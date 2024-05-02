Дель Пьеро о Санчо в полуфинале ЛЧ: «Если он так играет в таких матчах, он должен вернуться в «МЮ»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Алессандро Дель Пьеро премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Джейдон Санчо Футбол

Алессандро Дель Пьеро считает, что Джейдон Санчо должен вернуться в «МЮ».

Бывшего футболиста сборной Италии впечатлила игра англичанина в полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

«Если такой игрок способен играть в такого рода матчах на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», – сказал Дель Пьеро.

Напомним, Санчо выступает за «Дортмунд» на правах аренды, права на него принадлежат «Юнайтед».

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16 комментариев
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МЮ для Санчо пройденный этап. Один лысый физрук недооценил Джейдона, списал со счетов - итог виден всем. Причем у ЭТХ деградирует большая часть команды.
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Дель Пьеро не только отличный футболист, но ещё и обладает прекрасным чувством юмора
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хороший троллинг
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Ответ Black Phoenix
МЮ для Санчо пройденный этап. Один лысый физрук недооценил Джейдона, списал со счетов - итог виден всем. Причем у ЭТХ деградирует большая часть команды.
Так Санчо и до Тен Хага там не блистал. Вообще кто в МЮ блещет в последние годы?
+3
-1
+2
он стебется над мю просто
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Ответ usman703
Так Санчо и до Тен Хага там не блистал. Вообще кто в МЮ блещет в последние годы?
Это обиженные за то что выкинули Роналду приписывают ТХ к каждой удачной обводке Санчо у парня 3 гола и 1 ассист в 15 играх (2 в лиге и 1 в ЛЧ) ну выдал один топ матч и?
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МЮ это ДурДом лучше за Факел играть
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Сейчас можно на 100% сказать, что проблема не в игроках, а в руководстве, структуре МЮ. Потому что ни один из топ игроков не заиграл. Ди Мария, Мхитарян, швайнштайгер, варан, каземиро, роналду, санчо. Хотя тот же ди Мария всегда играет на топ уровне, хоть сборная хоть Реал, хоть псж, всегда играет круто, но именно в мю провалился, тот же Мхитарян в боруссии и Интере играет круто, а в мю провалился и так все топ игроки. Там что то происходит изнутри клуба, такой великий клуб просто разрушили, превратили в мем. Просто уничтожили ауру и мощ клуба, сейчас мю воспринимается всегда как какой нибудь аутсайдер
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Такой Санчо точно не помешает Саутгейту на Евро. Колоссальный выбор конечно нынче у родоначальников футбола из игроков атаки. Уоткинс у которого 19+12 пока в апл, Соланке 18+3, Палмер 20+9, Боуэн 16+6, Сака 15+9, Энтони Гордон 10+10, Кейн, Беллингем, Фоден, Рэшфорд, и ещё Санчо стучится в дверь, Тоуни тот же. Приятная головная боль для тренера, а может и не приятная, ведь в любом случае кого-то придётся отзаявлять.
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МЮ не играет в матчах такого уровня.
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Такой игрок, такой род, в таком матче, на таком уровне. Прям весь такой
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Ответ Black Phoenix
МЮ для Санчо пройденный этап. Один лысый физрук недооценил Джейдона, списал со счетов - итог виден всем. Причем у ЭТХ деградирует большая часть команды.
Как же любят искажать события, просто чтобы назвать Тен Хага физруком. С каких пор отправить в аренду из-за конфликта означает "недооценить"?
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Ответ Алиев Артур
МЮ это ДурДом лучше за Факел играть
лучше за Крылья, посолиднее как никак
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Ответ Ранис Загидулин
лучше за Крылья, посолиднее как никак
Хоть за Торпеду из второго дивизиона, только не за МЮ
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