Личка о поражении от «Спартака»: «Динамо» играло медленно. Не было большого количество моментов, мы делали одно‑два лишних касания»
Марцел Личка считает, что «Динамо» играло медленно в матче со «Спартаком».
«Динамо» уступило «Спартаку» (0:2) в матче 1/2 Пути регионов Фонбет Кубка России.
– Соперник, к сожалению, забил быстрый гол. Мы искали возможности войти в игру, были ситуации, когда могли не то что сравнять счет…
Смолов выходил один на один с вратарем. Могли уйти на перерыв при счете 1:2, гол придал бы ментальных сил.
Мы старались играть, но большого количество моментов у нас не было.
Хотели использовать фланги, много кроссов в штрафную не пошло, не повезло. Включили и Грулева, давления в штрафной не было.
– Как бы вы объяснили то, что футболисты в завершающей стадии атак предпочитали делать передачу, а не идти в обыгрыш? Я видел, что вы требовали от Нгамале, чтобы он брал игру на себя.
– Мы делали одно‑два лишних касания, соперник мог прикрыть «дыру». Наша игра была медленной.
Во многих ситуациях мы выигрывали борьбу, но потом игроки делали еще один замах и возвращались назад.
– По пропущенным голам. В первом случае – простая подача на Соболева, второй мяч – тоже за спину. Почему два гола пришли из зоны центральных защитников?
– Первый гол – Соболев там стоял три‑четыре секунды, со скамейки кричали: «Соболев стоит за вами». Там не докричишься.
В последних 4-5 играх мы хорошо справлялись с ситуациями, в том числе в игре со «Спартаком» – фланговая игра, кроссы на Соболева.
Соперник забил нам два легких гола, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Залог чемпионства в России - победа над середняками и аутсайдерами
теперь надо выигрывать все оставшиеся матчи в РПЛ, что бы как то оправдаться перед болельщиками..