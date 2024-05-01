Дмитрий Аленичев: «Зенит» – фаворит на победу в РПЛ. «Краснодар» не верит, что может стать чемпионом. «Спартаку» тяжело попасть в тройку»

Дмитрий Аленичев считает «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ.

«Зенит» находится на первой позиции в таблице Мир , «Краснодар» – второй. Обе команды набрали по 50 очков.

« » является фаворитом на победу в РПЛ, « » дали шанс, но команда им не воспользовалась.

Такое ощущение, что футболисты «Краснодара» не верят в то, что могут стать чемпионами.

«Спартаку» тяжело будет попасть в тройку, но если команда выиграет четыре матча, она будет в тройке. Но это будет крайне сложно.

Отдаю предпочтение все-таки тем командам, которые сейчас уже в тройке находятся.

Я думаю: как сейчас есть в таблице, так и закончится», – сказал бывший главный тренер « » .