Ивич – один из кандидатов на пост тренера «Спартака». Амарал подтвердил
Владимир Ивич входит в список кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.
– Есть ли Ивич в вашем шорт-листе?
– Да, – сказал Амарал.
«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля 14 апреля, исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
Ивич в этом сезоне возглавлял «Краснодар», но был уволен после первых матчей весенней части сезона.
Амарал о тренере для «Спартака»: «Черчесов не в списке, это мое решение. Карпина и Янсена тоже нет»
Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»
Где логика?
Зачем каждый день писать новость , затем опровергать ее и так по кругу