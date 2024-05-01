Защитник «Спартака» Маслов о победе над «Динамо»: «На «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную»
Павел Маслов отметил, что «Спартак» вдохновился игрой «Реала».
Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Спартака» над «Динамо» со счетом 2:0.
– Поведя в счете, вы намеренно отошли назад?
– Ранний гол позволил нам немного откатиться, играть где‑то на удержание. «Динамо» добавило, они поняли, что терять нечего и побежали вперед. Мы на «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную.
Надеюсь, таких матчей будет мало, мы все же должны уметь играть и ведя в счете, на мяче более уверенно контролировать игру, потому что обороняться – это явно не то, чего ты хочешь.
В перерыве тренер отметил, что, скорее всего, на замену выйдет Тюкавин, так что будет больше длинных мячей и сбросов, они сделают игру более вертикальной, – сказал защитник «Спартака».