Бабич получил травму и был заменен Маслова на 11-й минуте игры с «Динамо». Защитник «Спартака» дернул заднюю поверхность бедра

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Динамо Москва Срджан Бабич Павел Маслов Футбол

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму.

«Динамо» и «Спартак» проводят матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1, первый тайм).

В начале игры защитник красно-белых Срджан Бабич получил мышечную травму, дернув заднюю поверхность бедра.

На 11-й минуте вместо Бабича на поле вышел Павел Маслов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».

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17 комментариев
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Плохие новости. Лучший центральный защитник в Спартаке.
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здоровья
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Здоровья. В 28 лет пролететь мимо Евро…
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Ответ Peter Parker
Здоровья. В 28 лет пролететь мимо Евро…
Задняя это 2-3 недели, до Евро сколько?)
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Здоровья
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здоровья, очень большая потеря...
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Ответ Caerly
Задняя это 2-3 недели, до Евро сколько?)
Что за телемедицина? Через телек определил? Или у тебя инсайд какой-то
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Здоровья Бабичу, чтобы ничто не помешало участию на чемпионате Европы....
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Это от трёх недель( в этом сезоне в рпл не сыграет
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Сержант, держись, ты лучший! Здоровья!!!
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Здоровья и скорейшего восстановления. Может всё окажется не так трагично. Хочется, чтобы Бабич оказался в составе сборной на Евро.
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В матче с Локо комментаторы говорили, что Бабич на уколах до этого несколько матчей играл.
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П - профессионализм
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Жаль, в оставшихся играх сезона не сыграет(( Здоровья парню.
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Где Джикия?
Продолжит свою забастовку?
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Ответ Peter Parker
Что за телемедицина? Через телек определил? Или у тебя инсайд какой-то
В новости написано, и по видео похоже.
Это ты занимаешься телемедициной, по-моему, выдвигая свои гипотезы и не читая текст новости.
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