Де Росси о «Байере» перед полуфиналом ЛЕ: «Есть чего бояться, но «Рома» верит в успех и будет сражаться»

Теги Байер Рома Даниэле де Росси бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Даниэле де Росси поделился опасениями перед матчем «Ромы» против «Байера» .

Сегодня команды встретятся в первой полуфинальной игре Лиги Европы. Беспроигрышная серия немецкого клуба составляет 46 матчей.

«Мы взволнованы и рады, что можем пережить еще один незабываемый вечер с нашими фанатами.

Есть чего бояться: того, как «Байер» играет, их длинной беспроигрышной серии [в 46 матчей]. У них есть интересные игроки, и я очень уважаю их тренера [Хаби Алонсо].

Но моя «Рома» верит в успех и будет бороться», – сказал главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси.

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4 комментария
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ДДР мотивировать умеет точно. Игроком был с железным характером и тренер такой же. Тем более родной клуб. Сегодня Рома выйдет как на войну! Forza!
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Рома проиграла один решающий матч в чемпионате, интересно будет посмотреть здесь
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