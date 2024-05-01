«Ювентус» интересуется Кимом и может подписать защитника «Баварии» в случае ухода Бремера
«Ювентусу» интересен Ким Мин Чжэ.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, туринский клуб следит за ситуацией вокруг защитника «Баварии». Отмечается, что Ким чувствует себя неуютно в Германии.
«Бьянконери» могут попытаться подписать 27-летнего футболиста в случае ухода Бремера летом.
Ким Мин Чжэ перешел в «Баварию» из «Наполи» летом 2023 года за 50 миллионов евро. В рамках Бундеслиги он провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом.
Статистику корейского игрока можно найти здесь.