Защитник «Спартака» Маслов о победе над «Динамо»: «На «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную»

Павел Маслов отметил, что «Спартак» вдохновился игрой «Реала».

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Спартака» над « » со счетом 2:0.

– Поведя в счете, вы намеренно отошли назад?

– Ранний гол позволил нам немного откатиться, играть где‑то на удержание. «Динамо» добавило, они поняли, что терять нечего и побежали вперед. Мы на «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную.

Надеюсь, таких матчей будет мало, мы все же должны уметь играть и ведя в счете, на мяче более уверенно контролировать игру, потому что обороняться – это явно не то, чего ты хочешь.

В перерыве тренер отметил, что, скорее всего, на замену выйдет , так что будет больше длинных мячей и сбросов, они сделают игру более вертикальной, – сказал защитник « ».