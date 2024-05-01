Ловчев о Слишковиче в «Спартаке»: «Важно, что он хорошо относится к России и разговаривает по-русски»
Евгений Ловчев высоко отозвался о Владимире Слишковиче.
Слишкович руководит «Спартаком» после ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Босниец ранее входил в тренерский штаб испанца.
«Мы видим, что при Слишковиче команда пока не проигрывает. Он же работал в команде и при Абаскале, знает всех игроков. Но если вы определились, что этот тренер сейчас работает, то дайте ему время, дайте ему показать себя.
Все игроки знают: чтобы оценить тренера, с ним нужно поработать. Но важнейшим является для меня, во‑первых, то, что он к России относится хорошо. Во‑вторых, что он по‑русски разговаривает», – сказал экс-игрок «Спартака».
Пусть поставят задачу войти в тройку и выиграть кубок. Не уверен что это произойдет,но если все таки это случится,то будет обидно расставаться с этим человеком…