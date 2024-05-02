Ивич – один из кандидатов на пост тренера «Спартака». Амарал подтвердил

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Томаш Амарал Футбол

Владимир Ивич входит в список кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

– Есть ли Ивич в вашем шорт-листе?

– Да, – сказал Амарал.

«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля 14 апреля, исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. 

Ивич в этом сезоне возглавлял «Краснодар», но был уволен после первых матчей весенней части сезона.

Амарал о тренере для «Спартака»: «Черчесов не в списке, это мое решение. Карпина и Янсена тоже нет»

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»

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79 комментариев
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Читаю Амарал, вспоминаю Асмарал или Амкар. 😊
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Не совсем понятно. Ищут тренера под атакующий футбол, но Ивич - в шорт-листе.
Где логика?
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Ответ VMan
Не совсем понятно. Ищут тренера под атакующий футбол, но Ивич - в шорт-листе. Где логика?
Это же Спартак. Логику искать иногда тяжело бывает)
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Ответ seka@
Просто не понимаю чем Слишкович сейчас хуже Ивича? Тогда бы уж лучше Бердыеву сделать предложение, результат будет почти 100 процентов
После бердыева Лукойл станет банкротом
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Ответ seka@
Просто не понимаю чем Слишкович сейчас хуже Ивича? Тогда бы уж лучше Бердыеву сделать предложение, результат будет почти 100 процентов
У Ивича есть опыт взятия трофеев. Он более хладнокровный, да и общий язык со Слишковичем точно найдут.
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Просто не понимаю чем Слишкович сейчас хуже Ивича? Тогда бы уж лучше Бердыеву сделать предложение, результат будет почти 100 процентов
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Ивич вроде как не совсем про атакующий футбол?
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до сих пор не разумею, накой из Краснодара убрали, накуя
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Ситуация явно выглядит, как проверка на адекватность управленцев Спартака - выбор тренера очевиден, так как Слишкович показывает результат, у него явно отличные отношения с командой и в добавок нет языкового барьера. По мне назначение иного тренера просто выстрел в голову
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Шорт-лист Амарала стал напоминать знаменитый список кандидатов в сборную от Газаева, где был Трипутень, например.
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Ответ Bartez1986
Ивич вроде как не совсем про атакующий футбол?
Спартаку сейчас точное не об этом надо думать , былое величие надо возвращать любыми путями
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Ответ VMan
Не совсем понятно. Ищут тренера под атакующий футбол, но Ивич - в шорт-листе. Где логика?
Ну он мужик нормальный, постарается для болельщиков(жирного контракта).
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Встречный намёк принят. 😁
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Кого они ищут то???? Просто пригласите тренера Карабаха он ставит фантастический, современный футбол, не хуже нынешнего Байера, но нет не видят?
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Ответ dimitrii36
до сих пор не разумею, накой из Краснодара убрали, накуя
Ивич играет в держисраку даже с уступающими в классе командами
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Спартак всегда заявлял про атакующий футбол команды, а футбол Ивича совсем не похож на это.
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Верните Кононова
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Дайте Слишковичу поработать, ё маё)
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Ивич ранее сказал , что не поедет в РФ.
Зачем каждый день писать новость , затем опровергать ее и так по кругу
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Ну он хоть чеканить умеет
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Выбор в данный *настолько* широк. Главное не Осинькина, Осинькин нужен нам.
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Можно и Ивича, главное чтобы не залётного физрука, не португала, испанца, итальяшек с низших лиг
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Спасибо, у нас был атакующий футбол с Кононовым. Больше не надо
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Ответ Филипп Юзбашев
У Ивича есть опыт взятия трофеев. Он более хладнокровный, да и общий язык со Слишковичем точно найдут.
Какой трофей он брал? В чемпионате Израиля? Так там уровень как в белорусском чемпионате.
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Ответ dimitrii36
до сих пор не разумею, накой из Краснодара убрали, накуя
Хозяин - барин (не станем фантазировать на тему почему в Газпром-лиге такое вдруг случается)
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Ответ T622222
А чем лысый плох!? Ивич не потянет опять поставят лысого логика где
Спартаку всегда нужен тренер шоу-мейкер. Слишкович не подходит. Слишком стабилен и спокоен
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У Слишковича жена из Санкт- Петербурга. Будет выведовать планы на игру с Зенитом. Это наверное единственная причина,почему его не назначают.Вообще между Слишковичем и Ивичем разницы нет.Ивича надо уговаривать и контракт будет жирный. Он разве превратил Краснодар в Барселону?
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Зря что ли Ивич давал пиар-интервью и увольнялся из Краснодара, устроив кипиш на ровном месте? Человек готовился к московским деньгам.
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Амарал иди в Асмарал!!! Нас Слишкович устраивает!!! Человек только подумать пять языков знает и команда походу за него со всеми общий язык нашёл!!!
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Именно из-за переговоров со Спартаком(который Ивич вроде как должен был возглавить летом) Ивича и уволили из Краснодара.
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