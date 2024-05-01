Дмитрий Аленичев: «Зенит» – фаворит на победу в РПЛ. «Краснодар» не верит, что может стать чемпионом. «Спартаку» тяжело попасть в тройку»
Дмитрий Аленичев считает «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ.
«Зенит» находится на первой позиции в таблице Мир РПЛ, «Краснодар» – второй. Обе команды набрали по 50 очков.
«Зенит» является фаворитом на победу в РПЛ, «Краснодару» дали шанс, но команда им не воспользовалась.
Такое ощущение, что футболисты «Краснодара» не верят в то, что могут стать чемпионами.
«Спартаку» тяжело будет попасть в тройку, но если команда выиграет четыре матча, она будет в тройке. Но это будет крайне сложно.
Отдаю предпочтение все-таки тем командам, которые сейчас уже в тройке находятся.
Я думаю: как сейчас есть в таблице, так и закончится», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
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