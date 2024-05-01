Гол «Спартака» засчитали после проверки ВАР в матче с «Динамо». Игнатов забил с передачи Соболева

Арбитр Алексей Сухой засчитал гол «Спартака» после проверки ВАР.

На 39-й минуте матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:0, перерыв) забил второй гол в ворота бело-голубых.

Вратарь Александр Селихов вынес мяч на , который головой скинул на Игнатова – тот вышел один на один и забил.

После проверки ВАР на предмет офсайда у Игнатова гол был засчитан.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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