Дель Пьеро о Санчо в полуфинале ЛЧ: «Если он так играет в таких матчах, он должен вернуться в «МЮ»

Алессандро Дель Пьеро считает, что Джейдон Санчо должен вернуться в «МЮ».

Бывшего футболиста сборной Италии впечатлила игра англичанина в полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

«Если такой игрок способен играть в такого рода матчах на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», – сказал Дель Пьеро.

Напомним, выступает за « » на правах аренды, права на него принадлежат « ».