Личка о поражении от «Спартака»: «Динамо» играло медленно. Не было большого количество моментов, мы делали одно‑два лишних касания»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Александр Соболев Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» играло медленно в матче со «Спартаком».

«Динамо» уступило «Спартаку» (0:2) в матче 1/2 Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Соперник, к сожалению, забил быстрый гол. Мы искали возможности войти в игру, были ситуации, когда могли не то что сравнять счет…

Смолов выходил один на один с вратарем. Могли уйти на перерыв при счете 1:2, гол придал бы ментальных сил.

Мы старались играть, но большого количество моментов у нас не было.

Хотели использовать фланги, много кроссов в штрафную не пошло, не повезло. Включили и Грулева, давления в штрафной не было.

– Как бы вы объяснили то, что футболисты в завершающей стадии атак предпочитали делать передачу, а не идти в обыгрыш? Я видел, что вы требовали от Нгамале, чтобы он брал игру на себя.

– Мы делали одно‑два лишних касания, соперник мог прикрыть «дыру». Наша игра была медленной.

Во многих ситуациях мы выигрывали борьбу, но потом игроки делали еще один замах и возвращались назад.

– По пропущенным голам. В первом случае – простая подача на Соболева, второй мяч – тоже за спину. Почему два гола пришли из зоны центральных защитников?

– Первый гол – Соболев там стоял три‑четыре секунды, со скамейки кричали: «Соболев стоит за вами». Там не докричишься.

В последних 4-5 играх мы хорошо справлялись с ситуациями, в том числе в игре со «Спартаком» – фланговая игра, кроссы на Соболева.

Соперник забил нам два легких гола, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

48 комментариев
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Жаль не спросили зачем клоуна Смолова на поле так долго держал.
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обыграть Зенит, проиграть Спартаку - в этом всё Динамо
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Ну Спартак играл быстрее, за счёт командных действий и игры в одно касание. Личка прав.
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Чего оправдываться игры не было. Не надо было Смолова выпускать. Все беды от него.
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Это поражение персонально тренерское …
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Ну и? Не угадал ты со стартовым составом. Бителло, Смолов весной мертвые.
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Ответ Dinamik1
У Лички системные ошибки. Смолов ведь ни какой а он его ставит при этом Грулева и Гладышева не выпускает. В обороне полный бардак. На одном Лаксальте не выехать.
В данном контексте "никакой" надо писать слитно
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+5
Прошлый матч, "спасибо" недовратарю Лещуку. В этом матче "спасибо" Бальбуэна. Не перестаю также удивляться, как же здорово прыгает Шунин, когда мяч в воротах.
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-2
+5
Обыграли крепкую команду хорошего тренера. Тот случай, когда победой над Динамо можно гордиться 😁
+6
-2
+4
У Лички системные ошибки. Смолов ведь ни какой а он его ставит при этом Грулева и Гладышева не выпускает. В обороне полный бардак. На одном Лаксальте не выехать.
+6
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+4
Честно говоря считал Личку более умным парнем, не ожидал что за кубок бороться не будут Ведь особого смысла нет в чемпионате бороться за второе или третье место,а кубок всётаки трофей!
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надо, конечно, к следующему сезону со многими расставаться и новых сильнее набирать, если, все таки, руководство собирается за чемпионство бороться.....пол состава большой лес..
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Ответ Зубы Дзюбы
По составу Динамо точно сильнее Краснодара и тем более уж сильнее Уралу или Ростова которым недавно отлетали. Залог чемпионства в России - победа над середняками и аутсайдерами
такой защиты ни в одном клубе нет и Смолова с Нгамале в старте.....конечно сильнее Краснодара и остальных..
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Ответ argentina10
надо, конечно, к следующему сезону со многими расставаться и новых сильнее набирать, если, все таки, руководство собирается за чемпионство бороться.....пол состава большой лес..
По составу Динамо точно сильнее Краснодара и тем более уж сильнее Уралу или Ростова которым недавно отлетали.

Залог чемпионства в России - победа над середняками и аутсайдерами
+3
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Динамо с тем Спартаком мучилось. А здесь вообще без шансов. Никакой мысли впереди, но зато держат мяч. Я надеюсь Смолов в следующем сезоне закончит с футболом.
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Балбес, ты че такой упрямый? Зачем уже год даешь этому импотенту Смолову шанс раз за разом?!!
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Хотелось бы передать отдельный привет Степашке, который слишком много разговаривает перед матчем, и что теперь, кто кому должен?
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"Не пошло, не повезло" - любимая песня каждого физрука)) Марцелыч, принеси нам чемпионство, мы простим решительно всё, до конца жизни будем на руках качать. Я персонально готов подушки поправлять.
+5
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+2
Ответ justbored
"Не пошло, не повезло" - любимая песня каждого физрука)) Марцелыч, принеси нам чемпионство, мы простим решительно всё, до конца жизни будем на руках качать. Я персонально готов подушки поправлять.
Для вас и медали подвиг. А уж то, что команда до последнего борется, вы его уже должны носить 🤷🏿‍♂️Много ли у вас таких ярких сезонов.
+5
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то что выпустил Смолова это твой медленный футбол который даже пас толком не может дать
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надо уже задуматься, что после разговоров о чемпионстве всегда такой результат матча три.....очень плохо все..
теперь надо выигрывать все оставшиеся матчи в РПЛ, что бы как то оправдаться перед болельщиками..
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Ответ justbored
Ну если вы так уверяете, Сергей.
не первый год футбол смотрю! немного шарю, ога
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Ответ Красная стрела
Не оспариваю что Динамо выдающаяся наша команда, с богатейшей историей. Но если брать новый век, то хороших выступлений мало. А после возвращения из Фнл так одна бронза. Остальное 6-ое и ниже до 12 го. Так что если жить сегодняшним реалиями, то вам нужно просто объединиться и гнать команду вперёд. И я думаю, что с Личкой к вам придёт стабильность.
"если брать новый век". Ну я, уж простите, дитя предыдущего...ну от Лички многого в этом сезоне не требовалось, после предыдущего кошмара в виде Йокановича. Я никак не причастен ни к формированию, ни к исполнительскому мастерству. Игроки моих советов не слушаются, даже не знаю почему))
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Ответ argentina10
надо, конечно, к следующему сезону со многими расставаться и новых сильнее набирать, если, все таки, руководство собирается за чемпионство бороться.....пол состава большой лес..
Вы с 1976-го пытаетесь...
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Ответ justbored
"Не пошло, не повезло" - любимая песня каждого физрука)) Марцелыч, принеси нам чемпионство, мы простим решительно всё, до конца жизни будем на руках качать. Я персонально готов подушки поправлять.
Не серьёзно. Принести чемпионство нам может помочь только Зенит и Краснодар, при условии что мы не будем терять очки.
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Ответ Александр Громов
Не серьёзно. Принести чемпионство нам может помочь только Зенит и Краснодар, при условии что мы не будем терять очки.
С Красным Даром мы встречаемся в последнем туре, это минус три у них, если серьёзные планы. Братишки из ЦСКА при желании могут лишить двух Зенит. Три очка это вообще не проблема. Проблема - мы-то готовы?
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Ответ justbored
"если брать новый век". Ну я, уж простите, дитя предыдущего...ну от Лички многого в этом сезоне не требовалось, после предыдущего кошмара в виде Йокановича. Я никак не причастен ни к формированию, ни к исполнительскому мастерству. Игроки моих советов не слушаются, даже не знаю почему))
Тут два варианта. Либо жить прошлым, либо как-то менять взгляды. Я вообще за КБ болею и тут падение куда больше, чем у вашей команды. Я прекрасно знаю, какие мастера были в СССР, как выступал Спартак Романцева, так ещё и начальная эпоха Федуна была полна классных игроков вроде Алекса, Видича...если рассуждать, как вы, то сейчас можно вообще не смотреть. 😁Даже в сегодняшнем матче огромный процент брака, никакой культуры паса, ни нормальных разящих контратак...но мы живём здесь и сейчас. С сегодняшнем уровнем команд и ситуации в целом. И из этого исхожу в оценках🤷🏿‍♂️когда нибудь наша лига обязательно поднимется и будет другой уровень футбола. Я в это верю. Ну а пока, надо стараться выиграть там где это возможно🤷🏿‍♂️
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Ответ Красная стрела
Тут два варианта. Либо жить прошлым, либо как-то менять взгляды. Я вообще за КБ болею и тут падение куда больше, чем у вашей команды. Я прекрасно знаю, какие мастера были в СССР, как выступал Спартак Романцева, так ещё и начальная эпоха Федуна была полна классных игроков вроде Алекса, Видича...если рассуждать, как вы, то сейчас можно вообще не смотреть. 😁Даже в сегодняшнем матче огромный процент брака, никакой культуры паса, ни нормальных разящих контратак...но мы живём здесь и сейчас. С сегодняшнем уровнем команд и ситуации в целом. И из этого исхожу в оценках🤷🏿‍♂️когда нибудь наша лига обязательно поднимется и будет другой уровень футбола. Я в это верю. Ну а пока, надо стараться выиграть там где это возможно🤷🏿‍♂️
Ну вот с чего вы взяли, что я живу прошлым? Я прекрасно помню славные 1990-е, никакой ностальгии по временам "ваших" успехов нет. Для глоров Спартачка - Колхозный Кубок, наверное, какое-то достижение. Цепляйтесь за него.
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Ответ justbored
Ну вот с чего вы взяли, что я живу прошлым? Я прекрасно помню славные 1990-е, никакой ностальгии по временам "ваших" успехов нет. Для глоров Спартачка - Колхозный Кубок, наверное, какое-то достижение. Цепляйтесь за него.
Ну да, Реалы, Манчестеры, Ливерпули борются за национальные кубки, суперкубки, несмотря на то, что они ещё в европе выступают и там борются за победу. А у нас он "колхозный". 😁Большой клуб должен стремиться побеждать везде. Да, есть приоритеты, безусловно. Еврокубки, национальный чемпионат. Но нивелировать так значимость национального кубка до нуля - это слишком... 🤷🏿‍♂️
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После зениьа небвло никакого желания играть,были как вареные
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