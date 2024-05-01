Тренер «Спартака» Слишкович: «С Гвардиолой я похож тем, что тоже лысый. Будь у меня волосы, нас никто не сравнивал бы»

Владимир Слишкович прокомментировал сравнения с Пепом Гвардиолой.

«С Гвардиолой я похож тем, что я тоже лысый. Поэтому сравнивают болельщики.

Если бы у меня были волосы, никто бы нас не сравнивал, потому что я очень далеко от него. Мне надо много работать и учиться. Тренер учится всю жизнь», – сказал тренер «Спартака».

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович стал после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» еще ни разу не проиграл за пять матчей – 3 победы и 2 ничьих.

В чем Слишкович похож на Гвардиолу