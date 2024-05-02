Амарал о работе в «Спартаке»: «Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии» 

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия деньги Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал заявил, что перешел на работу в «Спартак» не из-за денег.

— Какие‑либо обязанности в тренерском штабе исполняете сейчас?

— Нет, я на скамейке (Амарал заявлен на сезон как аналитик — прим. ред.), чтобы в сложные моменты показывать лицо, а не прятаться.

— Сейчас команда играет согласно стилю, который вы упомянули?

— Было много матчей, когда играли с упором на атаку, сегодня, возможно, играли не так. Слишковичу нравится атакующий футбол. Мы победили в важной игре против «Динамо». Рад за Владимира.

— Чего ждать от вашей работы?

— Это не «Бенфика». «Бенфика» — большой клуб, «Спартак» тоже великий клуб. Не надо копировать клубы. Мы будем работать системно во всех департаментах, будем выстраивать свой подход.

— Какой ваш мотив приехать в «Спартак»?

— Я люблю челленджи, это не из‑за денег. Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии, — сказал спортивный директор «Спартака».

Ранее Амарал работал в «Бенфике».

8 комментариев
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Из за ромбика приехал что ли?
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