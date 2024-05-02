Амарал о работе в «Спартаке»: «Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии»
Томаш Амарал заявил, что перешел на работу в «Спартак» не из-за денег.
— Какие‑либо обязанности в тренерском штабе исполняете сейчас?
— Нет, я на скамейке (Амарал заявлен на сезон как аналитик — прим. ред.), чтобы в сложные моменты показывать лицо, а не прятаться.
— Сейчас команда играет согласно стилю, который вы упомянули?
— Было много матчей, когда играли с упором на атаку, сегодня, возможно, играли не так. Слишковичу нравится атакующий футбол. Мы победили в важной игре против «Динамо». Рад за Владимира.
— Чего ждать от вашей работы?
— Это не «Бенфика». «Бенфика» — большой клуб, «Спартак» тоже великий клуб. Не надо копировать клубы. Мы будем работать системно во всех департаментах, будем выстраивать свой подход.
— Какой ваш мотив приехать в «Спартак»?
— Я люблю челленджи, это не из‑за денег. Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии, — сказал спортивный директор «Спартака».
Ранее Амарал работал в «Бенфике».