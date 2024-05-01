Мостовой о победе «Спартака»: «Верните Абаскаля! Все встало на свои места после того, как убрали того, кто постоянно вредил»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался после победы «Спартака» над «Динамо».

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Верните Абаскаля! До смешного: «Динамо» вылетело, а «Спартак», который проиграл «Зениту», остался в Кубке из-за формата.

После того, как в «Спартаке» убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места – команда спокойно играет.

По составу они так и должны быть наверху.

Пять дней назад я говорил, что «Спартак» обыграет «Динамо» и еще спокойно в финал может пройти благодаря формату. Это несправедливо», – сказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.

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23 комментария
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Я знал, что не сможет без него
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Он сошел с ума.
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Ответ Утренняя Аврора
Он сошел с ума.
Нельзя сойти с ума, если ума нет
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Верните Мостового в Сельту !
У него там и памятник стоит !
Видать Слишкович нашел тетрадки Аленичева ...
Валера - верим !
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До смешного: «Динамо» вылетело, а «Спартак», который проиграл «Зениту», остался в Кубке из-за формата

Александр, так Динамо тоже осталось в розыгрыше кубка, после того, как проиграло Зениту
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Верните Абаскаля! Кого теперь мочить Царю?!
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Ответ madaev
Я знал, что не сможет без него
Мистер Кэп?
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Если Спартак будет побеждать, Мостовому нечего будет говорить, поэтому и просит ))
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Гы! Я же говорил, Слишкович рулит, а царь будет Абаскаля поминать. 😊
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Безработный Мостовой с тем же упоением вспоминает времена Абаскаля, с каким зиц-председатель Фунт вспоминал времена НЭПа.
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все результаты на багаже Абаскаля. Логика такая, видимо))
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Дайте ему уже порулить спартаком годик,может после этого успокоится
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Мостовой, Зарема, Губерниев вызывают раздражение.
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Не будет никакого чемпионства, пока эти люди играют. Парни без зазрения совести сливают тренера и им без разницы, где клуб и что с ним.
Как же это мерзко.
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Мост, когда напьётся, звонит Абаскалю)))
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Эй, Мост, Динама так-то тоже Зениту проиграла!
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паранойя
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Мостовой говорил, что Абаскаль в проф. футбол не играл. А Слишкович что, в зале славы АПЛ?
Где его последовательность?
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скажите этому клоуну, что менты тоже от бомжей вылетело.
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Верните Абаскаля, Мостовому больше некого обсуждать!
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Ждём высказываний Мостового про очередную победу Слуцкого.
Ах...это другое )))
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абаскаль мясным на фиг не уперся,теперь вера во слишковича.
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