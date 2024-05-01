Защитник «Спартака» Маслов о победе над «Динамо»: «На «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Павел Маслов Константин Тюкавин Футбол

Павел Маслов отметил, что «Спартак» вдохновился игрой «Реала».

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Спартака» над «Динамо» со счетом 2:0. 

– Поведя в счете, вы намеренно отошли назад?

– Ранний гол позволил нам немного откатиться, играть где‑то на удержание. «Динамо» добавило, они поняли, что терять нечего и побежали вперед. Мы на «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную.

Надеюсь, таких матчей будет мало, мы все же должны уметь играть и ведя в счете, на мяче более уверенно контролировать игру, потому что обороняться – это явно не то, чего ты хочешь.

В перерыве тренер отметил, что, скорее всего, на замену выйдет Тюкавин, так что будет больше длинных мячей и сбросов, они сделают игру более вертикальной, – сказал защитник «Спартака».

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6 комментариев
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Вообще не понимаю хэйта в сторону Маслова, с Локо и сегодня, сыграл не хуже остальных центральных Спартака. А в тройке при Тедеско, очень хорошо смотрелся, да, не везло с автоголами, но это бывает
+27
0
+27
Ответ Ельдар Таймов
Пашка,молорик,и Джикия не нужен,больше уверенности и придёт в форму
Джикия сейчас на майские занят, шашлыки жарит, сезон у него начался)))
+18
-1
+17
Пашка,молорик,и Джикия не нужен,больше уверенности и придёт в форму
+17
-1
+16
Ахахах, хорош
+6
0
+6
Ответ Mikhail Shkryabin
Вообще не понимаю хэйта в сторону Маслова, с Локо и сегодня, сыграл не хуже остальных центральных Спартака. А в тройке при Тедеско, очень хорошо смотрелся, да, не везло с автоголами, но это бывает
Ну не слабее Жоры точно , которому мало предложили, на его нескромный взгляд
+3
-1
+2
Паша не подвёл, прям второе рождение сегодня!
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