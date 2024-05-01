Личка о поражении от «Спартака»: «Динамо» играло медленно. Не было большого количество моментов, мы делали одно‑два лишних касания»

Марцел Личка считает, что «Динамо» играло медленно в матче со «Спартаком».

«Динамо» уступило « » (0:2) в матче 1/2 Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Соперник, к сожалению, забил быстрый гол. Мы искали возможности войти в игру, были ситуации, когда могли не то что сравнять счет…

Смолов выходил один на один с вратарем. Могли уйти на перерыв при счете 1:2, гол придал бы ментальных сил.

Мы старались играть, но большого количество моментов у нас не было.

Хотели использовать фланги, много кроссов в штрафную не пошло, не повезло. Включили и Грулева, давления в штрафной не было.

– Как бы вы объяснили то, что футболисты в завершающей стадии атак предпочитали делать передачу, а не идти в обыгрыш? Я видел, что вы требовали от Нгамале, чтобы он брал игру на себя.

– Мы делали одно‑два лишних касания, соперник мог прикрыть «дыру». Наша игра была медленной.

Во многих ситуациях мы выигрывали борьбу, но потом игроки делали еще один замах и возвращались назад.

– По пропущенным голам. В первом случае – простая подача на Соболева, второй мяч – тоже за спину. Почему два гола пришли из зоны центральных защитников?

– Первый гол – Соболев там стоял три‑четыре секунды, со скамейки кричали: «Соболев стоит за вами». Там не докричишься.

В последних 4-5 играх мы хорошо справлялись с ситуациями, в том числе в игре со «Спартаком» – фланговая игра, кроссы на .

Соперник забил нам два легких гола, – сказал главный тренер « » .