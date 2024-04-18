Де Росси о Ндика: «Проблемы с легким – это неприятно, но он в порядке. Это было не то, чего мы опасались, к счастью»

Даниэле де Росси высказался о состоянии Эвана Ндика.

Защитнику «Ромы» стало плохо во время воскресного матча «Ромы» против «Удинезе» – он сел, а затем лег на газон, держась за грудь, после чего игра была остановлена. Впоследствии у диагностировали травму грудной клетки с небольшим левосторонним пневмотораксом.

«Он в порядке. Проблемы с легким – это неприятно, но, к счастью – если можно так выразиться, – это не то, чего мы опасались, когда он потерял сознание на поле.

Решение [не доигрывать матч] было единогласным, это было необходимо и даже нормально. Ни один из наших игроков не был готов возобновить матч, потому что электрокардиограмма [сделанная на стадионе] показала, что у него был сердечный приступ», – сказал главный тренер «Ромы».