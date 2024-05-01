Ловчев о Слишковиче в «Спартаке»: «Важно, что он хорошо относится к России и разговаривает по-русски»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Ловчев Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Евгений Ловчев высоко отозвался о Владимире Слишковиче.

Слишкович руководит «Спартаком» после ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Босниец ранее входил в тренерский штаб испанца.

«Мы видим, что при Слишковиче команда пока не проигрывает. Он же работал в команде и при Абаскале, знает всех игроков. Но если вы определились, что этот тренер сейчас работает, то дайте ему время, дайте ему показать себя.

Все игроки знают: чтобы оценить тренера, с ним нужно поработать. Но важнейшим является для меня, во‑первых, то, что он к России относится хорошо. Во‑вторых, что он по‑русски разговаривает», – сказал экс-игрок «Спартака».

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21 комментарий
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Балканцы очень похожи на русских. Мы — славянские народы, у нас есть что-то общее. Уважаю Россию и люблю эту страну. Всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек. И веду себя в России, как гость. Я уважаю и россиян, и российский футбол. Счастлив, что работаю здесь. Главные черты русских — доброта и честность», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
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Не всегда согласен с Ловчевым но сейчас он абсолютно прав!
Пусть поставят задачу войти в тройку и выиграть кубок. Не уверен что это произойдет,но если все таки это случится,то будет обидно расставаться с этим человеком…
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Мудрый человек молчит и слушает… когда другие руками у бровки размахивают…И ждёт своего часа!
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Знаете, я бы хотел что б он остался в штабе. Хочется в идеале более классного тренера, но что б был этот парень рядом, если у нового тренера не получится. И что б он мог его так же подменить 😁а вообще, пока и.о. у многих идёт. Просто пока воспринимается всё, как событие, как отдельный турнир. А вот когда это всё становится рутиной меняется и психология тренера и психология игроков. Тут обманываться нельзя.
+5
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+4
главное, сейчас не надо ничего менять до конца сезона, а дальше плясать от итогового места...
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+3
Ответ Чебурашка от Гены
Балканцы очень похожи на русских. Мы — славянские народы, у нас есть что-то общее. Уважаю Россию и люблю эту страну. Всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек. И веду себя в России, как гость. Я уважаю и россиян, и российский футбол. Счастлив, что работаю здесь. Главные черты русских — доброта и честность», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Ну, грубо говоря, не очень похожи, был в Сербии и Черногории. Физический тип другой. Если выстроить в ряд по десять человек от восточных и западных славян, вы засомневаетесь, кто из этих групп поляки, чехи, беларусы или русские. При их сравнении с группами южных славян, вы без ошибок определите различие. Что касается менталитета, то мне показалось, они вот такие, выхожу с утра на пляж в Черногории, сидят дядьки лет за 60 в кафе, пьют кофе, все выше 180, читают газеты и о чем мирно перекидываются словами. Напомнило Абхазию, там похоже дядьки сидят. В России такого не увидишь.
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Сейчас не нужно лишних слов, а уж и тем более телодвижений. В конце сезона всё видно будет.
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Ответ Красная стрела
Да, нам иностранец нужен. А русский то кто. Валера там, который удачные отрезки с провалами чередует, Черчесов, который начинает не плохо, но потом выходит какой дикий провал, как у Ференца того же и напряжение в коллективе🤷🏿‍♂️про Юрана вообще молчу. Тот ещё психованный чел. И команде это легко передаться может. Как Нижний не смог удержать 2:0 с Локо... Остальные Аленичев, Тихонов... Есть интересный только вариант Осинькин. Остальное, считаю, это обречь себя на очередной круг, как говорят недруги. Нужен хороший иностранный тренер. А там уж дело Аморала, где его искать. Ему бешеные бабки платят за это. Где хочет, пусть ищет 😁
Правильно подмечено, меня тоже беспокоит их нестабильность, склонность к срывам. А хотелось бы тренера на длинную дистанцию. Но Янсен меня не убеждает. Ok, Слишкович, кажется, тоже иностранец)) Будем посмотреть дальше😊
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Ответ Spartakus1984
Давайте узнаем у Мауриньо,как он относится к России?Если хорошо,то наймем его на работу в Спартак
Вроде, немного постарше (если 84 - это год) здешней молодёжи - что глупости-то говорить?!
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Ответ </c/>
главное, сейчас не надо ничего менять до конца сезона, а дальше плясать от итогового места...
4 игры осталось. Кто же сейчас что то менять будет? Тем более, недавно Абаскаля убрали.
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Ответ Посторонним В
Так и я не знаю. Отрезок не так уж короток, и на нем кубок. И мы уже сейчас видим внятную игру. Посмотрим, если она не рассыплется и будут успехи, то на этом отреезке у руководства будет вся информация - умеет ли поставить игру, умеет ли сохранить ее, в т.ч. в стрессовой ситуации борьбы за трофей, умеет ли побеждать. Отрезок короткий, но как нарочно придуман для теста на состоятельность.
Прости. Но вашему руководству доверять, себя не уважать. Одна надежда случай. 😊 Серьёзно. Без обид. Один выход, брать топового или близко иностранца.Для руководства, по крайней мере, отмазка.
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Ответ Чебурашка от Гены
На коротком отрезке... И Спартак это всё же не Урал, допустим. Кроме чемпионства , другое не принимается. Даже не знаю.
Так и я не знаю. Отрезок не так уж короток, и на нем кубок. И мы уже сейчас видим внятную игру. Посмотрим, если она не рассыплется и будут успехи, то на этом отреезке у руководства будет вся информация - умеет ли поставить игру, умеет ли сохранить ее, в т.ч. в стрессовой ситуации борьбы за трофей, умеет ли побеждать. Отрезок короткий, но как нарочно придуман для теста на состоятельность.
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Ответ Посторонним В
Если Слишкович даст максимальный результат, я бы и думать не о чем не стал. За наш менеджмент - не скажу))
На коротком отрезке... И Спартак это всё же не Урал, допустим. Кроме чемпионства , другое не принимается. Даже не знаю.
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Ответ Чебурашка от Гены
Честно говоря, вам сейчас не позавидуешь с выбором тренера на след.сезон . Тем более, если Слишкович даст максимальный результат.
Если Слишкович даст максимальный результат, я бы и думать не о чем не стал. За наш менеджмент - не скажу))
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Ответ Посторонним В
Тогда только иностранец, типа Янсен, да и и то... Наши претенденты этого не потерпят. Кому захочется, чтобы под ним сидел помошник, которого любят фанаты? Первые же провалы и публика начнет скандировать его имя. Второй должен быть не заметен.
Да, нам иностранец нужен. А русский то кто. Валера там, который удачные отрезки с провалами чередует, Черчесов, который начинает не плохо, но потом выходит какой дикий провал, как у Ференца того же и напряжение в коллективе🤷🏿‍♂️про Юрана вообще молчу. Тот ещё психованный чел. И команде это легко передаться может. Как Нижний не смог удержать 2:0 с Локо... Остальные Аленичев, Тихонов... Есть интересный только вариант Осинькин. Остальное, считаю, это обречь себя на очередной круг, как говорят недруги. Нужен хороший иностранный тренер. А там уж дело Аморала, где его искать. Ему бешеные бабки платят за это. Где хочет, пусть ищет 😁
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Ответ Посторонним В
Тогда только иностранец, типа Янсен, да и и то... Наши претенденты этого не потерпят. Кому захочется, чтобы под ним сидел помошник, которого любят фанаты? Первые же провалы и публика начнет скандировать его имя. Второй должен быть не заметен.
Честно говоря, вам сейчас не позавидуешь с выбором тренера на след.сезон . Тем более, если Слишкович даст максимальный результат.
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Ответ Красная стрела
Знаете, я бы хотел что б он остался в штабе. Хочется в идеале более классного тренера, но что б был этот парень рядом, если у нового тренера не получится. И что б он мог его так же подменить 😁а вообще, пока и.о. у многих идёт. Просто пока воспринимается всё, как событие, как отдельный турнир. А вот когда это всё становится рутиной меняется и психология тренера и психология игроков. Тут обманываться нельзя.
Тогда только иностранец, типа Янсен, да и и то... Наши претенденты этого не потерпят. Кому захочется, чтобы под ним сидел помошник, которого любят фанаты? Первые же провалы и публика начнет скандировать его имя. Второй должен быть не заметен.
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Ответ Феоктист
Ну, грубо говоря, не очень похожи, был в Сербии и Черногории. Физический тип другой. Если выстроить в ряд по десять человек от восточных и западных славян, вы засомневаетесь, кто из этих групп поляки, чехи, беларусы или русские. При их сравнении с группами южных славян, вы без ошибок определите различие. Что касается менталитета, то мне показалось, они вот такие, выхожу с утра на пляж в Черногории, сидят дядьки лет за 60 в кафе, пьют кофе, все выше 180, читают газеты и о чем мирно перекидываются словами. Напомнило Абхазию, там похоже дядьки сидят. В России такого не увидишь.
Ну всё ближе к нам, чем те же немцы.
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Конечно, остальное всё неважно:)))
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Можно Слишковича назначить главным,только не на три года с большой компенсацией при расторжении контракта,можно подписать на сезон,а дальше видно будет
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