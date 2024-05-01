«Ювентус» интересуется Кимом и может подписать защитника «Баварии» в случае ухода Бремера

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ким Мин Чжэ Бремер Футбол

«Ювентусу» интересен Ким Мин Чжэ.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, туринский клуб следит за ситуацией вокруг защитника «Баварии». Отмечается, что Ким чувствует себя неуютно в Германии. 

«Бьянконери» могут попытаться подписать 27-летнего футболиста в случае ухода Бремера летом. 

Ким Мин Чжэ перешел в «Баварию» из «Наполи» летом 2023 года за 50 миллионов евро. В рамках Бундеслиги он провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Статистику корейского игрока можно найти здесь

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Очень впечатлил вчера, видимо, резонный интерес
+18
0
+18
После вчерашнего матча он вообще вряд ли должен кого то заинтересовать 😅
+10
0
+10
Продано
+4
0
+4
Днарь как и Араухо,Бремер получше будет
+3
0
+3
в случае ухода Бремера... в Баварию
+1
0
+1
Видимо, Аллегри не справляется со сливом Юве, надо усилить нажим👹
0
0
0
Ювентус спешит на помощь, классный клуб )
0
0
0
Это новость специально создана, после вчерашней игры.
0
0
0
надо Аллегри выгонять, а Бремера оставлять всеми силами - топ защитник
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий