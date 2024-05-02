У Санчо 12 удачных обводок против «ПСЖ» – лучший результат в полуфинале ЛЧ с 2008-го, тогда у Месси было 16

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо сделал 12 удачных обводок против «ПСЖ» – при 17 попытках.

Это лучший результат в полуфинале Лиги чемпионов с апреля 2008 года, когда Лео Месси сделал 16 против «МЮ», и рекорд в ЛЧ среди англичан.

Статистику Санчо можно изучить здесь.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фантастический матч от него. Не помню чтоб Мендеша кто-то настолько деклассировал, чудом без ассиста ушёл. Удивительно насколько убого он играл за МЮ и как рвёт за Дортмунд
+8
-1
+7
За обводки можно и золотой мяч цепануть, между прочим
+9
-5
+4
Надеюсь, ЭТХ полностью доволен, когда наговорил непрофессиональных гадостей про Санчо, выдворив его из клуба за якобы очевидный дилетантизм.
Ещё один маленький шажочек - и Джейдон будет вправе пафосно припомнить лысому за всю предвзятость с позиции финалиста ЛЧ, и поделом.
+5
-2
+3
Ответ Roman
За обводки можно и золотой мяч цепануть, между прочим
Эта запись нравится Игорю Климову
+1
0
+1
Ответ <Inter>
Зато у Тен Хага есть свой спиннер на поле
Со своим личным фотографом 👆🏻
Который фоткает все его удачные действия.
+2
-2
0
Ответ Roman
За обводки можно и золотой мяч цепануть, между прочим
Вообще да, играй так Санчо каждый матч, то мог бы ЗМ цепануть, но для 15yo экспертов со спортс обводки это так.. фигня, не влияет ни на что)
0
0
0
Ответ Блуждающий странник
Фантастический матч от него. Не помню чтоб Мендеша кто-то настолько деклассировал, чудом без ассиста ушёл. Удивительно насколько убого он играл за МЮ и как рвёт за Дортмунд
А не в том ли дело, что просто МЮ играет убого?
+2
-2
0
Ответ mjjppgj497
А не в том ли дело, что просто МЮ играет убого?
Так Санчо и не играл за МЮ. Он сидел под неприкосновенным спиннером под предлогом того, что плохо тренируется
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий