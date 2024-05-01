«Спартак» не пропустил в 3 из 5 игр при Слишковиче – команде не забили «Зенит», ЦСКА и «Динамо»
«Спартак» ни разу не пропустил в трех из пяти матчей при Владимире Слишковиче.
Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Под руководством тренера Владимира Слишковича «Спартак» не проигрывает – три победы и две ничьих.
При этом в трех из пяти матчей красно-белые не пропустили ни одного мяча – в играх с «Зенитом» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Динамо» (2:0).
На этом отрезке «Спартаку» забили «Локомотив» (3:2) и «Ростов» (5:1).
«Спартак» продолжит сезон 5 мая матчем в Мир РПЛ против «Пари НН».
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Спартак».
Так бы по 2-3 мяча стабильно привозил до сих пор.
Молодцы