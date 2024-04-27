Динамо — Сочи: прогноз на матч 5 мая 2024, РПЛ

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Лига ставочных блогеров Сочи прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион ВТБ-Арена, Москва

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Динамо:

  • Показывает стабильную форму, выиграв 3 последних матча.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру и пропускает 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В последних 8 матчах команда забивает, и в 6 из них забивает против Сочи.

Сочи:

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает и пропускает в среднем по 1 голу за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против Динамо в рамках Премьер-лиги.

Прогноз на матч:

Исходя из этого анализа и статистики, можно предположить, что Динамо имеет преимущество в этом матче.

Рекомендация для прогноза тотала хозяев (Динамо):

Тотал больше 1.5 голов соответствует общему тренду и статистике забитых голов в последних матчах Динамо.

Коэффициент для данной ставки: 1.62

Где смотреть матч Динамо – Сочи

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Динамо – Сочи
Дата проведения
5 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий