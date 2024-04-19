Даниэле де Росси: «Италия продолжает выпускать тренеров, которые впечатляют на высоком уровне. Мы помним время, когда наш футбол был лучшим из лучших, но другие лиги шагнули вперед»

Даниэле де Росси высазался об итальянском футболе и итальянских тренерах.

Вчера «Рома» прошла « » в 1/4 финала Лиги Европы, победив в ответном матче (2:1, 3:1 – общий).

В следующем сезоне Италия получит пять мест в Лиге чемпионов, но если «джалоросси» или «Аталанта» выиграют Лигу Европы и не попадут в первую четверку в чемпионате, то количество команд из Италии увеличится до шести.

«Это не случайность, потому что итальянский футбол находится на высоком уровне. Возможно, мы все еще помним недавнее прошлое, когда итальянский футбол был лучшим из лучших, но другие лиги шагнули вперед. У нас тоже был период, когда мы испытывали трудности, но в последние пять-шесть лет итальянские команды проходят далеко в соревнованиях.

Команды, вышедшие в полуфинал Лиги Европы, вполне могут оказаться в Лиге чемпионов, поэтому мы должны больше верить в итальянский футбол. Трава не всегда зеленее на другой стороне. Благодаря идеям, хорошему футболу и атмосфере, подобной той, что мы видим на « » и « », игроки по-прежнему хотят приезжать сюда и играть в Италии.

Мы продолжаем выпускать тренеров, которые впечатляют на высоком уровне. Иногда нужно давать возможность, чтобы понять, что тренер, возможно, слишком молод или неопытен. Как я уже сказал, эта возможность свалилась мне с неба, и я ухватился за нее обеими руками.

Вчера мы видели, как как будто в сотый раз доходит до полуфинала Лиги чемпионов, так что школа итальянского футбола всегда будет предлагать интересных тренеров. Мы видим молодых тренеров с разными идеями, возможно, на них повлияли тенденции последнего десятилетия, в то время как тренеры постарше будут придерживаться тех идей, благодаря которым они выигрывали множество трофеев.

Раньше мы говорили, что итальянская школа – лучшая в области тактики, и, возможно, это было небольшим преувеличением, но сейчас мы видим множество интересных идей, а бывшие игроки вроде меня стремятся приобщиться к этой увлекательной работе», – сказал главный тренер «Ромы» де Росси.