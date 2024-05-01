«Спартак» не пропустил в 3 из 5 игр при Слишковиче – команде не забили «Зенит», ЦСКА и «Динамо»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» ни разу не пропустил в трех из пяти матчей при Владимире Слишковиче.

Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Под руководством тренера Владимира Слишковича «Спартак» не проигрывает – три победы и две ничьих.

При этом в трех из пяти матчей красно-белые не пропустили ни одного мяча – в играх с «Зенитом» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Динамо» (2:0).

На этом отрезке «Спартаку» забили «Локомотив» (3:2) и «Ростов» (5:1).

«Спартак» продолжит сезон 5 мая матчем в Мир РПЛ против «Пари НН».

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Спартак».

49 комментариев
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Знаете, команда попала в сложный отрезок. Из 4 матчей 3 матча дерби. И надо сказать, вместо ожидаемого провала, прошли этот отрезок с поднятой головой.
+42
0
+42
Всех Спартачей с заслуженной победой! Командная защита при Слишковиче на топ уровне! Самоотдача каждого запредельная, никто не выпадает...
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Спасибо Абаскалю за то, что хватило яиц задвинуть якоря по фамилии Джикия. На полном серьезе.
Так бы по 2-3 мяча стабильно привозил до сих пор.
+36
-8
+28
Ответ Красная стрела
Знаете, команда попала в сложный отрезок. Из 4 матчей 3 матча дерби. И надо сказать, вместо ожидаемого провала, прошли этот отрезок с поднятой головой.
Да,претензий быть не может вобще.Жаль,что осталось мало туров и в медали сложно попасть будет.
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+14
Спартак преображается на глазах! 👌
+12
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+11
Вы сейчас находитесь здесь --------> "Возрождение наших ТРАДИЦИЙ! Появалась ИГРА, прежние годы забыть как страшный сон, уж теперь-то мы станем чемпионами!"
+17
-7
+10
Хороший старт у Слишковича в качестве главного тренера!
+7
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+7
Ответ Spartakus1984
Да,претензий быть не может вобще.Жаль,что осталось мало туров и в медали сложно попасть будет.
Запоздали со снятием. Просто запоздали. Иначе бы в лёгкую боролись, не хуже ни одной команды из тройки. При Абаскале просто сели психологически, он и сам сел. Ну тут надо думать, он по сути, чуть постарше футболистов, без игрового опыта. Что не говори, но что б держать команду в руках и доносить свои идеи в столь ранем для тренера возрасте - далеко не каждому дано. А иностранец, чуть больше тридцати... Да еще в команде с таким давлением. 🤷🏿‍♂️
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+7
Только вперёд Спартак.

Молодцы
+5
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чет даже валерьянка не понадобилась...
+5
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+5
Все думали шо спартак поплывёт, а оно вон как. Представляю лица хейтеров 🤣
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-2
+5
Ответ Дмитрий Коротаев
Кубок не в счет ! Мы им в группе 3-0 сгорели в этом розыгрыше
это в том матче ничего не решающем матче , когда первое место было уже за Спартаком ?
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Коротаев
Кубок не в счет ! Мы им в группе 3-0 сгорели в этом розыгрыше
про 4-0 над ними забыл упомянуть специально?
+3
0
+3
Всех болельщиков "Спартака" с победой в дерби!
+3
0
+3
Ответ Алексей Горланов
Призываю даже тех, кто терпеть не может Спартак, лайкать восторженные комменты спартачей и сочувствующих. Так мы помогаем запустить новый круг. Так очередной их провал будет выглядеть еще более эпично. Что-то сродни флешмобу.
Запускать флешмобы не твое, увы
+4
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+3
В очередной раз очень порадовал Дуарте!
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Запоздали со снятием. Просто запоздали. Иначе бы в лёгкую боролись, не хуже ни одной команды из тройки. При Абаскале просто сели психологически, он и сам сел. Ну тут надо думать, он по сути, чуть постарше футболистов, без игрового опыта. Что не говори, но что б держать команду в руках и доносить свои идеи в столь ранем для тренера возрасте - далеко не каждому дано. А иностранец, чуть больше тридцати... Да еще в команде с таким давлением. 🤷🏿‍♂️
Чуть раньше , и Сочи бы обыграли...
+1
0
+1
Ответ Алексей Горланов
Призываю даже тех, кто терпеть не может Спартак, лайкать восторженные комменты спартачей и сочувствующих. Так мы помогаем запустить новый круг. Так очередной их провал будет выглядеть еще более эпично. Что-то сродни флешмобу.
нОВЙ КРУГ ПЕРДИВА БУДЕТ У ЗЕНИТА, КОГДА ЕГО ПОКИНЕТ ГАЗПРОМ))
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
нОВЙ КРУГ ПЕРДИВА БУДЕТ У ЗЕНИТА, КОГДА ЕГО ПОКИНЕТ ГАЗПРОМ))
Я только за!
+1
0
+1
Ответ Алексей Горланов
Призываю даже тех, кто терпеть не может Спартак, лайкать восторженные комменты спартачей и сочувствующих. Так мы помогаем запустить новый круг. Так очередной их провал будет выглядеть еще более эпично. Что-то сродни флешмобу.
Ты ещё петицию сочини. Сейчас модно эту хрень по любому поводу запускать.
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Ответ Nils Michael
В очередной раз очень порадовал Дуарте!
Адаптировался и пошла игра
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Ответ Владимир Плотников
Личка вовсе похоже не разбирает матчи,как можно такому колхозу как Спартак проиграть
А это колхоз в полуфинале 🤣
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Ответ Nick Crosier
Динамо решило сосредоточится на чемпионате видимо.
Со Смоловым😂
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Ответ Костас Костофы
А легионеры быстро просекли про РПЛ. Играй, изображая футбол, играя. Деньги-рекой! Конкуренции никакой. Лафа!
откуда этот лютый бред?
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Ответ Костас Костофы
А легионеры быстро просекли про РПЛ. Играй, изображая футбол, играя. Деньги-рекой! Конкуренции никакой. Лафа!
Наши получают больше легионеров,они что просекли,как не играй миллионы будут капать,даже если проиграл конкуренцию,лафа??!))
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Динамо решило сосредоточится на чемпионате видимо.
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Ответ Slavnov
чет даже валерьянка не понадобилась...
🤝
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Вы сейчас находитесь здесь --------> "Возрождение наших ТРАДИЦИЙ! Появалась ИГРА, прежние годы забыть как страшный сон, уж теперь-то мы станем чемпионами!"
Так а что не так? У Спартака еще есть математические шансы на чемпионство)))))
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Ответ Owen_the_Simple
Вышли на темп трёхтурового чемпионства💪🏆
4-х
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Ответ Spartakus1984
нОВЙ КРУГ ПЕРДИВА БУДЕТ У ЗЕНИТА, КОГДА ЕГО ПОКИНЕТ ГАЗПРОМ))
Сколько там динамо залуп осталось?))
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