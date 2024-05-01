Гол «Спартака» засчитали после проверки ВАР в матче с «Динамо». Игнатов забил с передачи Соболева

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Алексей Сухой Александр Селихов Александр Соболев Михаил Игнатов Футбол

Арбитр Алексей Сухой засчитал гол «Спартака» после проверки ВАР.

На 39-й минуте матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:0, перерыв) Михаил Игнатов забил второй гол в ворота бело-голубых.

Вратарь Александр Селихов вынес мяч на Александра Соболева, который головой скинул на Игнатова – тот вышел один на один и забил.

После проверки ВАР на предмет офсайда у Игнатова гол был засчитан.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак».

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14 комментариев
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Какое же дно Смолов
+20
-1
+19
Чистый гол
По стопе если смотреть - нет оффсайда

Впрочем, если бы динамовец👮 занырнул🐬 под ̶в̶о̶д̶у̶ газон, как обычно, то можно было бы создать "искусственный оффсайд", а так...

П. С.: а так уже 30 лет нырков и 30 без трофеев,
жаль
+16
-4
+12
Одну линию рисовали минуты четыре или пять это очень долго. Бригаде на ВАР нужно снова на курсы походить.
+7
0
+7
Чистый гол, судье респект.
+6
-3
+3
Какое же дно Смолов
+2
0
+2
Ответ Aleksandr Dubovik
Какое же дно Смолов
Смолов классный нап. Но сейчас уже фактически закончил карьеру.
+2
0
+2
Ответ ericssons
Смолов классный нап. Но сейчас уже фактически закончил карьеру.
Он карьеру закончил на чемпионате мира.
+2
0
+2
Ответ Master Legend
Чистый гол По стопе если смотреть - нет оффсайда Впрочем, если бы динамовец👮 занырнул🐬 под ̶в̶о̶д̶у̶ газон, как обычно, то можно было бы создать "искусственный оффсайд", а так... П. С.: а так уже 30 лет нырков и 30 без трофеев, жаль
Не собираюсь спорить, но плечо нападающего как раз на линии стопы и момент, конечно неоднозначный
+3
-1
+2
Гол чистейший!
+2
-1
+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Какое же дно Смолов
в быстром футболе Лички он вообще не нужен
0
0
0
Ответ Сергей Анохин
Он карьеру закончил на чемпионате мира.
Скорее он закончил до чм,так как стал себя жалеть и боялся получить травму.И всю шикарную форму и свою игру сразу потерял на всегда.Только раз в год может что-то выдать.
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Ответ Vadim Medvedev
если момент неоднозначен, то надо играть
если момент неоднозначный, значит надо оставлять так, как решил арбитр в поле.
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