Динамо — Сочи: прогноз на матч 5 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион ВТБ-Арена, Москва

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Динамо:

Показывает стабильную форму, выиграв 3 последних матча.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру и пропускает 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

В последних 8 матчах команда забивает, и в 6 из них забивает против Сочи.

Сочи:

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Забивает и пропускает в среднем по 1 голу за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против Динамо в рамках Премьер-лиги.

Прогноз на матч:

Исходя из этого анализа и статистики, можно предположить, что Динамо имеет преимущество в этом матче.

Рекомендация для прогноза тотала хозяев (Динамо):

Тотал больше 1.5 голов соответствует общему тренду и статистике забитых голов в последних матчах Динамо.

Коэффициент для данной ставки: 1.62

Где смотреть матч Динамо – Сочи

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей