске главного тренера «Спартака».

В середине апреля клуб уволил Гильермо Абаскаля. Сейчас обязанности главного тренера исполняет его бывший помощник Владимир Слишкович.

«Слишкович не будет главным тренером «Спартака». Под этим надо подвести черту.

Я знаю, что «Спартак» ищет тренера, ищет иностранного тренера. Карт-бланш дали Амаралу (спортивному директору «Спартака» – Sports).

Поиск продолжается. В скором времени, на какой-то кандидатуре они остановятся», – заявил комментатор в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» не видит Слишковича главным тренером. Босниец может остаться в штабе

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50 комментариев
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О, я тоже могу поделиться информацией. Придёт пёс знает кто, тренер образной молодежки «Брюгге», первы год войдёт в топ 4 с отвратительной игрой, а на второй год проиграет Зениту 18:0 и поедет домой, на смену очередному новому тренеру
+47
-14
+33
Ответ Hshd Ucuc
О, я тоже могу поделиться информацией. Придёт пёс знает кто, тренер образной молодежки «Брюгге», первы год войдёт в топ 4 с отвратительной игрой, а на второй год проиграет Зениту 18:0 и поедет домой, на смену очередному новому тренеру
Значит Газзаев уже знает кто придёт?
+28
-2
+26
Легенда амкара всё знает
+16
-1
+15
Ответ Hshd Ucuc
О, я тоже могу поделиться информацией. Придёт пёс знает кто, тренер образной молодежки «Брюгге», первы год войдёт в топ 4 с отвратительной игрой, а на второй год проиграет Зениту 18:0 и поедет домой, на смену очередному новому тренеру
Может и так, но не факт что со Слишковичем такого не будет
+10
0
+10
А ведь специально "вбрасывают" чтобы Слишкович занервничал... Генич тот еще провокатор.
+13
-4
+9
Ответ jps
А ведь специально "вбрасывают" чтобы Слишкович занервничал... Генич тот еще провокатор.
Он - подлец. Очень много хайпанул на троллинге Спартака и откровенных оскорблениях. Но в рук-ве клуба терпилы, которым на все плевать. Надо брать за жабры подобную публику, чтобы меньше языком трепала. Но если схавали мерзкое выступление Чердака, то о чем вообще говорить.
+8
-1
+7
Кто бы не пришел, все будет так же. Вентилятор стоит, г0вн0 приготовлено, ветераны/матчтв на низком старте.
+7
0
+7
Самый точный прогноз от создателя "Карпин станет следующим тренером Спартака, скриньте" и "я просрал 20млн на ставках"
+4
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+4
Инсайд от Генича про Спартак... Можно дальше не читать.Если не будет Георгича,Саламыча или Моста,значит будет Пеп,Клопп,или Анчелотти...!Это мой инсайд.🤣🤣🤣
+2
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Доверили Амаралу?! Ну-ну. Прыжки по граблям продолжаются, по моему скромному мнению. С новым иностранным тренером будет та же история, как и с Абаскалем, Тедеско и другим. За 1-е место в таком случае "Спартак" бороться не будет! Опять же - по моему скромному мнению. )
+2
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Генич просто для хайпа вкидывает слухи, чтоб фамилия в новостях была. Ну понятно то Спартак ищет тренера и по России и по Европе )
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Ну и зря
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Как говорил дядя Сэша Бубнов, генич-неуч.
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Спартак прям по граблям идет…
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всех иностранцев надо гнать деньги распилит Амарал ваш и кредит хорошего не будет посмотрите даже до нового гн не будет вашего Амарала
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Генич и про Карпина скринить предлагал. Да много их, аракулов было, только не сбылось!
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ничего не поменяется, в короткое время уволят. это уже традиция.
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Птицы ничего не знают,не в обиду птицам будет сказано....
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Может и так, но не факт что со Слишковичем такого не будет
Ну и зачем тогда менять шило на мыло, если есть результат прямо сейчас?
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Ответ Матвей Суицидин
Черчесов чуть ли не гарантированно даст результат. Я думаю, его не назначают тупо из-за непопулярности среди болел.
Черчесов слишком авторитарный. Он привык,что есть только одно мнение-это его мнение. Он будет рубить по живому: Титов,Моцарт и Калиниченко в Спартаке, Пеев в Амкаре, Денисов в Динамо не дадут соврать. Выбирая Черчесова вы должны понимать, что ваше влияние на команду будет равно нулю. Не каждый на это готов пойти
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Ответ Вадим flanec
А если Зенит проиграет 18:0, че тогда скажешь)))
Тогда я скажу «судья, ты, кажись, что-то напутал»
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Ответ Hshd Ucuc
О, я тоже могу поделиться информацией. Придёт пёс знает кто, тренер образной молодежки «Брюгге», первы год войдёт в топ 4 с отвратительной игрой, а на второй год проиграет Зениту 18:0 и поедет домой, на смену очередному новому тренеру
А если Зенит проиграет 18:0, че тогда скажешь)))
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Ответ Hshd Ucuc
О, я тоже могу поделиться информацией. Придёт пёс знает кто, тренер образной молодежки «Брюгге», первы год войдёт в топ 4 с отвратительной игрой, а на второй год проиграет Зениту 18:0 и поедет домой, на смену очередному новому тренеру
Вы забыли добавить, что после первого сезона, ему предложат более щедрый контракт на три года, а через год выгонят с выплатой неустойки за досрочное расторжение.
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Ответ Jean_M
Значит Газзаев уже знает кто придёт?
🐕, 🤭
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Может и так, но не факт что со Слишковичем такого не будет
Слишковичу по крайней мере не нужно знакомиться с игроками и особенностями нашего чемпионата. Надо подождать окончания сезона. Если он возьмёт 3 место и кубок, то глупо будет увольнять его.
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Может и так, но не факт что со Слишковичем такого не будет
Со всеми так будет, кроме пары российских тренеров, но совет директоров сам с собой играет, и неизвестно в какую игру. Ждём тен хага года через 3-4
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хорошая новость....а то этот помощник чот попер сильно..надо все вернуть на 7е место!
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за и па ли
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Федун ушел, а "профессионалы" остались - фамилии меняются каждый год, а результатов, как не было, так и нет.
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Карреру тоже не хотели оставлять главным тренером
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