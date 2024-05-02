У Санчо 12 удачных обводок против «ПСЖ» – лучший результат в полуфинале ЛЧ с 2008-го, тогда у Месси было 16

Джейдон Санчо сделал 12 удачных обводок против «ПСЖ» – при 17 попытках.

Это лучший результат в полуфинале Лиги чемпионов с апреля 2008 года, когда Лео Месси сделал 16 против «МЮ», и рекорд в ЛЧ среди англичан.

Статистику Санчо можно изучить здесь.