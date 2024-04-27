Динамо — Сочи: прогноз на матч 5 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 5 мая 2024 года
Место проведения: стадион ВТБ-Арена, Москва
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
Динамо:
- Показывает стабильную форму, выиграв 3 последних матча.
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру и пропускает 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
- В последних 8 матчах команда забивает, и в 6 из них забивает против Сочи.
Сочи:
- Не выигрывает в 3 последних матчах.
- Забивает и пропускает в среднем по 1 голу за игру в последних 5 матчах.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против Динамо в рамках Премьер-лиги.
Прогноз на матч:
Исходя из этого анализа и статистики, можно предположить, что Динамо имеет преимущество в этом матче.
Рекомендация для прогноза тотала хозяев (Динамо):
Тотал больше 1.5 голов соответствует общему тренду и статистике забитых голов в последних матчах Динамо.
Коэффициент для данной ставки: 1.62
Где смотреть матч Динамо – Сочи
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
- Дата проведения
- 5 мая, 16.30, «ВТБ Арена»