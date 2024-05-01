Мостовой о победе «Спартака»: «Верните Абаскаля! Все встало на свои места после того, как убрали того, кто постоянно вредил»

Александр Мостовой высказался после победы «Спартака» над «Динамо».

« » обыграл « » (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Верните Абаскаля! До смешного: «Динамо» вылетело, а «Спартак», который проиграл «Зениту», остался в Кубке из-за формата.

После того, как в «Спартаке» убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места – команда спокойно играет.

По составу они так и должны быть наверху.

Пять дней назад я говорил, что «Спартак» обыграет «Динамо» и еще спокойно в финал может пройти благодаря формату. Это несправедливо», – сказал бывший полузащитник красно-белых .

«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым выбили «Динамо»