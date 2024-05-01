Марцел Личка: «Динамо» может биться за чемпионство с «Краснодаром». Люди в раздевалке тоже так думают. Это хорошая цель»

Марцел Личка заявил о намерении побороться за чемпионство в Мир РПЛ.

Сегодня « » уступило «Спартаку» в Фонбет Кубке России.

– Дальше «Пари НН» дома, «Факел» дома, «Сочи» на выезде — еще сложнее в таких матчах. Нам сейчас нужно быстрее переключиться и думать, как соперники потеряют очки, биться в последнем туре за чемпионство или второе место.

– Второе место реально будет хорошим результатом?

– Я иногда оптимист и фантазер. За нами в идет «Спартак», удержать бы третье место. Но последняя игра у нас в Краснодаре, почему нет? А еще и «Зенит» может потерять очки.

Мы можем биться за чемпионство с «Краснодаром». Буду говорить за себя, но люди в раздевалке тоже так думают. Это хорошая цель. Стать вице‑чемпионом тоже неплохо. Но сегодняшнее поражение меня убило, – сказал .

В РПЛ «Динамо» в 26 турах набрало 47 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на 3 балла.