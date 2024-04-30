Динамо Москва – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Динамо Москва и Сочи в 27 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Сочи
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Динамо Москва
- Динамо – Спартак : 0 – 2
- Динамо – Зенит : 1 – 0
- Оренбург – Динамо : 1 – 2
- Пари НН – Динамо : 1 – 4
- Оренбург – Динамо : 2 – 4
Последние матчи Сочи
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
- Сочи – Урал : 2 – 2
- Сочи – Спартак : 1 – 0
- Ростов – Сочи : 2 – 2
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