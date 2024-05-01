Марцел Личка: «Динамо» может биться за чемпионство с «Краснодаром». Люди в раздевалке тоже так думают. Это хорошая цель»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка заявил о намерении побороться за чемпионство в Мир РПЛ.

Сегодня «Динамо» уступило «Спартаку» в Фонбет Кубке России.

– Дальше «Пари НН» дома, «Факел» дома, «Сочи» на выезде — еще сложнее в таких матчах. Нам сейчас нужно быстрее переключиться и думать, как соперники потеряют очки, биться в последнем туре за чемпионство или второе место.

– Второе место реально будет хорошим результатом?

– Я иногда оптимист и фантазер. За нами в РПЛ идет «Спартак», удержать бы третье место. Но последняя игра у нас в Краснодаре, почему нет? А еще и «Зенит» может потерять очки.

Мы можем биться за чемпионство с «Краснодаром». Буду говорить за себя, но люди в раздевалке тоже так думают. Это хорошая цель. Стать вице‑чемпионом тоже неплохо. Но сегодняшнее поражение меня убило, – сказал Личка.

В РПЛ «Динамо» в 26 турах набрало 47 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на 3 балла.

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28 комментариев
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Динамо бьётся с Краснодаром за чемпионство. Интересный заголовок. Как будто Зенита рядом нет. 😊
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Но Спартаку проигрывать будем регулярно, добавил Личка.
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С Краснодаром то может, но там еще Зенит есть
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Ответ Милдронат Бромантанов
Какие ещё Пари НН и Факел?! У Динамо в оставшихся турах нет этих соперников...
Вот для него скоро будет сюрприз
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Динамо будет биться за чемпионство с Краснодаром, а чемпионом как обычно станет Зенит. Потому что он ни с кем за чемпионство не бьется)
+4
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+3
Какие ещё Пари НН и Факел?! У Динамо в оставшихся турах нет этих соперников...
+3
0
+3
Ответ Милдронат Бромантанов
Какие ещё Пари НН и Факел?! У Динамо в оставшихся турах нет этих соперников...
И Сочи дома,а он считает в гостях
+1
0
+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Какие ещё Пари НН и Факел?! У Динамо в оставшихся турах нет этих соперников...
Сочи, Балтика , КС и Краснодар.
Что-то он поплыл.
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Не смеши с такой обороной .
+2
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Краснодар не борется за чемпионство. А Динамо может.
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это что за бред ???
Марцел Личка заявил о намерении побороться за чемпионство в Мир РПЛ. Сегодня «Динамо» уступило «Спартаку» в Фонбет Кубке России.
– Дальше «Пари НН» дома, «Факел» дома, «Сочи» на выезде
а, ну раз источник - Матч ТВ, то о чём тут говорить
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Ну какое чемпионство это практически не реально
А вот кубок вполне могли зацепить
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главное не шарахаться как Краснодар и не назначать лузера типа Мусаева..
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меньше говори а что бы было видно что хотят а то больше болтовни а не чего не видно
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А что, теперь второе место за Зенитом называется чемпионством?
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На человеке огромное давление, что естественно, иногда заговаривается. Немного поставьте себя на его - вытащили из деревни под свет софитов (мысленно он ждёт приглашение в чемпионат условной Бельгии уже). Это и сложно и просто всё.
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Ответ Женька Овомоела
Динамо будет биться за чемпионство с Краснодаром, а чемпионом как обычно станет Зенит. Потому что он ни с кем за чемпионство не бьется)
Разве что сам с собою
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Ответ Dmitry Gaidar
Ну какое чемпионство это практически не реально А вот кубок вполне могли зацепить
С такой нестабильностью ничего бы не зацепили. Динамовская игра сейчас зависит от везения, как карта ляжет.
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Очередняра)
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у Марцела хорошая бегущая нестабильная команда. И не для чемпионства в этом сезоне. Нужен крепкий вратарь, фланги обороны и еще один форвард. Даже два, если Тюка уйдет
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