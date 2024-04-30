Динамо Москва – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 5 мая

В воскресенье, 5 мая, сыграют Динамо Москва и Сочи в 27 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Москва – Сочи

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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