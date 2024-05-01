«Слишкович не будет главным в «Спартаке». Ищут иностранца, у Амарала карт-бланш». Генич о красно-белых

Константин Генич поделился информацией о поиске главного тренера «Спартака».

В середине апреля клуб уволил Гильермо Абаскаля. Сейчас обязанности главного тренера исполняет его бывший помощник .

«Слишкович не будет главным тренером «Спартака». Под этим надо подвести черту.

Я знаю, что «Спартак» ищет тренера, ищет иностранного тренера. Карт-бланш дали Амаралу (спортивному директору « » – Sports).

Поиск продолжается. В скором времени, на какой-то кандидатуре они остановятся», – заявил комментатор в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» не видит Слишковича главным тренером. Босниец может остаться в штабе