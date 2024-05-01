«Слишкович не будет главным в «Спартаке». Ищут иностранца, у Амарала карт-бланш». Генич о красно-белых
Константин Генич поделился информацией о поиске главного тренера «Спартака».
В середине апреля клуб уволил Гильермо Абаскаля. Сейчас обязанности главного тренера исполняет его бывший помощник Владимир Слишкович.
«Слишкович не будет главным тренером «Спартака». Под этим надо подвести черту.
Я знаю, что «Спартак» ищет тренера, ищет иностранного тренера. Карт-бланш дали Амаралу (спортивному директору «Спартака» – Sports).
Поиск продолжается. В скором времени, на какой-то кандидатуре они остановятся», – заявил комментатор в эфире «Матч Премьер».
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