Гол «Спартака» засчитали после проверки ВАР в матче с «Динамо». Игнатов забил с передачи Соболева
Арбитр Алексей Сухой засчитал гол «Спартака» после проверки ВАР.
На 39-й минуте матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:0, перерыв) Михаил Игнатов забил второй гол в ворота бело-голубых.
Вратарь Александр Селихов вынес мяч на Александра Соболева, который головой скинул на Игнатова – тот вышел один на один и забил.
После проверки ВАР на предмет офсайда у Игнатова гол был засчитан.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».
По стопе если смотреть - нет оффсайда
Впрочем, если бы динамовец👮 занырнул🐬 под ̶в̶о̶д̶у̶ газон, как обычно, то можно было бы создать "искусственный оффсайд", а так...
П. С.: а так уже 30 лет нырков и 30 без трофеев,
жаль