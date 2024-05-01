Бабич получил травму и был заменен Маслова на 11-й минуте игры с «Динамо». Защитник «Спартака» дернул заднюю поверхность бедра
Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму.
«Динамо» и «Спартак» проводят матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1, первый тайм).
В начале игры защитник красно-белых Срджан Бабич получил мышечную травму, дернув заднюю поверхность бедра.
На 11-й минуте вместо Бабича на поле вышел Павел Маслов.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».
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