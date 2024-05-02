Ивич – один из кандидатов на пост тренера «Спартака». Амарал подтвердил

Владимир Ивич входит в список кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

Об этом сообщил спортивный директор красно-белых .

– Есть ли в вашем шорт-листе?

– Да, – сказал Амарал.

«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля 14 апреля, исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Ивич в этом сезоне возглавлял «Краснодар», но был уволен после первых матчей весенней части сезона.

Амарал о тренере для «Спартака»: «Черчесов не в списке, это мое решение. Карпина и Янсена тоже нет»

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»