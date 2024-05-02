Дель Пьеро о Санчо в полуфинале ЛЧ: «Если он так играет в таких матчах, он должен вернуться в «МЮ»
Алессандро Дель Пьеро считает, что Джейдон Санчо должен вернуться в «МЮ».
Бывшего футболиста сборной Италии впечатлила игра англичанина в полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).
«Если такой игрок способен играть в такого рода матчах на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», – сказал Дель Пьеро.
Напомним, Санчо выступает за «Дортмунд» на правах аренды, права на него принадлежат «Юнайтед».