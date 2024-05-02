Де Росси о «Байере» перед полуфиналом ЛЕ: «Есть чего бояться, но «Рома» верит в успех и будет сражаться»

Даниэле де Росси поделился опасениями перед матчем «Ромы» против «Байера» .

Сегодня команды встретятся в первой полуфинальной игре Лиги Европы. Беспроигрышная серия немецкого клуба составляет 46 матчей.

«Мы взволнованы и рады, что можем пережить еще один незабываемый вечер с нашими фанатами.

Есть чего бояться: того, как «Байер» играет, их длинной беспроигрышной серии [в 46 матчей]. У них есть интересные игроки, и я очень уважаю их тренера [Хаби Алонсо].

Но моя «Рома» верит в успех и будет бороться», – сказал главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси.