Мостовой о победе «Спартака»: «Верните Абаскаля! Все встало на свои места после того, как убрали того, кто постоянно вредил»
Александр Мостовой высказался после победы «Спартака» над «Динамо».
«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Верните Абаскаля! До смешного: «Динамо» вылетело, а «Спартак», который проиграл «Зениту», остался в Кубке из-за формата.
После того, как в «Спартаке» убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места – команда спокойно играет.
По составу они так и должны быть наверху.
Пять дней назад я говорил, что «Спартак» обыграет «Динамо» и еще спокойно в финал может пройти благодаря формату. Это несправедливо», – сказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.
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У него там и памятник стоит !
Видать Слишкович нашел тетрадки Аленичева ...
Валера - верим !
Александр, так Динамо тоже осталось в розыгрыше кубка, после того, как проиграло Зениту
Как же это мерзко.
Где его последовательность?
Ах...это другое )))