Даниэле де Росси: «Италия продолжает выпускать тренеров, которые впечатляют на высоком уровне. Мы помним время, когда наш футбол был лучшим из лучших, но другие лиги шагнули вперед»

Теги Рома Милан Даниэле де Росси Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сан-Сиро Стадио Олимпико Рим Футбол

Даниэле де Росси высазался об итальянском футболе и итальянских тренерах.

Вчера «Рома» прошла «Милан» в 1/4 финала Лиги Европы, победив в ответном матче (2:1, 3:1 – общий).

В следующем сезоне Италия получит пять мест в Лиге чемпионов, но если «джалоросси» или «Аталанта» выиграют Лигу Европы и не попадут в первую четверку в чемпионате, то количество команд из Италии увеличится до шести.

«Это не случайность, потому что итальянский футбол находится на высоком уровне. Возможно, мы все еще помним недавнее прошлое, когда итальянский футбол был лучшим из лучших, но другие лиги шагнули вперед. У нас тоже был период, когда мы испытывали трудности, но в последние пять-шесть лет итальянские команды проходят далеко в соревнованиях.

Команды, вышедшие в полуфинал Лиги Европы, вполне могут оказаться в Лиге чемпионов, поэтому мы должны больше верить в итальянский футбол. Трава не всегда зеленее на другой стороне. Благодаря идеям, хорошему футболу и атмосфере, подобной той, что мы видим на «Стадио Олимпико» и «Сан-Сиро», игроки по-прежнему хотят приезжать сюда и играть в Италии.

Мы продолжаем выпускать тренеров, которые впечатляют на высоком уровне. Иногда нужно давать возможность, чтобы понять, что тренер, возможно, слишком молод или неопытен. Как я уже сказал, эта возможность свалилась мне с неба, и я ухватился за нее обеими руками.

Вчера мы видели, как Карло Анчелотти как будто в сотый раз доходит до полуфинала Лиги чемпионов, так что школа итальянского футбола всегда будет предлагать интересных тренеров. Мы видим молодых тренеров с разными идеями, возможно, на них повлияли тенденции последнего десятилетия, в то время как тренеры постарше будут придерживаться тех идей, благодаря которым они выигрывали множество трофеев.

Раньше мы говорили, что итальянская школа – лучшая в области тактики, и, возможно, это было небольшим преувеличением, но сейчас мы видим множество интересных идей, а бывшие игроки вроде меня стремятся приобщиться к этой увлекательной работе», – сказал главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси.

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18 комментариев
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Далеко не всегда, смена тренера по ходу чемпионата даёт положительный эффект, но в Роме получилось на 100℅ !
+15
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+14
Вперёд ушла только АПЛ, благодаря Руперту Мердоку, а в спортивном плане погоду делали и делают иностранные тренеры. Реал и Бавария ещё особняком стоят, как идеальный образец управления. И по финансам и по спортивным показателям.
+12
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+12
Ответ Ящик пива
Надеюсь,у Мотты и Де Росси получится. По-настоящему получится. Ибо после Папы Карло не было итальянских ТРЕНЕРОВ. Ну не считая Брокки,конечно😊
Де Дзерби и Индзаги могут ещё прибавить
+12
0
+12
Ответ Ход_Конём
Де Дзерби и Индзаги могут ещё прибавить
Плюсую, еще Итальяно хотелось бы отметить, но он постарше и результаты у него в целом похуже, но приди он в условный Милан, я думаю, ему проще было бы свои идеи реализовать.
+8
0
+8
Надеюсь,у Мотты и Де Росси получится. По-настоящему получится. Ибо после Папы Карло не было итальянских ТРЕНЕРОВ.
Ну не считая Брокки,конечно😊
+10
-4
+6
А благодаря игре которую игроки видят на стадионе Ювентуса, они не хотят приезжать в Италию).
+6
-2
+4
Ну итальянская школа всегда была одной из лучших в мире если не лучшая. И сейчас когда денег не много и доходы невысоки это особенно важно. Вот у англичан куча денег на этом они и держатся. Тренерская школа у них не такая хорошая. У итальянского футбола еще долгий путь к выздоровлению, много работы и реформы нужны, стадионы те же. И если лет через 10, с финансами будет норм, вкупе с сильными тренерами должны вернуть Серию А. А пока да уровень растет и при таких условиях достойный результат для Италии
+4
0
+4
Ответ Ход_Конём
Де Дзерби и Индзаги могут ещё прибавить
Индзаги уже сейчас один из лучших в мире
+3
0
+3
Ответ Ход_Конём
Де Дзерби и Индзаги могут ещё прибавить
Ещё Палладино (Монца) и Джилардино (Дженоа) хороши
+3
0
+3
Ответ MVL
А благодаря игре которую игроки видят на стадионе Ювентуса, они не хотят приезжать в Италию).
Осталось недолго терпеть)
+2
0
+2
Ответ Darren&K
Ну итальянская школа всегда была одной из лучших в мире если не лучшая. И сейчас когда денег не много и доходы невысоки это особенно важно. Вот у англичан куча денег на этом они и держатся. Тренерская школа у них не такая хорошая. У итальянского футбола еще долгий путь к выздоровлению, много работы и реформы нужны, стадионы те же. И если лет через 10, с финансами будет норм, вкупе с сильными тренерами должны вернуть Серию А. А пока да уровень растет и при таких условиях достойный результат для Италии
Тренерской школы у англичан и не было, ни один тренер англичанин не выигрывал АПЛ, а последняя победа Английского тренера в ЛЧ датируется 1984-м годом, ровно 40 лет назад
+2
0
+2
Ответ Darren&K
Ну итальянская школа всегда была одной из лучших в мире если не лучшая. И сейчас когда денег не много и доходы невысоки это особенно важно. Вот у англичан куча денег на этом они и держатся. Тренерская школа у них не такая хорошая. У итальянского футбола еще долгий путь к выздоровлению, много работы и реформы нужны, стадионы те же. И если лет через 10, с финансами будет норм, вкупе с сильными тренерами должны вернуть Серию А. А пока да уровень растет и при таких условиях достойный результат для Италии
Со стадионами им свои же власти много лет палки в колеса вставляют. Очень тяжело выйти на уровень Апл в плане финансовов. Был момент, когда Китай на Британию обиделся, контракт на миллиард мог слететь, при чем связанный с Сунинг. Владельцем Интера. Надеялся, что из-за этого могут китайцы перенаправить свой взор на Серию А, но ковид вмешался.
+2
0
+2
Тренеры из Италии в еврокубках за последние 15 лет:

- Карло Анчелотти (тренерская карьера началась в 1995 г.) - ЛЧ 2013/14 , ЛЧ 21/22 - победы;
- Массимилиано Аллегри (тренерская карьера началась в 2003 г.) - ЛЧ 14/15 и 16/17 - финалы;
- Симоне Индзаги (тренерская карьера началась в 2016 г.) - ЛЧ 22/23 - финал;
- Маурицио Сарри (тренерская карьера началась в 2003 г.) - Лига Европы 18/19 - победа.
- Антонио Конте (тренерская карьера началась в 2006 г.) -
ЛЕ 19/20 - финал;

Итальянские клубы в еврокубках за последние 15 лет:

- Интер - ЛЧ 09/10 - победа (тренер Жозе Моуринью), ЛЕ 19/20 - финал (тренер Антонио Конте);
- Рома - ЛК - 21/22 - победа (тренер Жозе Моуринью), ЛЕ 22/23 - финал (тренер Жозе Моуринью);
- Ювентус - ЛЧ 14/15 и 16/17 - финалы;
- Фиорентина - ЛК - 22/23 - финал (тренер Виченцо Итальяно).

Все... все успехи итальянских клубов, и тренеров, в еврокубковых турнирах за последние годы.

По сути, из тренеров "новой волны", только Индзаги и Итальяно могут чем ни будь похвастать.
Сарри, хоть и не так давно работает с сильными командами, уже 20 лет тренирует самостоятельно.

Если взять успехи в ТОП-5 лигах, то опять Анчелотти (ПСЖ, Челси, Байерн, Реал), Конте (чемпионство с Челси), Манчини (МС), Раньери (Лестер), т.е. из "новой волны" - никого...
Куда подевались все эти "перспективные" Донадони, Монтелла, Пирло, Ди Франческо, Дзола, Феррара, Джанпаоло... хз... надеюсь хоть кого-то увидим на более-менее высоком уровне с трофеями.
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Ответ Антонио Мартынов
Осталось недолго терпеть)
Да ладно! Руководство Юве всегда способно удивить) Либо хренотренера оставит, либо пригласит еще хуже. С увольнения Сарри всё катится под откос
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Ответ Сериал категории Б
Да ладно! Руководство Юве всегда способно удивить) Либо хренотренера оставит, либо пригласит еще хуже. С увольнения Сарри всё катится под откос
Есть инсайд надёжный, что с Аллегри уже все решено, по окончанию сезона он уходит. Приходит Мотта.
+1
0
+1
Ответ Тюменец
Тренеры из Италии в еврокубках за последние 15 лет: - Карло Анчелотти (тренерская карьера началась в 1995 г.) - ЛЧ 2013/14 , ЛЧ 21/22 - победы; - Массимилиано Аллегри (тренерская карьера началась в 2003 г.) - ЛЧ 14/15 и 16/17 - финалы; - Симоне Индзаги (тренерская карьера началась в 2016 г.) - ЛЧ 22/23 - финал; - Маурицио Сарри (тренерская карьера началась в 2003 г.) - Лига Европы 18/19 - победа. - Антонио Конте (тренерская карьера началась в 2006 г.) - ЛЕ 19/20 - финал; Итальянские клубы в еврокубках за последние 15 лет: - Интер - ЛЧ 09/10 - победа (тренер Жозе Моуринью), ЛЕ 19/20 - финал (тренер Антонио Конте); - Рома - ЛК - 21/22 - победа (тренер Жозе Моуринью), ЛЕ 22/23 - финал (тренер Жозе Моуринью); - Ювентус - ЛЧ 14/15 и 16/17 - финалы; - Фиорентина - ЛК - 22/23 - финал (тренер Виченцо Итальяно). Все... все успехи итальянских клубов, и тренеров, в еврокубковых турнирах за последние годы. По сути, из тренеров "новой волны", только Индзаги и Итальяно могут чем ни будь похвастать. Сарри, хоть и не так давно работает с сильными командами, уже 20 лет тренирует самостоятельно. Если взять успехи в ТОП-5 лигах, то опять Анчелотти (ПСЖ, Челси, Байерн, Реал), Конте (чемпионство с Челси), Манчини (МС), Раньери (Лестер), т.е. из "новой волны" - никого... Куда подевались все эти "перспективные" Донадони, Монтелла, Пирло, Ди Франческо, Дзола, Феррара, Джанпаоло... хз... надеюсь хоть кого-то увидим на более-менее высоком уровне с трофеями.
Почему за 15 лет, потому что вам 20?
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Ответ Ход_Конём
Де Дзерби и Индзаги могут ещё прибавить
Про Де Дзерби да, но Симоне извини дружище, сейчас один из лучших в мире. Его Интер это прежде всего тренерская команда. Он работает с тем что есть и сейчас уже без пяти минут Чемпион. Это отличие от Гвардьолы к примеру, которому покупают абсолютно любого игрока которого он хочет. Не получилось только с Месси
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Ответ Ход_Конём
Де Дзерби и Индзаги могут ещё прибавить
Могут,но пока последний мастодонт это почтенный Папа Карло)
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